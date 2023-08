Die allgemeine Dienstpflicht sollte in Deutschland diskutiert werden, so der SPD-Bundestagsfraktionsvize Dirk Wiese. Es fehle an vielen Stellen an Respekt im Umgang, führte er aus. Etwas würde in der Gesellschaft immer brüchiger. Das klingt danach, als würde Wiese auch das entsprechende Ergebnis sehen wollen.

Allgemeine Dienstpflicht an der Gesellschaft: Wer setzt sie durch?

„Trotz Widerständen aus der eigenen Partei und der Koalitionspartner FDP und Grüne bekräftigt SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, nach der Sommerpause eine Debatte über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht im Bundestag anstoßen zu wollen. „Ich halte die Debatte für richtig“, sagte Wiese am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.

„Wir merken das an vielen Stellen, dass es an Respekt fehlt im Umgang, dass in unserer Gesellschaft auch etwas immer brüchiger wird“, fügte er hinzu. Er verwies auf Umfragen, in denen sich etwa 70 Prozent der Bürger für eine Pflichtzeit aussprächen. „Von daher, glaube ich, sollten wir diese Debatte sehr offen und konstruktiv führen“, sagte der SPD-Politiker.“

