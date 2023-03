Energiekrise: Was tun, wenn sie zum Blackout führt?

Vorsicht, mahnen erfahrene Menschen. Die Vorzeichen für eine schwere Energiekrise mehren sich. Die Politik in Deutschland reist bereits in aller Herren Länder, um Energie-Lieferungszusagen zu erhalten. Dies wird nicht so gut gelingen wie erhofft. Die USA wollen mehr Flüssiggas liefern. Aus dem Katar hingegen gab es eher vage Zusagen. Am Ende wird vielleicht die Energieknappheit sogar massiver.

Warum kann es zu einer Energiekrise kommen?

Dies hängt daran, ob der Krieg in der Ukraine noch für eine längere Zeit anhält. Dies hängt gleichfalls an der Frage, ob die Chinesen sich noch aktiver als bislang als Käufer am Gasmarkt zeigen. Und wir sollten oder müssen hoffen, dass die konventionelle Energieproduktion und -verteilung weiterhin ohne Schäden läuft. Wenn es einmal einen Ausfall geben sollte, dann rückte ein Blackout noch näher.

Es wird möglicherweise zu einem Blackout kommen

Es gab in Deutschland schon in den vergangenen Jahren Situationen, in denen ein Blackout in einzelnen Regionen näher rückte. So haben wir vor einiger Zeit von solchen Fällen in Bremen oder auch in Wiesbaden gemeldet. Stundenlang standen Haushalte ohne Strom da, die Ampelsysteme fielen aus und so fort.

Wenn es also zu einem Blackout käme, wären die Auswirkungen am Ende dramatisch – denn auch die öffentliche Infrastruktur würde zusammenbrechen. Die Autobahnen würden sofort überlastet, weil der Bahnverkehr zusammenbrechen könnte, die Ausfallstraßen in den Städten würden durch Staus behindert und so fort.

Doch bleiben Sie beruhigt!

Sie können sich in einer Energiekrise nicht auf diese Verkehrsprobleme einstellen, wohl aber auf andere Schwierigkeiten. Wir empfehlen, so auch das BKK, folgende Vorbereitung, falls es tatsächlich zu einem Blackout kommt: