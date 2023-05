Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger warnt vor Atomkrieg zwischen China und USA

Henry Kissinger, der am 27. Mai 100 Jahre alt wird, warnt vor einem möglichen Atomkrieg zwischen China und den USA. Der Konflikt um Taiwan, so der frühere Außenminister der USA, könne so eskalieren, dass niemand mehr die Kontrolle wahre.

Die Kontrolle könnte verschwinden – Henry Kissinger

„Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger warnt vor einem Atomkrieg zwischen China und den USA. „Der Konflikt um Taiwan könnte in einer Weise eskalieren, die niemand mehr kontrollieren kann“, sagte er der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Kissinger, dessen 100. Geburtstag am 27. Mai ansteht, fügte hinzu: „Eine militärische Konfrontation zwischen beiden Mächten wäre ein furchtbares Desaster, schlimmer als der Erste Weltkrieg.“ Beide seien „Hightech-Mächte“ mit Waffen von „unbegrenzter Zerstörungskraft“. Und nun kämen neue Technologien hinzu, „die Möglichkeiten bieten, die wir nicht einmal ansatzweise überschauen“. Angesichts der Eskalationsgefahren drängt der frühere US-Außenminister beide Seiten zu größter Zurückhaltung. Es stelle sich die Frage, ob die beiden Männer an der Spitze gewillt seien, das Problem zu lösen. „Wenn die beiden Staatsmänner wirklich weise wären, würden sie sagen: Wir zwei, wir sind die größte Bedrohung für die Zukunft der Menschheit.“

