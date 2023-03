Goldreserven: Das ist im Frühjahr 2023 wichtig

In den vergangenen Tagen war zu lesen, dass verschiedene Staaten damit beginnen, Goldreserven aufzustocken. Das sind keine gesicherten Informationen, sondern in der Regel vor allem Gerüchte. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht gering. So beginnen einige Staaten wohl, sich auf einen möglichen Abschied vom Dollar-Standard einzurichten. Der Dollar ist durch bestimmte Vorgänge gut gesichert – als Standardwährung. Sie sollten die Rolle von Gold nicht unterschätzen.

Der Dollar könnte gehen…

Der Dollar ist besonders deshalb stark, weil alle relevanten Rohstoffe weltweit im Dollar gehandelt werden. Das hat zur Folge, dass die Staaten weltweit Dollar-Reserven horten müssen, um selbst Rohstoffe zu erwerben. Es gibt Stimmen, wonach die USA selbst versuchen, über militärische Einsätze den Dollar-Standard sicherzustellen. Diese Bewertung können wir nicht vornehmen.

Andere Währungen oder Rohstoffe als alternative?

Nun aber wäre es an der Zeit, meinen einige Staaten, den Dollar-Standard aufzugeben. Wäre dem so, würde der Dollar sehr schnell seine internationale Bedeutung verlieren. Sie müssen nicht unbedingt selbst direkt Rohstoffe kaufen.

Dennoch kann sich die Einkaufssituation dramatisch verändern. Kurz und gut: Sie müssten damit rechnen, dass Sie auch andere Währungen benutzen. Dazu zählt selbstverständlich auch Gold.

Sollte man eine Goldreserve anlegen?

Gold können Sie in verschiedener Weise kaufen. Physisches Gold kaufen Sie am besten über prominente Online-Händler. Der Handel ist vergleichsweise günstig. Das bedeutet, Sie würden dort die Bestellung aufgeben und relativ sicher die Lieferung zu Hause erwarten – oder Sie würden das Gold gleich dort oder bei Schweizer Partnergesellschaften lagern (lassen).

Gebühren sparen mit ETCs?

Dennoch ist diese Art des Golderwerbs recht teuer. Die einfachere Variante sind ETCs. Dies sind Schuldverschreibungen, die Ihnen einen Anspruch auf Auslieferung des hinterlegten Goldes gewähren. Die Bedingungen der einzelnen ETCs unterscheiden sich etwas, der Kern jedoch nicht.

Sie zahlen meist kaum Gebühren. Insofern können Sie die ETCs über eine Depotbank einfach ordern. Den Anspruch können Sie in aller Regel jederzeit einlösen. Mit dieser Konstruktion sind Sie gegenüber Verwerfungen bei Währungen und insbesondere beim Dollar relativ gut geschützt.