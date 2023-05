Laut einer Umfrage lehnt eine Mehrheit die Grünen-Vorschläge in Energiepolitik ab

Die Vorschläge der Partei „Die Grünen“ zur Energiepolitik sind einer Umfrage zufolge in Deutschland nicht sonderlich beliebt. Demnach wären die Vorschläge zur Energiewende und zum Einbau von Heizungen „falsch“. 31 % der Befragten sind danach der Ansicht, die Grünen würden mit den Plänen „das Richtige tun“. 64 % der Befragten sehen die Kritik an den Vorschlägen als berechtigt an.

64 % teilen die Kritik an den Energieplänen der Grünen

„Die Mehrheit der Deutschen hält die Vorschläge der Grünen zur Energiewende und zum Einbau von Heizungen für falsch. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für die Sender RTL und ntv.

Demnach glaubt nur knapp ein Drittel der Bundesbürger (31 Prozent), dass die Grünen mit ihren Plänen das Richtige tun. 64 Prozent der Bundesbürger teilen unterdessen die Kritik an den Vorschlägen der Partei. Mehrheitlich sind nur Anhänger der Grünen selbst (81 Prozent) davon überzeugt, dass sie mit ihrer Klimapolitik das Richtige tun. Von den SPD-Anhängern teilt die Hälfte (50 Prozent) diese Sichtweise der Grünen, von den Anhängern der FDP tun dies nur 23 Prozent. Die geäußerte Kritik, die Grünen seien eine „Verbotspartei“, wird von einer Mehrheit der Bundesbürger (56 Prozent) nicht geteilt. 41 Prozent halten den Vorwurf für zutreffend.

Auch in dieser Frage unterscheiden sich die Anhänger der drei Ampel-Parteien deutlich: Während erwartungsgemäß von den Anhängern der Grünen selbst (9 Prozent), aber auch von den Anhängern der SPD (20 Prozent) nur eine Minderheit die Kritik der „Verbotspartei“ teilt, hält fast die Hälfte der FDP-Anhänger (48 Prozent) – ebenso wie die Anhänger der Unionsparteien (49 Prozent) – diese Kritik an den Grünen für gerechtfertigt. Am häufigsten meinen dies die Anhänger der AfD (82 Prozent). Die Daten wurden am 12. und 15. Mai erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Grünen-Parteizentrale, über dts Nachrichtenagentur