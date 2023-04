Biologische Schädlingsbekämpfung für Ihren Garten

Biologisches Gärtnern ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Die Menschen machen sich immer mehr Gedanken über ihre Gesundheit und über das, was sie auf ihren Teller legen. Wenn Sie sich entscheiden, ein Bio-Gärtner zu werden, benötigen Sie Schädlingsbekämpfungsmethoden, die sicher sind. In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen Methoden für die biologische Schädlingsbekämpfung. Sie sind sehr nützlich und beeinträchtigen nicht die Qualität Ihrer Produkte.

Insektizide, Fungizide und Herbizide können mehr schaden als nützen. Es ist am besten, sie zu vermeiden, wenn Sie eine gute Gesundheit behalten und Qualitätsprodukte erhalten wollen. Ihre Großeltern haben keine Chemikalien verwendet, um ihren Garten zu schützen, warum sollten Sie es also tun? Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihren Garten schützen können, ohne den Boden und die Ernte zu vergiften.

Methoden zur biologischen Schädlingsbekämpfung

Es gibt viele Möglichkeiten, Schnecken zu kontrollieren. Sie können sie nach Einbruch der Dunkelheit (dann kommen die Schnecken heraus und sind aktiver) mit einer Taschenlampe aufsammeln und in eine Dose mit Seifenwasser werfen. Sie können Asche um die Pflanzen herum verstreuen, ein paar Zentimeter vom Stamm entfernt (das funktioniert gut bei Tomatenpflanzen). Wenn Sie sich für die Verwendung von Asche entschieden haben, stellen Sie sicher, dass Sie es früh in der Saison tun und ständig mehr Asche hinzufügen, wenn das Band zu glatt wird. Eine alternative Methode zur biologischen Schädlingsbekämpfung, um Schnecken loszuwerden, ist das Bestreuen mit Kochsalz.

Enten sind großartige Futtersucher und sie werden Ihren Garten von Schnecken sauber halten. Eine andere Sache, die Sie tun können, ist, ein Entengehege in der Nähe Ihres Gartens zu haben, weil Schnecken Entenkacke mehr zu genießen scheinen als Gemüse. Die Schnecken werden von Ihrem Garten zum Entengehege wandern, da sie von der Entenkacke angelockt werden, und die Enten werden eine leichte Mahlzeit haben. Was Sie über die Entenhaltung wissen müssen, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.

Blattläuse, Milben und Insektenlarven

Zur biologischen Schädlingsbekämpfung für Spinnmilben, reicht ein starker Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch aus. Setzen Sie eine Düse auf den Schlauch und sprühen Sie alle paar Tage. Diese Methode funktioniert hervorragend bei Ihren immergrünen Pflanzen, die bei heißem, trockenem Wetter oft von Milben befallen werden. Es wird auch für Rosen und andere Arten von Sträuchern und Pflanzen funktionieren.

Für die biologische Schädlingsbekämpfung für Blattläuse und Milben verwenden Sie ein Spray aus Seife und Wasser. Ein weiteres gutes Abwehrmittel sind Koriander- und Anisöl-Emulgatoren. Um Blattläuse von Ihren Rosen fernzuhalten, legen Sie eine Knoblauchzehe auf den Boden neben der Rose. Gegen Zwiebelfliegen, Blattläuse und Thripse verwenden Sie Knoblauchölspray und Sie werden diese Schädlinge im Handumdrehen loswerden. Sie können auch Zwiebel- und Schnittlauchlösungen verwenden, das funktioniert genauso gut.

Eine gute Methode zur Verteidigung gegen Blattminierer (Insektenlarven) ist das Anlocken von natürlichen Räubern wie Vögeln. Sie können eine Vogelfutterstelle mit gerade genug Samen aufstellen, um Vögel anzulocken. Sobald die Samen aufgebraucht sind, werden sie sich auf die Insekten in Ihrem Garten stürzen.

Maisohrwürmer, Tentraupen, Blatthüpfer und Spargelkäfer

Maisohrwürmer sind fiese Schädlinge. Der beste Weg für die biologische Schädlingsbekämpfung ist Mineralöl auf die Maisseide aufzutragen. Sie können eine Augentropfpipette verwenden, um das Mineralöl aufzutragen, aber erst, wenn die Seiden braun geworden sind. Für Kohlmaden verwenden Sie scharfen Pfeffer, Salz und Sauermilchsprays.

Eine gute Methode bei der Schädlingsbekämpfung, ist das Anbringen von Klebebändern um die Baumstämme. Damit schützen Sie Ihre Bäume vor Tentraupen und Krebswürmern. Dies wird die Schädlinge einfangen und sie daran hindern, auf die Blätter der Pflanze zu kriechen.

Schneiden Sie die Raupen ab, indem Sie Papier- oder Blechdosenmanschetten um die Pflanzenstämme legen. Diese drücken Sie nun feste in den Boden. Alufolienstreifen, die Sie zwischen den Reihen anbringen, halten die Insekten aus Ihrem Gemüsegarten fern. Wenn Sie Blatthüpfer fernhalten wollen, umhüllen Sie Ihre Pflanzen mit Käsetuch oder Musselinrahmen.

Spargelkäfer können in Schach gehalten werden, wenn Sie eine Lösung aus 6 Tassen Wasser und 2 Tassen frischen Petersilienblättern verwenden. Bringen Sie das Wasser zum Kochen und fügen Sie die Petersilie hinzu, reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie es 30 Minuten lang köcheln. Lassen Sie die Mischung abkühlen, seihen Sie sie ab und füllen Sie die Flüssigkeit in eine Sprühflasche. Damit haben Sie das perfekte Mittel für die biologische Schädlingsbekämpfung.

Katzen und Nagetiere von Ihrem Garten fernhalten

Wenn Sie verhindern wollen, dass die Katzen der Nachbarschaft Ihren Garten als Katzenklo benutzen, können Sie Zwiebeln, Knoblauch, Schnittlauch und Dill in Ihrem Garten anpflanzen. Katzen haben einen starken Geruch und sie hassen diese Pflanzen. Sie hassen auch Essig, also können Sie den Boden dort besprühen, wo die Katzen gewesen sind. Das ist eine gute Methode der biologischen Schädlingsbekämpfung, weil es den Katzen nicht schadet und sie fernhält.

Um Nagetiere davon abzuhalten, Ihren Garten zu verwüsten, stellen Sie sicher, dass Sie Zitronenmelisse pflanzen. Nagetiere hassen diese Pflanze und wenn Sie genug davon pflanzen, sollten Sie sich keine Sorgen über einen Nagetierbefall machen.

Krankheiten bei Pflanzen

Wenn eine Ihrer Pflanzen plötzlich braun wird, sollten Sie sie sofort aus Ihrem Gartenbeet entfernen. Das Braunwerden ist ein Zeichen für Wurzelfäule oder andere Krankheiten, die sich leicht auf Ihre anderen Pflanzen übertragen können.

Biologische Schädlingsbekämpfung gegen Ameisen

Wenn Ihr Garten von Ameisen befallen ist, können Sie Rainfarn in dem Bereich pflanzen. Rainfarn ist für den biologischen Pflanzenschutz bekannt. Wenn Sie Ameisen abtöten wollen, können Sie Maismehl verwenden und es wird alles in ein paar Tagen erledigen. Es ist eine nützliche Methode der biologischen Schädlingsbekämpfung. Ameisen können Maismehl nicht verdauen und tötet sie schließlich.

Sie können auch ein Allzweckspray herstellen, das Sie im ganzen Garten verwenden können. Hier sind zwei nützliche Rezepte:

Gartenspray zur biologischen Schädlingsbekämpfung Rezept #1

Zutaten:

15 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

3 Cayenne-Pfeffer

½ Teelöffel flüssige castile Seife

4 Tassen warmes Wasser

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten in einen Mixer und pürieren Sie sie, bis die Lösung püriert ist. Gießen Sie die gesamte Mischung in ein Glasgefäß. Verschließen Sie den Deckel fest und lassen Sie ihn 8-24 Stunden lang ungestört stehen. Sieben Sie die Mischung durch ein feines Mulltuch. Fügen Sie nun ½ Teelöffel castile Seife hinzu und verrühren Sie die Mischung gut. Gießen Sie die Mischung in eine tragbare Sprühflasche.

Wie zu verwenden:

Auf die Ober- und Unterseiten der Blätter sprühen. Lagern Sie die Lösung im Kühlschrank und wenn sie richtig abgeseiht ist, kann sie 1-3 Monate halten.

Gartenspray zur biologischen Schädlingsbekämpung #2

Zutaten:

1 ½ Teelöffel castile Seife

1 Liter Wasser

Anwendung:

Kombinieren Sie alle Zutaten in einer tragbaren Sprühflasche.

Wie zu verwenden:

Zur biologischen Schädlingsbekämpfung das Gartenspray auf die Blätter von Oben und Unten sprühen. Es kann bei folgenden Schädlingen angewendet werden: Blattlaus, Ohrwürmer, Bohrer, Milben, Weiße Fliegen, Maden und mehr.

Biologisches Gärtnern ist nicht einfach und erfordert viel Arbeit, besonders wenn Sie Schädlinge loswerden wollen. Einige der in diesem Artikel aufgeführten Methoden zur biologischen Schädlingsbekämpfung funktionieren besser als andere. Man muss nur ein wenig experimentieren. Es allerdings besser als chemische Bekämpfungsmittel zu verwenden.