Endgültiges Wahlergebnis bei der Berlin-Wahl: SPD nur noch 53 Stimmen vor den Grünen

Die Wahl in Berlin war noch knapper als vermutet. Die SPD hat nach dem endgültigen Ergebnis einen Vorsprung von nur noch 53 Stimmen auf die Grünen. Dennoch oder deshalb ist die Partei der Grünen nun nur die Nr. 3 in Berlin und kann entweder unter der CDU oder unter der SPD regieren. Zudem ist die Bildung einer großen Koalition möglich, bei der Union und SPD die Regierung stellen. Aktuell sind keine favorisierten Lösungen in Sicht.

Grüne die Nr. 3 hinter der SPD – damit unter der CDU oder unter der SPD in der Regierung

„Der Vorsprung der SPD zu den Grünen bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl ist auf 53 Stimmen geschmolzen. Laut endgültigem Wahlergebnis, das am Montag vorgestellt wird und das der „Bild am Sonntag“ nach eigenen Angaben schon vorliegt, fallen von den 1.527.899 abgegebenen Zweitstimmen 428.288 auf die CDU und 279.017 auf die SPD.

Die Grünen kommen auf 278.964 und liegen damit nur 53 Stimmen hinter der SPD. Von den 149 Mandaten im Abgeordnetenhaus erhalten SPD und Grüne gleichermaßen 34 Sitze. Die CDU kommt auf 52. Die Linke kommt auf 185.119 Stimmen und 22 Sitze, die AfD auf 137.871 und 17 Sitze.“

