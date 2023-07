5 der besten Tipps, um Blattläuse zu bekämpfen

‍Vielleicht haben Sie kleine grüne Insekten auf Ihren Pflanzen bemerkt. Das sind Blattläuse, sehr kleine Insekten, die den Saft aus den Pflanzen saugen. Sie bevorzugen junge Pflanzen mit Licht und Feuchtigkeit. Starke Regenfälle oder feuchte Witterungsbedingungen können zu einem Ausbruch von Blattläusen führen, da sie in einer feuchten Umgebung gut gedeihen. Sie wollen nicht, dass diese kleinen Insekten Ihre Pflanzen zerstören. Deshalb hier 5 Tipps, wie Sie Blattläuse auf natürliche Weise bekämpfen können.

1. Verwenden Sie eine Gießkanne

Sie können eine Gießkanne verwenden, um Blattläuse zu bekämpfen. Füllen Sie die Gießkanne mit Wasser und waschen Sie die Blätter der Pflanzen. Sie können dies bei Pflanzen in Töpfen oder Blumenampeln tun. Wenden Sie diese Methode nicht bei Pflanzen an, die ihre Wurzeln in der Erde haben, denn durch das Abwaschen der Blätter können dem Boden Nährstoffe entzogen werden.

2. Wasser mit Essig

Da Blattläuse den Geruch von Essig nicht mögen, können Sie Wasser mit etwas Essig versetzen, um es auf Ihre Pflanzen zu sprühen oder die Blätter damit vorsichtig abzuwaschen. Er bekämpft die Blattläuse von den Pflanzen, ohne sie zu schädigen. Wenn Sie junge Pflanzen in Töpfen oder Pflanzen in Hängetöpfen haben, nehmen Sie sie gegebenenfalls aus den Übertöpfen heraus und stellen Sie dazu ins Waschbecken.

Alternativ können Sie die Pflanzen auch mit dem Wasser-Essig-Gemisch einsprühen. Dazu einfach eine herkömmliche Sprühflasche verwenden.

3. Marienkäfer gegen Blattläuse einsetzen

Marienkäfer sind ein natürliches Mittel zur Bekämpfung von Blattläusen. Die Marienkäfer ernähren sich von den Blattläusen. Sie können Marienkäfer kaufen und sie in Ihrem Garten freilassen. Alternativ können Sie auch ein Marienkäferhabitat kaufen. Diese haben eine klebrige Substanz im Inneren, die Marienkäfer anlockt. Wenn die Marienkäfer satt sind, bleiben sie in der Behausung.

4. Verwenden Sie Neemöl

Neemöl ist eine natürliche Lösung zur Bekämpfung von Blattläusen. Es ist ein Pflanzenextrakt, der die zu schützenden Pflanzen nicht schädigt. Eine kleine Menge Neemöl reicht aus, um Blattläuse und ihre Eier abzutöten. Einmal aufgetragen, wirkt das Öl im System der Pflanze und tötet Blattläuse innerhalb von 24 Stunden. Es ist wichtig zu wissen, dass Neemöl bis zu einem Monat lang Blattläuse und Insekten abtötet, also pflanzen Sie nichts an, was Sie in der nächsten Zeit ernten wollen. Wenn Sie blühende Pflanzen haben, besteht die Möglichkeit, dass das Öl die Blüten abtötet.

5. Natürliche Barrieren gegen Blattläuse anbauen

Es gibt viele Pflanzen, die Blattläuse abwehren. Dazu gehören Thymian, Knoblauch, Schnittlauch, Kapuzinerkresse und Dill. Wenn Sie diese Pflanzen um Ihren Garten herum anpflanzen, werden Blattläuse auf natürliche Weise bekämpft.

Sie können Ihre Pflanzen auch mit einer Reihenabdeckung abdecken, um Blattläuse fernzuhalten. Reihenabdeckungen sind leichte Folien, mit denen Sie Ihre Pflanzen abdecken können. Sie eignen sich hervorragend zum Schutz von Pflanzen, die empfindlich auf Insekten reagieren. Sie sind ein wirksames Mittel gegen Blattläuse, Käfer, Schmetterlinge und viele andere Schädlinge.

Fazit

Blattläuse nisten sich gerne in unseren Pflanzen ein und zerstören diese. Sie lieben feuchtes, warmes Wetter und kommen mit heißem Sonnenlicht nicht zurecht. Wenn Ihr Garten von Blattläusen befallen ist, können Sie sie mit einer der 5 Methoden bekämpfen.