CDU-Parteichef Friedrich Merz fordert Lieferung von „Taurus“-Marschflugkörpern

Friedrich Merz möchte, dass die Ampelregierung „Taurus“-Marschflugkörper an die Ukraine liefern lässt. Er habe die Sorge, dies wäre andernfalls möglicherweise zu spät.

Auch die Union möchte offenbar „Taurus“-Lieferungen an die Ukraine

„Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert die Bundesregierung auf, die Ukraine mit „Taurus“-Marschflugkörpern zu unterstützen und warnt vor zu größer Zögerlichkeit bei Waffenlieferungen. „Wir sollten Marschflugkörper liefern, die in ihrer Reichweite aber so begrenzt sind, dass sie nur zur Verteidigung des Territoriums der Ukraine eingesetzt werden können“, sagte Merz der „Bild am Sonntag“.

„Ich habe die Sorge, dass wir eines Tages zu der Erkenntnis kommen, dass wir zu spät und zu wenig für die Ukraine und damit auch für unsere Sicherheit getan haben. Diese Zögerlichkeit könnte sich noch als großer historischer Fehler erweisen.“ Eine Lieferung müsse mit einer zeitgleichen Nachbeschaffung für die Bundeswehr einhergehen, so Merz.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Friedrich Merz (Archiv), über dts Nachrichtenagentur