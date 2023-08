Heilende Pflanzen: Pflanzen, die Ihnen helfen

Die Natur versorgt uns mit allem, was wir zum Überleben brauchen, und es gibt einige wenige Wildpflanzen, die häufig als Erste Hilfe eingesetzt werden. Diese heilenden Pflanzen sind für ihre heilenden Eigenschaften bekannt. Diejenigen, die abseits des Stromnetzes leben, nutzen sie seit Jahren.

Wenn Sie in der Wildnis gestrandet sind oder wenn Sie planen, außerhalb des Stromnetzes zu leben, sollten Sie lernen, wie Sie die folgenden heilenden Pflanzen finden können. Sie können sie so lange nutzen, bis professionelle medizinische Hilfe zur Verfügung steht. Einige dieser wildwachsenden Heilpflanzen sind bereits in Ihrem Garten oder Wohnbereich vorhanden, und die meisten Menschen sehen sie nur als invasive Unkräuter, ohne eine Ahnung von ihrer heilenden Wirkung zu haben.

Brennnessel

Diese heilende Pflanze wird seit Jahrhunderten in Nordamerika und Europa verwendet und ist im ganzen Land weit verbreitet (BONAP-Karte hier). Von den Brennnesseln ist bekannt, dass sie Folgendes behandeln: Allergien, Anämie, Arthritis, Bronchitis, Verbrennungen und Verbrühungen, Müdigkeit, innere Blutungen, Nierensteine, Parasiten, schlechte Durchblutung, prämenstruelles Syndrom, Harnwegsinfektionen und vieles mehr. Wegen ihrer vielen Nährstoffe wird die Brennnessel traditionell als Frühlingstonikum verwendet. Sie ist ein langsam wirkendes Nährkraut, das den Körper sanft von Stoffwechselabfällen reinigt. Als Diuretikum erhöht die Brennnessel die Sekretion und den Urinfluss. Dadurch ist sie bei Flüssigkeitsansammlungen und Blasenentzündungen von unschätzbarem Wert. Sie ist auch anti-lithisch, indem sie Steine in den Nieren und Kies in der Blase abbaut.

Die Brennnessel zeichnet sich durch ihre vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten aus. Sie ist nicht nur gut essbar, sondern kann auch zur Herstellung von Tauwerk verwendet werden und das Gefühl gefrorener Hände und Füße zurückbringen. Europäer und Ureinwohner Amerikas verwendeten die Fasern der Brennnessel zur Herstellung von Segeltuch, Sackleinen, Tauwerk und Fischernetzen. Wenn Sie Brennnesseln als Nahrungsmittel oder Tee verwenden möchten, müssen Sie die Pflanzen ernten, bevor sie blühen. Andernfalls können Sie Brennnesseln vom Zeitpunkt des Aufblühens der neuen Blätter bis zum Spätherbst ernten, wenn die Blüten zur Aussaat gegangen sind.

Wenn Sie planen, Tauwerk herzustellen, lassen Sie die Pflanzen zur Aussaat gehen, um eine gute Vermehrung zu gewährleisten. Der grüne Farbstoff in Kleidungen wird schon seit Jahrhunderten durch das Abkochen der Pflanze hergestellt. Während des Zweiten Weltkriegs verwendete die britische Regierung seinen grünen Farbstoff zur Tarnung. Die Brennnessel wurde im Laufe der Geschichte als Tierfutter und als vegetarisches Lab bei der Käseherstellung verwendet.

Wegerich

Obwohl er in vielen Teilen Nordamerikas als Gartenunkraut angesehen wird, ist der Wegerich eine der mächtigsten heilenden Pflanzen. Der Wegerich ist eine essbare Pflanze. Er wird in wilder und in städtischer Umgebung geerntet. Bei einigen Indianerstämmen wurde der Wegerich als „Fußabdruck des weißen Mannes“ bezeichnet, weil er in den unruhigen Gebieten rund um die europäischen Siedlungen gut gedeiht. Der Wegerich wurde von den ersten Pionieren aufgrund seiner natürlichen antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet.

Er ist von großem Nutzen, wenn es darum geht, die Heilung von Wunden zu beschleunigen und bei Juckreiz oder Schmerzen in Verbindung mit Hautproblemen. Äußerlich wurde Wegerich bei Insekten- und Schlangenbissen sowie als Heilmittel bei Ausschlägen und Schnitten eingesetzt. Ich verwende ihn zur Herstellung einer heilenden Salbe. Bei Schnitten und Prellungen kann sie als natürliche antibiotische Salbe verwendet werden. Die starken Fasern in den Blättern wurden auch zur Herstellung von Fäden, Angelschnüren und sogar Stoff verwendet. Am besten ernten Sie die heilende Pflanze im Frühjahr. Im Sommer erntet man Samen und ältere Blätter zum Kochen.

Diese heilenden Pflanzen sind für jedermann erhältlich. Sie werden nützlich sein, wenn kein Arzt in der Nähe ist.