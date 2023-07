Apotheke der Natur: Brennnesseln

Die Natur gilt als eine der besten Apotheken überhaupt. Wenn Sie sich auf die Suche begeben, werden Sie einige Heilpflanzen entdecken, die Ihnen wohl tun werden. Die Wirkstoffe werden seit Jahrhunderten genutzt – und sind erfolgreich. Dazu gehören auch die Brennnesseln.

Apotheke Natur: Die Brennnessel

Einer der Klassiker der Heilpflanzen ist die Brennnessel, die von vielen als Unkraut wahrgenommen wird. Andere denken dagegen nur an den unangenehmen Schmerz, den der Hautkontakt zu der Pflanze verursacht. Dabei ist die Brennnessel eine wahre Heilpflanze, die in der Medizin und Heilkunde seit Jahrhunderten eingesetzt wird.

Die Brennnessel ist als Pflanze vergleichsweise unempfindlich gegen die Außenbedingungen, daher finden Sie sie praktisch überall. Erkennen können Sie die Brennnessel an ihren herzförmigen, außen gezackten Blättern. Stängel und Blüten der Brennnessel sind mit feinen Haaren versehen.

Zu verwechseln ist die Brennnessel mit der Taubnessel, die beiden Pflanzen gleichen einander jedoch nur vom Aussehen. Ihren Namen hat die Taubnessel eben daher – sie brennt nicht auf der Haut, ist also quasi taub.

Heilende Wirkungen der Brennnessel

Die Brennnessel enthält zahlreiche Wirkstoffe, die wichtig für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit sein können. Dazu zählen etwa Eisen, Vitamin C, Magnesium, Eiweiß und auch Kalzium.

Auch Kieselsäure finden Sie in der Heilpflanze, die damit in vielfältiger Weise einsetzbar ist. So können Sie sie beispielsweise nutzen, um Entzündungen besser behandeln zu können, Krämpfe zu lösen oder generell um Schmerzen zu lindern. Gleichzeitig gilt die Brennnessel als entwässernd und harnfördernd und findet so auch bei Harnwegsinfektionen Anwendung.

Sie müssen lediglich beim Ernten etwas aufpassen: Die Heilpflanze wird von unten nach oben entlang des Stiels abgestrichen. Die Blätter können Sie auch mit Handschuhen mühe- und schmerzlos abernten.

Diese können Sie dann zum Beispiel abgekocht werden, um die Brennhaare in ihrer Wirkung zu neutralisieren. Dies wird unserer Meinung nach nicht unbedingt nötig sein – die Blätter können Sie ohnehin für die Zubereitung eines Brennnessel-Tees verwenden. Dafür zerkleinern Sie die Blätter der Heilpflanze einfach etwas und legen sie in ein Teesieb oder ähnliches. Dann übergießen Sie sie mit kochendem Wasser. Alternativ können Sie die Blätter auch in das heiße Wasser selbst legen. Nach einigen Minuten dürften Sie das Getränk bereits genießen können.

Brennnessel-Tee regt den Stoffwechsel an und entschlackt. Zudem wird das Immunsystem gestärkt und auch die Anwendung bei Blasenentzündungen oder Rhema ist empfehlenswert. Auch in Smoothies können Sie die Brennnessel verwenden.