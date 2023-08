CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert Präventivgewahrsam für „Letzte Generation“

Die „Letzte Generation“ würde sich teils fortschreitend radikalisieren, so Alexander Dobrindt, Landesgruppenchef der CSU im Bundestag. Er forderte für den Fall, dass Straftaten angekündigt werde, auch ein Mittel des Präventivgewahrsams“…

Einfach vorher wegsperren?

„Alexander Dobrindt, der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, kritisiert die Blockaden der „Letzten Generation“ in München scharf. „Die aktuellen Aktionen der `Letzten Generation` zeigen eine fortschreitende Radikalisierung einiger Klimachaoten“, sagte Dobrindt dem Nachrichtenportal T-Online.

„Wer Straftaten ankündigt und durchführt und dabei massenhaft Bürger vorsätzlich nötigt, ist ein Straftäter, dem mit allen Mitteln des Rechtsstaates begegnet werden muss. Auch mit dem Mittel des Präventivgewahrsams.“ Am Morgen war es im Münchener Stadtgebiet zu mehreren Blockaden durch die Klimaaktivisten gekommen. Auch in Leipzig, Stuttgart und Mannheim hatten sich Aktivisten in dieser Woche auf Straßen festgeklebt. Die Organisation „Letzte Generation“ hat unterdessen für den September angekündigt, große Teile Berlins blockieren zu wollen. „Ab dem 13. September strömen wir alle zum sozialen Wendepunkt nach Berlin“, heißt es auf der Internetseite der „Letzten Generation“.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Protest von „Letzter Generation“ (Archiv), über dts Nachrichtenagentur