Mehrheit in Deutschland ist gegen die Abschaltung letzter Atomkraftwerke am 15.4.

Am 15. April, in drei Tagen, werden die AKW in Deutschland abgeschaltet. Eine Mehrheit in Deutschland ist laut einer Umfrage von Forsa dagegen – 25 % wollen sogar, dass auch noch einige der AKW Strom produzieren sollen, die schon stillgelegt sind.

25 % wollen sogar Wieder-Einschaltung bereits stillgelegter AKW

„Zwei Drittel der Deutschen finden die Abschaltung der verbliebenen drei Atomkraftwerke nicht richtig. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv.

Demnach will die Mehrheit, dass die AKWs noch länger zur Stromerzeugung genutzt werden (43 Prozent) oder dass sogar auch noch einige der stillgelegten Atomkraftwerke wieder Strom produzieren sollten (25 Prozent). 28 Prozent dagegen finden die Abschaltung laut dem sogenannten „Trendbarometer“ richtig. Für eine endgültige Abschaltung sprechen sich mehrheitlich nur die Anhänger der Grünen (65 Prozent) aus. Etwas weniger als die Hälfte der Bundesbürger (45 Prozent) glaubt generell, dass die Stromversorgung in Deutschland auch ohne Strom aus der Kernenergie dauerhaft gesichert werden kann, 51 Prozent glauben das nicht. An eine dauerhafte Sicherung der Stromversorgung ohne Nutzung der Kernenergie glauben mehrheitlich lediglich die Anhänger der Grünen (81 Prozent) und der SPD (59 Prozent). Die Daten wurden vom 5. bis 6. April erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.

Foto: Atomkraftwerk, über dts Nachrichtenagentur