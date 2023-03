Wie viel Wasser sollte ich täglich trinken?

Täglich ausreichend Wasser zu trinken ist wichtig für die Gesundheit. Es trägt dazu bei, unseren Körper hydratisiert zu halten, was für das optimale Funktionieren unserer Organe und Systeme unerlässlich ist. Ausreichend Wasser zu trinken ist eine der besten Möglichkeiten, den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten, denn es ist die am leichtesten zugängliche Flüssigkeitsquelle.

Unser Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser. Deshalb ist es wichtig, den Flüssigkeitsverlust, den wir auf natürliche Weise durch Schwitzen, Atmen und Ausscheiden von Stoffwechselabfällen erleiden, wieder aufzufüllen. Im Allgemeinen sollten Männer etwa 2,5 Liter Wasser pro Tag und Frauen etwa 1,6 Liter Wasser pro Tag trinken. Die genaue Menge, die Sie brauchen, hängt von Ihrem Gewicht, Ihrem Aktivitätsniveau und dem Klima ab – bei heißem Wetter oder beim Sport brauchen Sie wahrscheinlich mehr als bei kaltem Wetter oder wenn Sie sich ausruhen.

Wie viel Wasser müssen Sie trinken?

Alle gesunden Menschen müssen genug Wasser trinken, um die Menge zu ersetzen, die sie jeden Tag durch Schwitzen, Atmung und Ausscheidung von Stoffwechselabfällen verlieren. Die genaue Menge, die Sie benötigen, hängt von Ihrem Gewicht, Ihrem Aktivitätsniveau und dem Klima ab – bei heißem Wetter oder beim Sport brauchen Sie wahrscheinlich mehr als bei kaltem Wetter oder in Ruhe.

Die allgemeine Empfehlung für die tägliche Flüssigkeitsaufnahme liegt bei etwa 2 Litern für Männer und 1,6 Litern für Frauen, aber diese Menge kann je nach individuellen Faktoren variieren. Menschen, die körperlich aktiv sind, in einem heißen Klima leben oder einer hohen Luftverschmutzung in Innenräumen ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise mehr als diese allgemeine Empfehlung. Säuglinge, Kinder und schwangere oder stillende Frauen haben einen besonderen Flüssigkeitsbedarf.

Tägliche Wasseraufnahme für Erwachsene

Kinder und Erwachsene benötigen etwa 2 Liter (oder 8 Tassen) Flüssigkeit pro Tag. Für Kinder ist dies ungefähr die gleiche Menge wie für Erwachsene, aber sie sollte aus einer Kombination von Muttermilch oder Milchnahrung, Wasser und anderen Flüssigkeiten (einschließlich Säften und Milch) bestehen.

Bei Erwachsenen besteht die Gesamtmenge zu zwei Dritteln aus Wasser und zu einem Drittel aus anderen Flüssigkeiten. Dies kann je nach Aktivitätsniveau und Umgebung variieren. Wenn Sie Sport treiben oder sich in einem heißen Klima aufhalten, benötigen Sie mehr Wasser, in Ruhephasen dagegen weniger. Eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, ob Sie genug Wasser trinken, ist die Farbe Ihres Urins. Eine gesunde Urinfarbe ist blassgelb, nicht dunkelgelb oder konzentriert. Wenn Ihr Urin dunkelgelb ist, trinken Sie nicht genug.

Warum ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken?

Um das Flüssigkeitsgleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten, müssen wir ausreichend Wasser oder andere Flüssigkeiten trinken. Es gibt mehrere Gründe, warum Wasser für die Flüssigkeitszufuhr am besten geeignet ist: Wasser ist für das reibungslose Funktionieren aller Zellen und Organe im Körper unerlässlich. Es ist der Hauptbestandteil des Blutplasmas, der interstitiellen Flüssigkeit und der intrazellulären Flüssigkeit.

Da der Körper Wasser nicht speichern kann, muss es regelmäßig über die Nahrung und Getränke zugeführt werden. Wasser hilft auch bei der Regulierung der Körpertemperatur. Wenn wir frieren, versucht der Körper, sich zu erwärmen, indem er die Blutgefäße nahe der Hautoberfläche zusammenzieht und dadurch Wärme abgibt.

Dieser Mechanismus funktioniert am besten, wenn die Haut feucht ist, so dass das Schwitzen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Kühlung des Körpers spielt. Das Trinken von Wasser oder anderen Flüssigkeiten ist besonders wichtig für Kinder, ältere Menschen und Kranke. Für diese Gruppen besteht ein erhöhtes Risiko der Dehydrierung, da sie schneller Flüssigkeit verlieren als gesunde Menschen.

Wie wichtig es ist, ausreichend Flüssigkeit zu trinken

Es ist sehr wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu trinken. Sie ist für das reibungslose Funktionieren des Körpers unerlässlich. Hier sind ein paar Gründe dafür:

Verstopfung verhindern

Körper nach einer Dehydrierung rehydrieren

Kopfschmerzen aufgrund von Dehydrierung verhindern

gesundes Gewicht halten

Risiko für Diabetes verringern

Nierensteine verhindern

Harnwegsinfektionen verhindern

Stimmung verbessern

Tipps für mehr Flüssigkeitsaufnahme

Über den Tag verteilt Wasser trinken anstatt eine große Menge auf einmal

Wasser trinken vor und während des Sports

Wasser einen Spritzer Zitrone, Limette oder einen Zweig frischer Minze hinzufügen

Eine Prise Mineral- oder Meersalz in Ihr Wasser

Ein Spritzer Fruchtsaft für mehr Geschmack und zusätzliche Vitamine

Tee und Kaffee

Bei Krankheit zusätzliche Flüssigkeit zu sich nehmen

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, wenn Sie auf Reisen sind

Vermeidung des häufigen Fehlers, Alkohol anstelle von Wasser zu trinken

Schlussfolgerung

Es ist sehr wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Unser Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser, und wir müssen das Wasser, das wir jeden Tag verlieren, ständig ersetzen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Sport treiben oder bei heißem Wetter. Sie können Wasser, Tee, Limonade, Kokosnusswasser oder sogar Bier trinken, wenn Sie möchten. Vergessen Sie nur nicht, jeden Tag genug Wasser zu trinken, um gesund zu bleiben!

Denken Sie daran, dass Wasser zwar wichtig für die Gesundheit ist, aber nicht die Nährstoffe liefert, die unser Körper braucht. Daher ist es nicht unbedingt gesund, den ganzen Tag lang Wasser zu trinken. Wasser zusammen mit anderen nicht zuckerhaltigen Getränken (z. B. Tee, Kokosnusswasser oder Kaffee) zu trinken, ist eine gesündere Wahl. Wenn Sie das Gefühl haben, nicht genug Wasser zu trinken, oder wenn Sie nicht wissen, wie Sie es sich zur Gewohnheit machen können, versuchen Sie es mit einer Wasserflasche, einer App oder einem Fitness-Tracker, der Ihnen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben.