Laut einer Umfrage von Insa hat die Ampel den schlechtesten Wert seit Bundestagswahl

Die Ampel ist beim Meinungsforschungsinstitut Insa bei einer Umfrage so schwach wie nie zuvor. Die Grünen etwa kämen nur noch auf 13 %, die SPD auf 18 %.

Ampel kommt auf zusammen noch 38 %

„Die Ampel kommt zum Ende der parlamentarischen Sommerpause in den Umfragen auf den tiefsten Wert seit der Bundestagswahl. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommt die Kanzlerpartei SPD wie in der Vorwoche auf 18 Prozent.

Die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 13 Prozent, die FDP bleibt bei niedrigen 7 Prozent. Gemeinsam kommt die Ampel in dieser Woche damit auf 38 Prozent und damit auf einen neuen Tiefstwert. Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 27 Prozent, die AfD bleibt bei 21 Prozent und die Linke bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent (+ 1) der Stimmen auf sich vereinen. Für die „Bild am Sonntag“ hat Insa 1.195 Personen im Zeitraum vom 28. August bis zum 1. September befragt (TOM). Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Olaf Scholz am 29.08.2023, über dts Nachrichtenagentur