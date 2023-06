Der Zahnschmerzbaum: Die Quelle für Schmerzlinderung

An den Straßenrändern, entlang der Zaunreihen von Weiden und Farmen und in den Wäldern des Südens der Vereinigten Staaten wächst der Zahnschmerzbaum. Er ist ein kleiner Baum oder großer Strauch mit wohltuenden medizinischen Eigenschaften.

Der Zahnschmerzbaum und seine Eigenschaften

Besonders für diejenigen, die unter Zahnschmerz leiden und keinen unmittelbaren Zugang zu moderner zahnärztlicher Versorgung haben, wie es in einer Überlebenssituation vorkommen kann. Obwohl er die trockenen Böden offener Gebiete bevorzugt, ist der Zahnschmerzbaum häufig in den bewaldeten Regionen der wärmeren Klimazonen der Welt zu finden, einschließlich Mexiko, Mittel- und Südamerika und Afrika.

Als Mitglied der Gattung Zanthoxylum ist der Zahnschmerzbaum unter vielen gebräuchlichen Namen bekannt: Stachelige Esche, Kitzelzunge, Pfefferrinde, Herkuleskeule, Hasengummi und Aceitillo.

Der sommergrüne Baum kann bis zu fünfeinhalb Meter hoch werden und hat eine lockere Krone aus glänzenden, hellgrünen, fiederartig zusammengesetzten Blättern. Die Blätter geben einen leicht zu identifizierenden pfeffrigen Geruch ab, wenn sie zerdrückt werden. Im Frühjahr bedecken dichte Büschel winziger, duftender grünlich-gelber Blüten die Zweigspitzen und im Herbst sind die erbsengroßen, entkernten schwarzen Früchte auf den kahlen Zweigen verteilt.

Die glatte Rinde der Stämme und des Stammes ist reichlich mit korkigen Warzen bedeckt, die mit scharfen, leicht gebogenen Dornen besetzt sind. Aus Schnitten in der Rinde sickert ein klarer, wässriger Saft.

Es ist der einfache „Geschmackstest“, der die erstaunliche Eigenschaft des Zahnschmerzbaumes schnell von denen seiner Nachbarn unterscheidet. Wenn ein marmorgroßes Stück der inneren Rinde, der Blätter, der Blüten oder der Früchte gekaut wird, wird sofort ein intensives Taubheitsgefühl oder Kribbeln auf Zunge und Lippe verspürt. Kein anderer Baum hat diese einzigartige Fähigkeit.

Chemische Bestandteile des Zahnschmerzbaumes

Eine umfassende phytochemische Analyse hat seine Geheimnisse enthüllt. Alle Teile des aromatischen Baumes (Wurzeln. Saft, Rinde, Blätter, Blüten und Früchte) enthalten die folgenden Verbindungen: Zanthoxylum, Cumarin, Sesamin, und verschiedene kleinere Resinoide. Ein sehr stechendes Harz,. Zanthoxylum hat eine komplexe chemische Struktur und ähnliche Eigenschaften wie das kommerzielle Produkt Benzocain.

Cumarin und Sesamin sind toxische Glykoside mit nachgewiesenen schmerzlindernden Fähigkeiten. Cumarin ist hauptsächlich in den Blättern enthalten und kann in der Konzentration den Klonierungsmechanismus im menschlichen Blut zerstören. Daher sollten bei der Behandlung von Zahnschmerzen nur dosierte Mengen des Baumes verwendet werden, um ein versehentliches Verschlucken und unangenehme Vergiftungsreaktionen zu vermeiden.

Behandlung von Zahnschmerzen

Zur Linderung von Zahnschmerzen nehmen Sie ein frisches Blatt und rollen es zu einem Schlauch. Befeuchten Sie das Röhrenblatt mit Salbei und zerdrücken Sie es gründlich zwischen den Fingern zu einer Paste. Tragen Sie die Paste direkt auf den betroffenen Zahn auf und halten Sie sie gegen Zahnfleisch und Innenwange, bis der quälende Schmerz in seiner Intensität nachlässt.

Aufgrund der chemischen Eigenschaften der Paste wird reichlich Speichel abgesondert, der ausgespuckt werden muss, da ein Verschlucken zu Erbrechen und Magen-Darm-Reizungen führen kann. Verwenden Sie im Winter Früchte oder Rinde, um die Paste herzustellen.

Die Schmerzlinderung kann von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern, abhängig von der Lage des kariösen oder verletzten Zahnes im Mund, dem Zustand des Zahnes und des umgebenden Zahnfleisches, dem Gesundheitszustand der Person und ihrer unterschiedlichen Schmerztoleranz. Ein abszedierter Zahn ist eine lokalisierte Infektion und hat Komplikationen, die die Fähigkeit der Paste, Schmerzen zu lindern, blockieren können. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, behandeln Sie zuerst die Infektion und die begleitenden Symptome, bevor Sie die Paste auf den wunden Zahn auftragen.

Eine weitere Gefahr, die zu beachten ist, ist der Konsum von Alkohol während der Anwendung der Paste. Er ist ein altbewährtes Mittel zur Behandlung von Zahnschmerzen, wird aber bei der Behandlung jeglicher zahnmedizinischer Beschwerden oder bei jeder Art von oralen Medikamenten nicht empfohlen. Eingenommener Alkohol verursacht Gegeneffekte und kann die Toxizität der Medizin beschleunigen.

Andere medizinische Anwendungen für den Zahnschmerzbaum

Der Zahnschmerzbaum hat ein breites Spektrum an medizinischer Verwendung über Zahnbeschwerden hinaus.

Der lokal aufgetragene Saft lindert oberflächliche Schmerzen und wurde in den Tropen als örtliches Betäubungsmittel in der Dschungelchirurgie bei Messer- oder Machetenverletzungen, Schusswunden, Knochenbrüchen und bei der Behandlung von Schlangenbissen eingesetzt.

Eine feuchte Paste aus Rindenpulver und warmem Wasser ist antibiotisch und wird auf Wunden, Geschwüre, infizierte Zeckenbisse, Krebs und Tumore gestrichen. Ein Tee aus der inneren Rinde hat einen doppelten Wert als Wundantiseptikum und für eine beruhigende Waschung bei Hautreizungen oder Schwellungen. Zur Linderung von Durchfallleiden trinkt man alle vier Stunden oder nach Bedarf ein paar Tassen verdünnten Rinden- oder Früchtetee.

Die Erforschung der keimhemmenden oder antimikrobiellen Fähigkeiten von Pflanzen hilft zu verstehen, wie sie wirken, auf welche Keime sie einwirken und wie man sie am besten außerhalb des Labors anwenden kann. Eine Studie zur antimikrobiellen Wirkung des Zahntrockenbaums zeigt, dass er eine wichtige Quelle bei der Suche nach neuen antibiotischen Mitteln zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist.

In kultivierten Medien reduzierte ein Ethanolextrakt der Rinde deutlich die Populationen von grampositiven und gramnegativen Färbebakterien, Hefen und Mykobakterien. Alle sind Vertreter der schlimmsten Geißeln, die die Menschheit heute heimsuchen, wie Lungenpest, Grippe, Typhus, Tuberkulose, Ruhr, Septikämie (Blutvergiftung) usw.

Der zu einem gereinigten Arzneimittel verarbeitete Rindenextrakt weist eindeutige anticholinerge Eigenschaften auf und hat große Erfolge im Kampf gegen die Cholera gezeigt.

Der Zahnschmerzbaum hat viele weniger bekannte Anwendungen, die für den Überlebenskünstler wertvoll sind. Seine Blüten, Blätter und unreifen Früchte sind eine Nahrungsquelle. Die intensive Hitze des Kochens vertreibt ihre toxischen Prinzipien, aber auch so, sie sind hauptsächlich auf die Rolle der kulinarischen Vorbereitung oder als Lebensmittel-Aroma beschränkt.

Junge Blätter, die zu Fleischgerichten oder Eintöpfen aus Wildfleisch hinzugefügt werden, zähmen den herben, anstößigen Geschmack, den manche Tiere beim Kochen abgeben, und machen die Mahlzeit schmackhafter.

Pulverisierte Früchte oder Rinde sind ein hervorragender Ersatz für schwarzen Pfeffer und werden in vielen Gebieten des Verbreitungsgebietes des Baumes von den Einheimischen ausschließlich zu diesem Zweck verwendet. Ein speziell aufbereiteter Extrakt aus den Früchten hat wirtschaftliche Möglichkeiten als Konservierungsmittel für verderbliche Lebensmittel und bei der Herstellung von Lederprodukten für den Gebrauch in tropischen Gefilden.

Verwendung von Zahnwurzteilen als Insektizid und andere nützliche Tipps

Im Hausgarten wird ein verdünnter Extrakt des Saftes in Kombination mit Pyrethrum zu einem wirksamen natürlichen Insektizid für den Einsatz gegen Blattläuse, Milben und parasitische Insekten, die auf sukkulenten Nahrungspflanzen jagen.

Ein gelber Farbstoff, der durch Kochen der Wurzeln hergestellt wird, hat eine doppelte Verwendung: als Herbizid, um das Wachstum von unerwünschten Unkräutern zu kontrollieren und als Nematozid, um zerstörerische wurzelparasitierende Nematoden abzutöten.

Rinden-Tee, der auf Zäune und Beete gesprüht wird, die den Garten oder Obstgarten umschließen, hilft, die Aktivitäten von Kaninchen und anderen Futtertieren abzuschrecken. Der Jäger, der vor der Jagd seine Haare mit dem verdünnten Rinden-Tee badet oder spült, verbessert seine Fähigkeit, sich unbemerkt an das Wild heranzupirschen.

Drahtschlingen, Metallfallen, Schuhwerk und Kleidung, die in einem mit Rinden-Tee gefüllten Schlauch getränkt sind, erhöhen die Fähigkeiten des Fallenstellers, mehr Pelztiere zu erlegen. Der Tee wirkt als Mittel, um unseren menschlichen Geruch zu neutralisieren oder zu maskieren. Es ist der Geruch des Menschen, der bei wilden Tieren Misstrauen und Angst auslöst.

Eine dicke Aufschlämmung aus frischer, pulverisierter Rinde und Wasser ist ein hochwirksames Fischgift. Zwei Gallonen des Schlamms, die in einen flachen Teich oder in kleine Tümpel von unterbrochenen Bächen gerührt werden, betäuben alle Fische in einem Radius von 20 Fuß. Idealerweise sollte die Wassertemperatur über 60 Grad F liegen und die Tiefe weniger als vier Fuß betragen, damit sich das Gift gleichmäßig verteilen kann.

Mit dieser Methode lassen sich die Fische leicht keschern oder aufspießen, und es können große Mengen an tierischem Eiweiß für den Tisch gewonnen werden. Für den Aquarianer ist es ein Mittel, um Ersatzbestand oder Futter für seine Wildfische zu erhalten, da die meisten betäubten Fische wieder aufleben, sobald sie sich in einem frischen Lebensraum befinden.

Andere Verwendungsmöglichkeiten für den Zahnschmerzbaum

Der Stamm des Zahnschmerzbaumes ist für den kommerziellen Holzeinschlag zu krumm und sein sprödes Holz für die großflächige Holzverarbeitung unbrauchbar. Dennoch findet er in der in Lateinamerika praktizierten, arbeitsintensiven Wirtschaft als Brennstoff, für landwirtschaftliche Geräte und zur Herstellung von Möbeln oder kleineren Haushaltsgegenständen Verwendung.

Insektenresistenz scheint eine wichtige Eigenschaft des Baumes zu sein, da Termiten das Totholz nicht ohne weiteres angreifen, solange es nicht ausreichend verwittert ist. Seine getrockneten Blätter und Holzspäne verbrennen mit einem starken, angenehmen Geruch und finden Verwendung bei der Herstellung von Weihrauch oder zur Herstellung von sanften Schmiermitteln, um Fliegen, Moskitos und fliegende Insekten von zu Hause zu vertreiben.

Das frische Holz ist sehr feuerbeständig und benötigt einen Anzündbrennstoff, um die Verbrennung zu unterstützen. Holzkohle aus dem Zahnschmerzbaum brennt mit einer intensiven Flamme und hoher Temperatur und findet Verwendung in der Metallurgie.

Es ist bekannt, dass Honigbienen große Entfernungen fliegen, um die süßen Blüten des Baumes zu besuchen. Die Blüten werden in der Honigproduktion als gute Bienennahrung angesehen. Viele nektarfressende Insekten, Kolibris, Motten und seltene Schmetterlinge sind an den Blüten beobachtet worden. Die Afrikanische Honigbiene oder Killerbiene, wie sie im Volksmund genannt wird, wurde an den Blütentrauben in Mittel- und Südamerika beobachtet.

Die reifen Früchte werden von Feldmäusen, Wildtruthähnen, Wachteln und verschiedenen Singvögeln gefressen. Sie bleiben bis weit in den Winter hinein am Baum hängen und sind die Lieblingsnahrung vieler Zugvogelarten. Ihre Vorliebe für die Früchte hilft zu erklären, warum der Zahnschmerzbaum so zahlreich entlang von Zaunreihen und Straßenrändern des Südens zu finden ist.

Die scharfen, dornigen Äste und Stämme werden von vielen nistenden Vögeln als Schutzbarriere gegen räuberische Schlangen und Säugetiere genutzt.

Eine in den Tropen beheimatete Art von stechenden Holzameisen nistet in den korkigen Warzen der Rinde. Sie sind sehr aggressiv und schwärmen aus, um jeden Eindringling anzugreifen, der den Baum stört. Die Ameisen bieten einen weiteren Schutz für die schlafenden Vögel, ihre Kinderstuben, und die Vögel scheinen von den Ameisen nicht verletzt zu werden.

Die Webwurm- oder Zeltraupe, das Larvenstadium des östlichen Nachtfalters, ist das einzige Insekt, das sich ausgiebig vom Laub des Zahnschmerzbaumes ernährt. In den Frühlings- und Sommermonaten legen sie ihre Zeltkolonien in den Blättern an und Hunderte von hungrigen Raupen beginnen mit ihren Fressaktivitäten. Ihr unersättlicher Appetit kann den Baum teilweise entblättern, was ihm ein eigentümlich entblößtes Aussehen verleiht.

Versuche mit dem Zahnschmerzbaum

Es wurden Feldversuche durchgeführt, die auf die Nützlichkeit des Gespinstwurms als Überlebenshilfe hindeuten, und es wurden die folgenden Beobachtungen gemacht:

1. Der Verzehr der pfeffrigen Blätter durch die Raupe machte sie für hungrige Hühner unappetitlich.

2. Sie sind ein Fischlockmittel, da das Zerkleinern und Verstreuen des Raupenbreis auf der Oberfläche eines Fischteichs eine Fressorgie unter Schwärmen von kleinen Panfischen auslöste

3. Die einzelnen Raupen eignen sich hervorragend als Lebendköder für das Angeln mit Ködern.

In Lateinamerika und in Afrika wird der Zahnschmerzbaum manchmal von Stadtplanern in Ziergärten oder in Landschaften gepflanzt. Abseits der Städte verpflanzen Kleinbauern den Baum, um lebende Zäune und Korridore zu bilden, die ihr karges Vieh einschließen und schützen. Der Baum wird von Nutztieren nur selten angefressen, außer für einen erkundenden Knabberspaß.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Zahnschmerzbaums

Tragen Sie bei der Ernte des Zahnschmerzbaumes immer schwere Handschuhe und Schutzkleidung. Besondere Vorsicht ist bei den scharfen, klauenartigen Dornen geboten, da es sonst zu tiefen Risswunden kommen kann. Diese heilen erfahrungsgemäß selbst mit Hilfe von antibiotischen Salben nur schwer ab.

Der eigentliche Umgang mit dem Holz oder der Kontakt mit dem Saft oder den Blättern kann bei Allergikern schmerzhafte Hautentzündungen oder einen brennenden Hautausschlag hervorrufen.

Um sicher zu gehen, machen Sie Ihren eigenen Empfindlichkeitstest. Reiben Sie ein Blatt oder ein Stück der inneren Rinde auf die Unterseite eines Handgelenks, wo die Haut dünn und sehr empfindlich gegenüber chemischen Reizstoffen ist. Schauen Sie sich den Fleck nach 24 Stunden an, um seinen Zustand zu notieren. Wenn Sie feststellen sollten, dass Sie unter Dermatitis leiden, beschränken Sie sich auf die milderen Früchte.

Die intime Kenntnis der funktionellen Verwendung der Pflanzen, die uns im täglichen Leben umgeben, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Je mehr wir wissen, desto größer ist unsere Zuversicht, sich Widrigkeiten stellen zu können und zu gewinnen. Die Zukunft wird heller, wenn wir es wagen, uns ihren Herausforderungen zu stellen.

Ein abschließendes Wort

Der Zahnschmerzbaum mit seinen vielen Verwendungsmöglichkeiten ist eine wertvolle Ergänzung zu den reichhaltigen Überlebenshilfen, die uns die Natur zur Verfügung stellt. Er ist eine Quelle der sofortigen Schmerzlinderung und ist für den Outdoorer und den Überlebenskünstler dort, wo er wächst, leicht zu bekommen.

Es sollte jedoch mit Vorsicht verwendet werden, da es eine rohe Droge mit toxischen Nebenwirkungen ist. Wenn es missbraucht wird oder man zu sehr von seinen schmerzlindernden Eigenschaften abhängig ist, kann es zur Abhängigkeit kommen. Um sich vor einer Überdosis zu schützen, nehmen Sie immer nur ein Blatt auf einmal und in einem bestimmten Zeitrahmen.

Es gibt keinen Ersatz für eine qualifizierte zahnärztliche und professionelle Behandlung von Schmerzen, Verletzungen und Infektionen. Die medizinischen Fähigkeiten des Zahnschmerzbaums sollten nur als vorübergehende Hilfe genutzt werden, bis eine professionelle Behandlung möglich ist.