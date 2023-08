Backpulver: Ein nützliches Mittel

Wenn Sie sich auf Krisen vorbereitet haben, werden Sie möglicherweise die wichtigsten Utensilien schon beisammen haben. Dazu zählen der Rucksack mit Lebensmitteln und Wasser, ein Erste-Hilfe-Koffer und so fort. Dennoch fehlen oft die kleinen Dinge. Wie beispielswiese Backpulver. Wir fertigen nach und nach eine Liste dazu an.

Backpulver: Die kleinen Dinge machen den Unterschied

So benötigen Sie Backpulver – daran denken die Wenigsten. Backpulver hilft in zweierlei Hinsicht. Es desodoriert, nimmt also Schweiß auf. Zudem ist es als Reinigungspulver einsetzbar. Insofern sollten Sie Backpulver kaufen – bevor es wie in Zeiten einer Pandemie wieder knapp zu werden droht.