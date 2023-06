CDU-Generalsekretär Czaja macht Ampel für Wahl von AfD-Landrat verantwortlich

In Deutschland herrscht große Aufregung um die Wahl eines AfD-Politikers zum Landrat in Sonneberg. Verantwortlich, so CDU-Generalsekretär Mario Czaja nun, sei die Bundesregierung in der Hauptsache. Im Osten würden die bundespolitischen Themen eine große Rolle spielen, so der Unionspolitiker.

CDU-Generalsekretär: Die Menschen müssen erreicht werden

„CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht die Bundesregierung in der Hauptverantwortung für das Ergebnis der Landratswahl im thüringischen Sonneberg. Die AfD habe im Wahlkampf viele bundespolitische Themen aus Berlin thematisiert, was am Ende dazu geführt habe, dass der AfD-Kandidat Robert Sesselmann die Wahl gewinnen konnte, sagte der CDU-Politiker dem Sender Phoenix.

Denn im Osten würden bundespolitische Themen schon immer eine große Rolle spielen und sehr kritisch gesehen. Die Menschen hätten dort bereits mehr Veränderung erlebt als die Bürger in den westlichen Bundesländern. Der Veränderungsdruck führe dazu, dass der Osten ein besonderes Augenmerk dafür habe, ob in Berlin alles gerecht zugehe und alles Maß und Mitte habe. „Die Bundesregierung spaltet das Land. Sie hat zu viele Themen und Vorschläge, die im Land nicht auf Konsens stoßen“, so Czaja.

Man brauche mehr Gemeinschaft und Zugehörigkeit im Land. Die Verantwortung liege jetzt bei der breiten politischen Mitte, die Menschen zu erreichen, die nicht zum harten rechten Kern gehören, sondern die AfD aus Protest wählten. „Es ist ein bitterer Tag für die demokratische, politische Mitte in unserem Land, aber es ist jetzt leider wie es ist“, so der CDU-Generalsekretär.

Man werde das Ergebnis akzeptieren und müsse nun Wege finden, um die „Protestwähler“ zu erreichen.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Mario Czaja, über dts Nachrichtenagentur