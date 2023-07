Eine Umfrage zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk: Nur eine Minderheit hält ÖRR-Berichterstattung für ausgewogen

Der ÖRR in Deutschland hat offenbar ein Problem mit der Ausgewogenheit. Jedenfalls hält nur eine Minderheit von 34 % der Menschen in Deutschland bei einer Umfrage den ÖRR in seiner Berichterstattung für „ideologisch ausgewogen“.

Ist die Berichterstattung im ÖRR nicht ideologisch ausgewogen?

„Nur eine Minderheit von 34 Prozent der Deutschen hält die politische Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien für ideologisch ausgewogen. Das ergab eine Insa-Umfrage für die „Bild“ (Montagausgabe).

Demnach erachten 29 Prozent der Bürger die Politikberichterstattung als für zu links und zehn Prozent halten sie für zu rechts. Mit 28 Prozent geben allerdings sehr viele Umfrageteilnehmer an, dass sie hierzu keine Einschätzung abgeben können oder wollen. Insa hatte für die Erhebung vom 21. bis zum 24. August 1.003 Bürger befragt. Die Fragestellung lautete: „Haben Sie den Eindruck, dass die politische Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien ideologisch ausgewogen ist?“

