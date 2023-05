An die Adresse von Karl Lauterbach: Bayern verlangt Korrekturen bei Pflegereform

Nach Meinung des bayrischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek von der CSU muss Karl Lauterbach die Pflegereform noch einmal ändern. Er verwies darauf, die vorgeschlagenen Änderungen der Bundesregierung seien zu dünn, „zu widersprüchlich und bringen viel zu spät Entlastung“.

Bayern: Zu dünn, zu widersprüchlich, zu späte Entlastung beim Pflegeunterstützungs- und entlastungsgesetz

„Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat den Bundestag zu Korrekturen bei der geplanten Pflegereform aufgerufen. „Die vorgeschlagenen Änderungen der Bundesregierung zur Pflegereform sind zu dünn, zu widersprüchlich und bringen viel zu spät Entlastung“, sagte er am Donnerstag.

„Neben den geplanten Verbesserungen hätte es auch Steuermittel gebraucht, um das Pflegesystem auf ein solides Fundament zu stellen.“ Das „wichtige Entlastungsbudget für die häusliche Pflege“ komme mit 2025 viel zu spät. „Die Bundesregierung lügt sich selbst etwas in die Tasche, wenn sie ihr Gesetz als großen Wurf verkauft“, so Holetschek. Der Bundestag will das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz am Freitag abschließend beraten und beschließen.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Seniorin im Rollstuhl, über dts Nachrichtenagentur