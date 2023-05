Garten richtig bewässern: Das Tropfbewässerungssystem

Die Tröpfchenbewässerung ist eine effiziente Methode zur um Ihren Garten zu bewässern. Dabei wird das Wasser nicht einfach in den Boden geflutet, sondern über speziell entwickelte Schläuche direkt auf das Wurzelsystem der Pflanzen getropft. So wird der Wasserabfluss reduziert, Wasser gespart und die Pflanzen gedeihen bei minimalem Pflegeaufwand. Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr eigenes Tropfbewässerungssystem zu bauen, finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihr eigenes System entwerfen und es selbst bauen können.

Am Anfang kann es wie ein einschüchterndes Projekt erscheinen, aber solange Sie diese Anweisungen sorgfältig befolgen, sollten Sie keine Probleme haben. Nachfolgend finden Sie alle Informationen, die Sie für den Bau Ihres eigenen DIY-Tropfbewässerungssystems und zum Bewässern Ihres Gartens benötigen. Egal, ob Sie noch nie etwas gebaut haben oder nur eine Auffrischung suchen, in diesem Artikel finden Sie alles, was Sie über den Bau eines Tropfbewässerungssystems von Grund auf wissen müssen.

Warum Sie Ihren Garten tropfenweise bewässern sollten

Tropfbewässerungssysteme bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Sprinklersystemen, nicht zuletzt eine erhebliche Reduzierung des Wasserverbrauchs. Sprinkleranlagen können bis zu 40 % des Wassers verschwenden, das sie verteilen, während Tropfbewässerungssysteme höchstens 10 % verlieren. Das liegt daran, dass das Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen verteilt wird und nicht in die Luft gesprüht wird, wo es verdunstet oder vom Boden aufgenommen wird.

Ein weiterer Vorteil der Tropfbewässerung besteht darin, dass das Wasser mit dem richtigen Druck und in der richtigen Menge an die Pflanzen abgegeben werden kann. Das bedeutet, dass das Wasser das Wurzelsystem nicht überflutet, sondern mit der Zeit langsam einsickert und Ihren Garten so nachhaltig bewässert. So können die Pflanzen das Wasser nach Bedarf aufnehmen, und das Risiko von Krankheiten und Schimmel wird minimiert. Bei der Tröpfchenbewässerung können Sie außerdem Düngemittel direkt in den Wasserstrom geben, was effektiver sein kann als eine Sprüh-Anwendung.

Bedenken Sie, dass gerade der Anbau von Gemüse und Obst besondere Wasser-Anforderungen mit sich bringt und achten Sie darauf, den Zustand Ihrer Pflanzen trotz Bewässerungssystem regelmäßig zu überprüfen. Tipps für den Anbau von Gemüse haben wir hier nochmal für Sie gesammelt!

Was ist ein Tropfbewässerungssystem?

Ein Tropfbewässerungssystem ist ein Netz von Schläuchen und Düsen, die das Wasser von der Wasserquelle zum Wurzelsystem der Pflanzen leiten und so Ihren Garten effektiv bewässern. Es gibt verschiedene Arten von Tropfern, aber alle funktionieren, indem sie über einen bestimmten Zeitraum kleine Mengen Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen abgeben. In der Regel werden sie am Ende eines jeden Schlauchs in der Nähe des Zapfhahns oder der Armatur angebracht, über die das Wasser zugeführt wird. Emitter sind der Teil des Systems, der den Wasserfluss steuert. Sie können alle benötigten Teile kaufen oder Ihr eigenes System entwerfen und es von Grund auf selbst bauen. Letzteres ist eine gute Möglichkeit, etwas über den Bewässerungsprozess zu lernen und ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wie alles funktioniert.

Wie man ein Tropfbewässerungssystem baut: Schritt für Schritt

Wenn Sie planen, Ihr eigenes Tropfbewässerungssystem zu bauen, sollten Sie zunächst einige Nachforschungen anstellen. Es gibt zahlreiche Online-Tutorials, die Ihnen bei der Planung Ihres Systems zum Garten bewässern oder der Behebung eines Problems helfen können. Am besten fangen Sie bei Ihrer Wasserquelle an. Als Erstes müssen Sie entscheiden, woher Sie Ihr Wasser beziehen wollen. Das kann ein Wasserhahn an Ihrem Haus, ein Brunnen oder ein Regenwassersammelbehälter sein. Sie müssen herausfinden, wie weit die Quelle von dem Ort entfernt ist, an dem Sie Ihre Pflanzen aufstellen wollen, und wie groß das Rohr ist, das Sie für den Transport des Wassers verwenden wollen.

Im Anschluss geht es an das Aufstellen der Pflanzen: Sobald Sie Ihre Wasserquelle und den Schlauch ausgewählt haben, müssen Sie herausfinden, wo Ihre Pflanzen stehen sollen. Dies kann oft nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“ geschehen, aber es ist hilfreich, wenn man vorher eine allgemeine Vorstellung davon hat, was man tun will. Der mitunter wichtigste Schritt ist die Planung Ihres Bewässerungssystems: Bevor Sie mit dem Kauf von Teilen beginnen, müssen Sie eine allgemeine Vorstellung davon haben, was Sie tun wollen. Messen Sie zunächst den Abstand zwischen den Pflanzen und Ihrer Wasserquelle. Achten Sie darauf, dass der Schlauch lang genug ist, um den Garten zu bewässern, und dass er nicht zu nah am Boden verläuft.

Tipps und Tricks für die Installation einer Tropfbewässerung

Messen Sie alles aus: Achten Sie darauf, dass Sie alles genau ausmessen, einschließlich der Länge des Schlauchs und des Abstands zwischen den Pflanzen. So können Sie spätere Probleme vermeiden, z. B. dass der Schlauch zu nahe am Boden verläuft oder die Pflanzen zu weit von der Wasserquelle entfernt sind.

Berücksichtigen Sie das Wetter: Denken Sie daran, dass das Wetter einen großen Einfluss auf Ihren Wasserverbrauch hat. Wenn Sie versuchen, bei großer Hitze den Garten zu bewässern, kann die Wasserverdunstung beträchtlich sein. Gießen Sie am besten am frühen Morgen oder am späten Abend, wenn es draußen kühler ist.

Verwenden Sie Mulch, um Unkraut zu verhindern: Mulch ist bei der Gartenarbeit in vielerlei Hinsicht hilfreich. Er hält das Wasser zurück, verhindert das Wachstum von Unkraut und hält im Sommer sogar die Wurzeln kühl. Wenn Sie eine Tropfbewässerung anwenden, ist es hilfreich, eine Schicht Mulch um die Pflanzen herum zu legen. So kann das Wachstum von Unkraut verhindert werden und der Boden trocknet nicht so schnell aus.

Fazit zum richtigen Garten bewässern

