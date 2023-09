Entzündete Wunde: Das ist zu tun!

Selbst bei bester Pflege können sich Wunden entzünden. Wenn dies geschieht, ist es wichtig, schnell zu handeln, um das Risiko weiterer Schäden zu verringern und die Genesung zu unterstützen. Vereinfacht gesagt, ist eine entzündete Wunde eine Reaktion des Körpers auf schädliche Mikroorganismen oder Bakterien.

Wunden, die gerade heilen, sind in der Regel anfälliger für Entzündungen, da die Haut geschwächt ist und es ihr an natürlicher Feuchtigkeit fehlt, die Bakterien in Schach hält. Daher ist es wichtig, dass Sie alle möglichen Maßnahmen ergreifen, um Infektionen vorzubeugen.

Entzündete Wunden machen sich in der Regel durch Rötung, Wärme und Schwellung an der Wundstelle sowie durch Schmerzen, Ausfluss und Juckreiz bemerkbar. Wenn Sie glauben, dass sich Ihre Wunde entzündet haben könnte, lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie in diesen Fällen tun müssen:

Wechseln Sie den Verband regelmäßig

Wenn sich Ihre Wunde entzündet, sollten Sie als Erstes den verwendeten Verband überprüfen. Wenn der Verband sehr schmutzig oder nass ist oder sich Bakterien angesammelt haben, müssen Sie ihn regelmäßiger wechseln. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Art des Verbandes, den Sie verwenden, die Heilungsgeschwindigkeit beeinflussen kann; so können beispielsweise das Material und der Druck des Verbandes Reizungen verursachen und die Heilung verzögern.

Aus diesem Grund ist es ratsam, eine Auswahl verschiedener Verbandsarten bereitzuhalten, damit Sie je nach Größe und Heilungsfortschritt den für Ihre Wunde am besten geeigneten Verband auswählen können.

Waschen Sie Ihre Wunde mit milder Seife und Wasser

Sobald Sie Anzeichen einer Entzündung bemerken, sollten Sie die Wunde waschen. Dadurch werden Schmutz und Bakterien entfernt, die eine Verschlimmerung der Infektion verursachen könnten. Für eine saubere Wunde verwenden Sie am besten warmes Wasser und milde, unparfümierte Seife. Vermeiden Sie scharfe Seifen, Alkohol, Wasserstoffperoxid und Jod, da diese die Wunde reizen und die Heilung verzögern können.

Denken Sie daran, dass jede Wunde Luft braucht, um zu heilen. Spülen Sie die Wunde also gründlich aus, damit keine Seifenreste zurückbleiben. Trocknen Sie die Wunde mit einem sauberen, weichen Tuch. Nach dem Waschen der Wunde ist es ratsam, eine antibiotische Creme oder Salbe aufzutragen, um zu verhindern, dass Bakterien in die Wunde eindringen und eine Entzündung verursachen.

Verwenden Sie eine antibiotische Creme oder Salbe bei einer Entzündung

Wenn sich die Wunde entzündet hat, ist es wahrscheinlich, dass die vorhandenen Bakterien auf ein oder mehrere Antibiotika, d. h. Medikamente zur Bekämpfung von Infektionen, empfindlich reagieren. Daher ist es üblich, eine Wundinfektion mit einer antibiotischen Creme oder Salbe zu behandeln. Antibiotische Cremes und Salben finden Sie in Apotheken und Supermärkten. Sie sind in der Regel in Tuben erhältlich und können mit der Hand auf die Wunde aufgetragen werden.

Lassen Sie die Wunde ärztlich untersuchen

Wunden, die sich entzünden, können sehr schmerzhaft sein und nur langsam heilen. Wenn Symptome bei Ihnen auftreten, könnte es sich um eine bakterielle Infektion handeln. In diesen Fällen sollten Sie so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.

Neben der Behandlung der entzündeten Wunde wird Ihr Arzt Ihnen auch Antibiotika verschreiben, um eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Bei einer leichten Infektion kann Ihr Arzt eine häusliche Pflege vorschlagen, bei der Sie sich die entsprechenden Antibiotika selbst verabreichen. In diesen Fällen wird Ihr Arzt die Art und Dosierung der Antibiotika verschreiben, die für Ihre Wunde am besten geeignet sind.

Ist die Infektion jedoch schwerwiegend, wird Ihr Arzt Sie wahrscheinlich zur sofortigen Behandlung in ein Krankenhaus einweisen. In diesen Fällen ist es am besten, so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu gehen, da Infektionen unbehandelt lebensbedrohlich sein können.

Schlussfolgerung zu Entzündungen in einer Wunde

Wunden sind häufige Verletzungen, die jeden irgendwann im Leben treffen. Sie mögen zwar lästig sein, können aber in der Regel mit der richtigen Pflege geheilt werden. Wenn sich eine Wunde jedoch entzündet, kann das ein Zeichen dafür sein, dass Sie sie nicht richtig gepflegt haben. Glücklicherweise lässt sich dies in der Regel leicht beheben.

Wenn Sie den Verband regelmäßig wechseln, die Wunde mit milder Seife und Wasser waschen und eine antibiotische Creme oder Salbe auftragen, können Sie viele Infektionen verhindern. Darüber hinaus sollten Sie einen Arzt aufsuchen, wenn Sie Anzeichen einer bakteriellen Infektion bemerken