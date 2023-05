Wilde essbare Wurzeln, Knollen oder Rhizome waren im Laufe der Geschichte das Grundnahrungsmittel vieler Kulturen. Schon die frühen Indianerstämme bewachten, oft gewaltsam, ihre Sammelgebiete, um wilde Wurzelkulturen zu schützen. In Idaho wurde der Bannock-Krieg im Jahr 1878 um ein Gebiet geführt, das heute als Camas Prairie bezeichnet wird. In diesem Gebiet wuchs die blaue Kamasknolle in Hülle und Fülle, die das Grundnahrungsmittel der Bannock- und Schoschonen-Indianer in diesem Gebiet war.

Die folgenden essbaren Wurzeln werden Ihr Überleben sichern, wenn Sie jemals in der Wildnis auf sich gestellt sein sollten.

Der Wert der wilden essbaren Wurzeln und die ersten Pioniere

Beginnend mit Lewis und Clark erkannten die frühen Bergmenschen schnell die Bedeutung der wilden, unterirdischen Esswaren. Als Lewis und Clark das Lemhi-Tal in Ost-Zentral-Idaho betraten, tauschten sie mit den Shoshones große tortillaartige Kekse, die die Indianer „Cous“ nannten. Diese „Kekse“ sollen so groß wie ein Sattel gewesen sein und wurden aus dem hergestellt, was heute gemeinhin als Biscuitroot bezeichnet wird.

Weiter westlich, im östlichen Washington und Oregon und im westlichen Idaho, teilten Lewis und Clark mit den Nez Perce auch blaue Kamasknollen, die in großen Dampfgruben gekocht wurden.

Eine der begehrten Knollen war die Yampa-Wurzel. Aufgrund ihrer Bedeutung für die frühen Bergbewohner und Indianer hat die Yampa ihren Namen für ein Flusstal und eine Stadt im heutigen Colorado hinterlassen. In den ersten Jahren der mormonischen Siedler im Utah-Territorium im Great Salt Lake Valley soll die Sego-Lilie, eine Wildpflanze mit einer sehr stärkehaltigen, essbaren Knolle, ihnen das Leben gerettet haben, als ihre Ernten ausfielen. Sie ist heute die Staatsblume von Utah.

Obwohl Pflüge und Kultivierung viele der produktiven Futtergebiete zerstört haben und es schwierig machen, das Leben zu erhalten, wie es die frühen Indianer taten, produzieren viele Gebiete immer noch reichlich Wurzelfrüchte, um die Ernährung zu ergänzen. In einigen Gebieten kann der Überlebenskünstler in einer Notsituation auf Nahrungssuche gehen.

Die meisten wilden essbaren Wurzeln, Knollen, Rhizome und Zwiebeln haben einen hohen Stärkegehalt und liefern Kohlenhydrate. Dies ist eine wichtige Lücke in der Ernährung eines Wildnisbewohners, die im Allgemeinen aus Fleisch und Blattgemüse besteht und nur wenig Zucker enthält.

Vor dem Verzehr von essbaren Wildwurzeln

Wildpflanzen, die Sie verzehren möchten, sollten eindeutig identifiziert und anfangs sparsam verwendet werden, da Sie allergisch auf eine der Wildpflanzen reagieren könnten. Wer die Verwendung von Wildnahrungsmitteln in einer Notsituation oder auf Wildnisexpeditionen plant, sollte sie vor dem „Notfall“ ausprobieren und verwenden.

Der Geschmack für viele Wildpflanzen muss auf die gleiche Weise entwickelt werden wie der Geschmack für einige heimische Pflanzen und ist viel einfacher zu erreichen, wenn man nicht unter dem Stress einer „schlechten Situation“ steht.

Zubereitung von wilden essbaren Wurzeln:

Je nach Sorte, Art und Höhenlage, in der die unterirdischen Nahrungsmittel gewonnen werden, sind die meisten von ihnen klein. Dies im Vergleich zu dem, was wir in unseren Gärten und Lebensmittelläden in Form von Karotten, Rüben oder auch Kartoffeln zu sammeln gewohnt sind.

Die wildwachsenden essbaren Wurzeln schmecken im Allgemeinen am besten, wenn sie geröstet werden, obwohl einige, wie z.B. Blue Camas, am besten in einer Dampfgrube gekocht werden.

Zwei einfache Zubereitungsmethoden, um Wurzeln für die spätere Verwendung zu konservieren, sind:

Das Rösten und Trocknen, das es ermöglicht, die Wurzeln so zu essen, wie sie sind, oder sie zu rekonstituieren und auf dem Weg ohne große Vorbereitung zu verwenden. Herstellung von „Wurzelkuchen“ – Cous, wie die Shinbone-Indianer sie nannten – indem die Wurzeln geröstet, zu tortilla-ähnlichen Kuchen zusammengepresst und dann getrocknet werden. Diese können pur verzehrt oder zu Salaten oder Eintöpfen hinzugefügt werden.

Wilde essbare Wurzeln

Es gibt verschiedene Wurzeln und Knollen, die Sie in derWildnis finden und verzehren können. Im folgenden stellen wir Ihnen einige dieser Wurzeln vor.

Zwiebel

Andere gebräuchliche Namen: Zwiebellauch, Bolle, Gartenzwiebel, Sommerzwiebel.

Lebensraum: Zwiebeln wachsen in nährstoffreicher, durchlässiger und humoser Erde. Aufgrund der vielen Arten findet man sie in einer Vielzahl von Lebensräumen, von sonnigen, trockenen Südlagen, in der halbwüstenartigen Salbeibusch-Gemeinschaft, in Wiesen und schattigen Bachufern, in den Bergen und in sonnigen, trockenen Gebieten der Ebenen.

Blüte : Zwiebeln blühen je nach Höhenlage von Anfang April bis August. Die Blüten variieren in der Farbe von weiß und/oder rosa bis zu tief violett.

: Zwiebeln blühen je nach Höhenlage von Anfang April bis August. Die Blüten variieren in der Farbe von weiß und/oder rosa bis zu tief violett. Größe: 2,5 bis 35,5 Zentimeter, wenn die Pflanze blüht.

Essbarer Teil: Die ganze Pflanze ist essbar, obwohl der Stängel bei einigen Arten nach der Blüte zu zäh wird. Die Pflanze und die Zwiebel können zum Würzen von Suppen verwendet werden und die Zwiebeln können roh oder geröstet gegessen werden. Zwiebeln können auch für den späteren Gebrauch getrocknet werden.

Die grüne Pflanze selbst kann als Ersatz für ein Insektenschutzmittel verwendet werden, indem man die Blätter zerkleinert und auf die Haut reibt. Das Abwehrmittel muss je nach Heftigkeit der Insekten alle 30 bis 60 Minuten ausgetauscht werden. Die trockenen Samenköpfe, die bis in den Winter hinein bleiben, ergeben eine lange Sammelzeit, wenn der Boden nicht gefroren ist.

Kartoffel

Andere gebräuchliche Namen: Erdapfel, Erdbirne, Potaten.

Lebensraum: Die Heimat der Kartoffelknolle liegt in den Hochlagen der Anden. Grundsätzlich wachsen die Kartoffeln jedoch auf leichtem bis mittelschwerem Boden, der nicht durch Staunässe beeinträchtigt wird. Zumeist gedeihen sie in nährstoffreichen Böden und Beeten, sie kommen jedoch auch in kärgeren Boden zurecht.

Blüte : Juni bis September, jedoch gibt es Frühkartoffeln, welche zwischen April und Anfang Juni blühen. Die Blüte der Kartoffel ist weiß.

: Juni bis September, jedoch gibt es Frühkartoffeln, welche zwischen April und Anfang Juni blühen. Die Blüte der Kartoffel ist weiß. Größe: Die Wuchshöhe reicht von 60 bis zu 100 Zentimetern. Die Knollen selbst variieren in ihrer Größe je nach Sorte.

Essbare Teile: Die Zwiebeln der Pflanze können roh oder gekocht wie Kartoffeln gegessen werden. Durch Schälen wird ein eventuell vorhandener bitterer Geschmack entfernt. Die Kartoffeln selbst können gekocht werden und entweder weiterverarbeitet werden – beispielsweise zu Püree oder Gratin. Auch das Rösten und Braten der Kartoffeln ist möglich.

Schwarzwurzel

Andere gebräuchliche Namen: Spanische oder echte Schwarzwurzel

Lebensraum: Lockere und leicht sandige Böden, die leicht sonnig bis halbschattig sind. Sie wächst auch in Pfeifengras-Streuwiesen, also nassen Wiesen, die erst im späten Herbst gemäht werden.

Blüte : Krautige Pflanze mit leuchtend gelben Blüten, die im Frühjahr blühen. Die Wurzel schmeckt jedoch vor der Blüte besser.

: Krautige Pflanze mit leuchtend gelben Blüten, die im Frühjahr blühen. Die Wurzel schmeckt jedoch vor der Blüte besser. Größe: Die Wurzel wird 30-40 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von 2-3 Zentimetern.

Essbare Teile: Schwarzwurzeln können wie Spargel gekocht und anschließend gewürzt und gegessen werden. Viele schwören auf die Kombination mit Petersilie und einer rahmartigen Sauce.

Karotten

Andere gebräuchliche Namen: Gelbe Rüben, Möhren, Mohrrüben, Gelbrüben

Lebensraum: Wachsen in leichten und sandigen Böden, die regelmäßig bewässert werden.

Blüte : Zwischen Mai und Juli. Die Blüten sind weiß bis cremefarben und können in manchen Regionen auch blassrosa bis lila gefärbt sein. Geerntet werden Frühkarotten im Mai, Lagerkarotten erst im Herbst, wenn die Blätter langsam gelb werden.

: Zwischen Mai und Juli. Die Blüten sind weiß bis cremefarben und können in manchen Regionen auch blassrosa bis lila gefärbt sein. Geerntet werden Frühkarotten im Mai, Lagerkarotten erst im Herbst, wenn die Blätter langsam gelb werden. Größe: Wuchshöhe bis zu 150 Zentimeter. Die Karotten selbst variieren in Größe und Durchmesser.

Essbare Teile: Das Grün der Karotten ist kalziumreich und eignet sich roh zum Würzen oder in Salaten, Smoothies und Suppen. Die Karotten selbst können roh oder gekocht, gebraten oder geschmort gegessen werden.

Pastinake

Andere gebräuchliche Namen: Petersilienwurzel

Lebensraum: Wachsen in tiefgründigem und humusreichen, sandigem Boden an sonnigem bis halbschattigen Standorten. Die Wurzeltiefe ist tief.

Blüte : Die gelben Blüten blühen meist zwischen Juli und September. Die Pastinaken lassen sich bis weit in die Wintermonate hinein ernten.

: Die gelben Blüten blühen meist zwischen Juli und September. Die Pastinaken lassen sich bis weit in die Wintermonate hinein ernten. Größe: Bis zu 120 Zentimeter hoch, die Pastinakenrüben werden 20-30 Zentimeter lang und bis zu 6 Zentimeter dick.

Essbare Teile: Die Rübenwurzel kann roh gegessen werden. Sie kann beispielsweise in einen Salat geschnitten oder geraspelt werden. Auch das Grün kann ähnlich wie Petersilie zum Würzen genutzt werden oder in Smoothies verwendet werden.

Rote Beete

Andere gebräuchliche Namen: Rote Rübe, Rahne

Lebensraum: Vollsonnige, warme bis halbschattige Standorte mit sandigem oder lehmigen Boden.

Blüte : Die Blüte beginnt zumeist ab den heißeren Tagen, die Reifezeit beträgt zwischen 8 bis 13 Wochen.

: Die Blüte beginnt zumeist ab den heißeren Tagen, die Reifezeit beträgt zwischen 8 bis 13 Wochen. Größe: Variiert je nach Sorte, zwei Drittel der Rübe wächst unterirdisch.

Essbare Teile: Die Rübe kann komplett gegessen werden, sollte jedoch im besten Fall gekocht werden. Menschen mit Nierenleiden können durch den Rohverzehr die Bildung von Nierensteinen begünstigen. Rote Beete kann zu dem eingelegt werden und auch die Blätter können – ähnlich wie Mangold – zubereitet werden.

Die rote Beete stärkt zudem das Immunsystem, da sie eine Vielzahl an Vitaminen, Mineralien und anderen wichtigen Pflanzenstoffen beinhaltet. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Beitrag.

Knöterich

Andere gebräuchliche Namen: Schlangenwurz, Drachenwurz, Lauchelchen.

Lebensraum: Feuchte Bereiche in offenen Wiesen, entlang von Bachufern, in Bergschluchten, auf Getreideackern oder an Dämmen und Schuttplätzen.

Blüte : Juni bis Oktober. Die Blüten sind klein und weiß, rosa oder gelb und erinnern optisch an traubige Rispen.

: Juni bis Oktober. Die Blüten sind klein und weiß, rosa oder gelb und erinnern optisch an traubige Rispen. Größe: Wächst schnell und kann bis zu zehn Meter hoch werden.

Essbare Teile: Sowohl Wurzel, Blätter als auch Samen der Pflanze sind essbar. So können die noch jungen Triebe beispielsweise zu Fruchtmus eingekocht werden und erinnern dann vom Geschmack her an Rhabarbermus. Die Blätter und Triebe können zudem als Wildgemüse zubereitet werden oder als Salat gegessen werden.

Knöterich ist zudem als Heilpflanze bekannte und kann beispielsweise durchblutungsfördernd und harntreibend wirken. Es wird zudem zum Entgiften genutzt, beispielsweise bei Bronchitis, Hefepilzinfektionen, Hepatitis oder Furunkeln.

Perideridia

Andere gebräuchliche Namen: Yampa, Yampah

Lebensraum: 8 der 9 Yampa-Arten findet man von Alberta und British Columbia in Nord-Süd-Richtung bis nach Arizona und New Mexico und von der Pazifikküste bis zu den östlichen Ausläufern der Rocky Mountains. Man findet sie auf offenen Wiesen und an Hängen – in der Regel feuchte Gebiete in den Frühlings- und Frühsommermonaten, obwohl es im Juli und August, wenn die Pflanze blüht, knochentrocken werden kann.

Blüte: Die Yampa blüht dort von Juli bis September und hat weiße Blüten.

Essbare Teile: Die Knolle ist essbar und kann von Mai bis September geerntet werden, je nach Höhenlage und Breitengrad. Ihre beste Qualität hat sie, wenn die Pflanze geblüht hat, im Allgemeinen im Juli und August. Sie kann getrocknet, geröstet, gekocht, roh oder gebraten verzehrt werden.

Ein letztes Wort zu wilden essbaren Wurzeln

Bevor Sie Ihr Glück mit den in diesem Artikel aufgelisteten essbaren Wurzeln versuchen, sollten Sie die Pflanze zunächst während ihrer Blütezeit identifizieren und dann das ganze Jahr über beobachten, um ihre spezifischen Eigenschaften zu lernen. Sie sollten zunächst in der Lage sein, sie während ihrer Wachstumsperiode zu identifizieren.

Einige Pflanzen (z.B. Zwiebel) behalten getrocknete Samenkapseln bis in den Winter und sogar bis ins nächste Frühjahr hinein, je nach Schneefall und Strenge des Winters. Das macht es möglich, diese Pflanzen zu sammeln, wenn der Boden das ganze Jahr über nicht gefroren ist. Ob zum Spaß oder in einer Notsituation, die Fähigkeit, wilde essbare Wurzeln zu sammeln und auf sich selbst gestellt zu sein, gibt einem ein Gefühl von Stolz und Sicherheit. Die Fähigkeit, Wildpflanzen zu ernten, kann in jeder langfristigen Überlebenssituation der Schlüssel zum Überleben sein.