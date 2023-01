Robert Habeck kämpft: Inflation soll bis Ende 2023 auf unter fünf Prozent sinken

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat angekündigt, die Inflationsrate in Deutschland bis zum Jahresende auf weniger als 5 % zu bringen. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos ließ er wissen, dass „wir noch nicht durch die Krise durch“ wären. „Wir haben sie beherrschbar gemacht, aber sie ist noch nicht überwunden.“

Habeck kämpft um niedrigere Inflationsraten und „weiter politisch kluge Entscheidungen“

„Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) strebt einen Rückgang der Inflation in Deutschland bis zum Jahresende von unter fünf Prozent an. Er hoffe, „von einem höheren Start im ersten Quartal zu einer niedrigeren Rate Ende des Jahres“ zu kommen, sagte der Minister am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos dem TV-Sender „Welt“.

Die werde dann hoffentlich schon unter fünf Prozent sein. Das sei „anzustreben und zu erarbeiten“. Voraussetzung sei, dass es gelinge, „weiter politisch kluge Entscheidungen zu treffen“ und „die Energiepreise runterzubringen“. Aber über das ganze Jahr gerechnet werde die Inflationsrate „eher darüber“ liegen.

Optimistisch äußerte sich Habeck auch zum Thema Rezession. Zu einem drohenden Schrumpfen der Wirtschaft über einen längeren Zeitraum sagte er: „Es kann sein, dass wir das vermeiden können.“ Wenn eine klassische Rezession komme, werde sie möglicherweise „nur sehr kurz und nicht sehr tief“ ausfallen. Das wäre aber noch „kein guter Zustand“, denn „dann haben wir immer noch eine stagnierende Wirtschaftsleistung“.

Gerade in den Industrien, die eine klimaneutrale Produktion aufbauen, „brauchen wir einen Aufschwung“, so der Grünen-Politiker. Sein Fazit: „Wir sind noch nicht durch die Krise durch. Wir haben sie beherrschbar gemacht, das ist eine Leistung, aber sie ist noch nicht überwunden.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Farbe in einem Baumarkt, über dts Nachrichtenagentur