Wie man Penicillin während einer Katastrophe herstellt

Jeder Überlebenskünstler weiß, dass ein gutes Prep-Kit eine Menge medizinischer Vorräte enthält, einschließlich Antibiotika und Behandlungen. Die Besten wissen, dass ein gutes Prep-Kit Werkzeuge und Vorräte enthält, die Sie selbst bauen können oder gebaut haben. Letzte Woche haben wir besprochen, wie man ein Überlebensgewehr mit einem 80-prozentigen Untersatz baut.

Heute werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr eigenes Penicillin von Grund auf herstellen können. Penicillin ist ein leistungsfähiges, Breitspektrum-Antibiotikum. Während viele andere Antibiotika nur auf bestimmte Arten von Bakterien abzielen, kann Penicillin Dutzende von Infektionen und Krankheiten behandeln. Penicillin ist auch eines der am häufigsten verschriebenen und schnell wirkenden Antibiotika, was es zu einer effektiven Behandlung für schwierige Infektionen macht.

Die Chancen stehen gut, dass Sie schon einmal aus Versehen Penicillin hergestellt haben und es nicht einmal wussten. Bevor wir unsere metaphorischen Laborkittel anziehen, lassen Sie uns zuerst ein wenig über Penicillin lernen. Am Ende dieses Leitfadens gehen wir auch auf andere Möglichkeiten ein, legal an echte, im Labor hergestellte Antibiotika zu kommen, also bleiben Sie dran.

DISCLAIMER: Nichts in diesem Leitfaden sollte als medizinischer Ratschlag verstanden werden. Die Herstellung und Verwendung Ihrer eigenen Antibiotika kann gefährlich sein. Bei einigen Schritten in dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende Kenntnisse über Chemikalien und das Mischen von Lösungen hat. Dies sollte nicht von einem Amateur versucht werden. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie Antibiotika in irgendeiner Form einnehmen.

Was ist Penicillin?

Penicillin ist technisch gesehen eine Gruppe von Antibiotika, die intravenöse, orale und intramuskuläre Formen von Medikamenten umfasst. Unabhängig von der Darreichungsform treten bei etwa 0,03 % der Anwender schwere Allergien auf. Penicillin wird als Beta-Lactam-Antibiotikum klassifiziert. Diese Klasse von Antibiotika gilt als eine der stärksten und erfolgreichsten Klassen von Medikamenten in der modernen Wissenschaft. Im Grunde genommen ist Penicillin ein Ass im Ärmel der Apokalypse.

Was kann Penicillin behandeln?

Um es klar zu sagen: Penicillin kann nicht jede Art von viraler Infektion behandeln. Penicillin kann eine breite Palette von häufigen und schweren bakteriellen Infektionen behandeln:

– Ohr-, Nasen-, Racheninfektionen

– Hautinfektionen / Cellulitis

– Streptokokken

– Mandelentzündung

– Pneumokokken

– S. Pneumoniae

– Rheumatisches Fieber

– Lyme-Krankheit

– Anthrax

Penicillin kann nicht alle bakteriellen Infektionen behandeln, einschließlich Superbugs und antibiotikaresistente Bakterienstämme. Sie sollten bei einer Infektion immer zuerst einen Arzt aufsuchen, wenn dies möglich ist.

Wie wurde Penicillin entdeckt?

Penicillin wurde ursprünglich von dem schottischen Wissenschaftler Alexander Fleming im Jahr 1928 entdeckt. Eines Morgens fand Fleming in seinem Labor eine Petrischale, die mit einem seltsamen Pilz gefüllt war, der die darin befindliche Kultur getötet hatte. Die Schale enthielt ursprünglich eine Kultur von Staphylococcus (die häufige Staphylokokken-Infektion). Fleming identifizierte den Pilz als aus der Gattung Penicillium stammend. Fleming begann, mehr über diesen mysteriösen Pilzstamm zu lernen, seine Eigenschaften zu identifizieren und herauszufinden, wie er gezüchtet und gereinigt werden konnte – und der Rest ist Geschichte.

Wie man sein eigenes Penicillin herstellt

Penicillin ist ein heißes Thema unter medizinisch gesinnten Preppern, weil es einfach ist, versehentlich zu wachsen. Wenn Sie ein verschimmeltes Stück Brot oder eine verrottende Orange im Kühlschrank haben, haben Sie wahrscheinlich schon Penicillin angebaut.

Wir möchten betonen, dass die Herstellung von selbstgebrauten Medikamenten potenziell gefährlich sein kann. Wir empfehlen, Penicillin nur dann selbst herzustellen, wenn Sie bereit sind, ein Experte zu werden und bereits die Grundlagen der Chemie kennen. Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie ein Medikament einnehmen, egal ob es rezeptfrei ist oder selbst hergestellt wurde.

Lassen Sie uns beginnen!

Schritt 1: Züchten von rohem, natürlichem Penicillin

Penicillin in seiner rohen Form wird als ein Pilzbakterium betrachtet. Um Penicillin-Bakterien zu erzeugen, müssen Sie Brot, Cantaloupe oder Zitrusfrüchte als Kultur verwenden. Wir empfehlen, kein Brot zu verwenden, da das meiste im Laden gekaufte Brot Zusatzstoffe enthält, die das Schimmelwachstum verhindern.

Um den Wachstumsprozess in Gang zu setzen, legen Sie Ihre Fruchtkultur in ein geschlossenes (aber nicht luftdichtes) Gefäß. Ein großes Einweckglas mit einer oder zwei Orangen funktioniert sehr gut. Decken Sie das Gefäß ab, aber lassen Sie einen gewissen Luftstrom zu (wir empfehlen Alufolie). Geben Sie einige Tropfen Wasser in das Gefäß, um das Wachstum zu fördern. Der Behälter sollte an einem dunklen Ort mit einer konstanten Temperatur von etwa 70 Grad aufgestellt werden.

Es wird mindestens 2 bis 4 Wochen dauern, bis Ihr Penicillin zu wachsen beginnt. Das Wachstum wird zuerst als grauer Schimmel erscheinen. Dieser Schimmel wird schließlich eine bläulich-grüne Farbe annehmen. Dies ist der Schimmel, den Sie zur Herstellung von Penicillin benötigen.

Schritt 2: Re-Kultur des wachsenden Penicillins

Sobald Sie bläulich-grünen Schimmel wachsen lassen, haben Sie technisch gesehen Penicillin hergestellt. Einige sagen, dies sei „natürliches Penicillin“, das in seiner jetzigen Form verwendet werden kann, indem man es entweder in eine infizierte Wunde reibt oder es trinkt, um innere Infektionen zu töten. Dies ist nicht wahr.

Die Verwendung von Penicillinform zur Behandlung einer Oberfläche wird nicht alle Bakterien zerstören. Natürliches Penicillin ist außerdem empfindlich gegenüber Magensäure. Wenn es eingenommen wird, wird das meiste davon zerstört, bevor es eine Chance hat, eine innere Infektion zu behandeln. Wir müssen mehr davon herstellen (viel mehr), indem wir es in einigen selbstgemachten Petrischalen rekultivieren.

Dazu benötigen Sie Folgendes:

Ungeschälte Kartoffeln

Ein-Liter-Mason-Glas

Kleine, breite, verschließbare Gläser oder Petrischalen

destilliertes Wasser

Käsetuch

Traubenzucker/Zucker

Agar/Gelatine

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit der Produktion von Penicillin im großen Maßstab zu beginnen:

Schneiden Sie 200 Gramm Kartoffeln in dünne Scheiben.

Legen Sie die Scheiben in Ihr Einmachglas.

Füllen Sie das Einweckglas mit destilliertem Wasser.

Verschließen Sie das Einweckglas fest.

Stellen Sie das Gefäß in einen Topf mit kochendem Wasser.

Lassen Sie das Einmachglas 30 Minuten lang im Wasser kochen.

Lassen Sie das Glas nach dem Kochen etwas abkühlen.

Gießen Sie das Wasser durch ein Käsetuch in ein Gefäß.

Geben Sie 20 g Traubenzucker in das Wasser. Einfacher Zucker funktioniert auch.

Geben Sie 20 g Agar in das Wasser. Einfache Gelatine funktioniert ebenfalls.

Fügen Sie mehr destilliertes Wasser hinzu, bis Sie 1 Liter Flüssigkeit haben.

Mit dieser Lösung können Sie nun einige Petrischalen herstellen. Nehmen Sie Ihre kleinen, breiten Gläser (oder echte Petrischalen, wenn Sie welche gekauft haben) und füllen Sie den Boden jeder Schale mit einer kleinen Menge Ihrer abgekochten Lösung. Es sollte nur so viel Flüssigkeit sein, dass der Boden des Behälters gerade bedeckt ist. Es ist wichtig, dass Sie die Schalen sofort abdecken, um zu verhindern, dass andere Mikroben hinein gelangen und wachsen.

Schritt 3: Fügen Sie Penicillin zu Ihren Kulturschalen hinzu

Nehmen Sie einen kleinen Metalldraht (eine Büroklammer funktioniert gut). Sterilisieren Sie die Spitze des Drahtes mit einer offenen Flamme. Tauchen Sie die sterilisierte Spitze in Ihre Lösung, um sie abzukühlen, damit die Hitze die Penicillinsporen nicht abtötet.

Berühren Sie nun mit der Drahtspitze den Schimmel auf Ihrer Fruchtkultur. Dadurch werden Penicillinsporen auf die Spitze des Drahtes übertragen. Ziehen Sie mit dem Draht drei Linien in der Lösung Ihrer Petrischalen. Wiederholen Sie dies für alle Ihre Schalen mit Lösung.

Schritt 4: Beobachten Sie Ihr Penicillin beim Wachsen

Jetzt beginnen Sie mit der Massenproduktion von natürlichem Penicillin. Ihre Kulturen werden etwa eine Woche brauchen, um Wachstum zu zeigen. Penicillin wird als große gelbe Spore wachsen. Sobald Ihre Kulturen ausreichend gewachsen sind und sich mit mehr Penicillin gefüllt haben, können sie für die Fermentierung gesammelt werden.

Schritt 5: Fermentieren Sie Ihr Penicillin

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Penicillin zu fermentieren, aber diese Methode verwendet die am häufigsten erhältlichen Zutaten. Sie benötigen die folgenden Werkzeuge, um Ihr Penicillin zu fermentieren:

Erlenmeyerkolben

Messzylinder

Destilliertes Wasser

Traubenzucker

Hefeextrakt

Zitronensäure

Milchpulver

Meersalz

Anweisungen:

Sterilisieren Sie Ihren Kolben, indem Sie ihn für eine Stunde bei 315 Grad in den Ofen stellen.

Geben Sie Traubenzucker, Hefe, Zitronensäure, Milchpulver und Meersalz (je 1 Teelöffel) in Ihren Messzylinder.

Füllen Sie den Zylinder mit destilliertem Wasser auf, bis Sie 100 ml der Lösung haben.

Gießen Sie die Lösung in Ihren Kolben und schütteln Sie, um alle Feststoffe aufzulösen.

Geben Sie Ihre Penicillin-Kulturen mit einem sterilen Draht in den Kolben.

Decken Sie den Kolben mit sterilisierter Folie ab. Dies lässt Luft hinein, hält aber Mikroben fern.

Lassen Sie den Kolben für mindestens 7 Tage, aber nicht länger als zwei Wochen stehen.

Nach etwa einer Woche ist Ihr Penicillin im Kolben fermentiert. Sie müssen das Penicillin in der Flüssigkeit von allen anderen Feststoffen und Zutaten isolieren. Dazu seihen Sie die Flüssigkeit des Kolbens durch ein Seihtuch und fangen die Flüssigkeit in einem Behälter auf.

Sie müssen sicherstellen, dass die Lösung den richtigen Säuregrad für den nächsten Schritt hat. Testen Sie dazu die Lösung mit einigen pH-Teststreifen. Sie wollen einen pH-Wert von 2,2. Sie können der Lösung Tropfen Salzsäure hinzufügen, um den pH-Wert zu senken, bis er den gewünschten Wert erreicht.

Schritt 6: Extrahieren Sie das Penicillin

Unser Penicillin ist nun technisch brauchbar, aber es ist instabil und wird sich schnell zersetzen. Um es stabil und rein zu machen, benötigen wir einen Scheidetrichter, Ethylacetat und Kaliumacetat. Das Penicillin löst sich in Ethylacetat auf, das dann eingedampft werden kann, so dass Sie reines Penicillin erhalten.

Kühlen Sie Ihre Ethylacetatlösung ab.

Mischen Sie das gekühlte Ethylacetat mit der Penicillinlösung.

Schütteln Sie das Ethylacetat und das Penicillin für 30 Sekunden.

Lassen Sie die Acetat- und Penicillinlösung auseinanderlaufen.

Öffnen Sie den Scheidetrichter und lassen Sie das Ethylacetat am Boden in einen sterilen Behälter abtropfen.

Geben Sie nun Kaliumacetat zu der soeben aufgefangenen Ethylacetatlösung.

Sie benötigen 1 Gramm Kaliumacetat pro 100 ml der flüssigen Lösung. Sie müssen die Lösung in einem belüfteten Bereich offen stehen lassen. So kann das Ethylacetat verdampfen und reines Penicillin zurückbleiben.

Da wir mit etwa 100 Millilitern der fermentierten Lösung begonnen haben, erhalten Sie am Ende etwa 100 mg Penicillin. Da die meisten Infektionen 100 bis 200 mg Penicillin alle 6 bis 8 Stunden über einen Zeitraum von 10 Tagen erfordern, müssen Sie eine große Menge an selbstgemachtem Penicillin herstellen, um eine Infektion zu behandeln.

Alternative zu selbstgemachtem Penicillin

Die Herstellung von selbstgemachtem Penicillin ist ein zeitaufwändiger, mühsamer Prozess. Sie können die Integrität Ihrer Penicillin-Kulturen nicht überprüfen, und es ist schwierig zu bestimmen, wie lange Ihr selbstgemachtes Gebräu seine „antibiotische Potenz“ beibehalten wird. Die Verwendung von selbstgemachtem Penicillin zur Behandlung einer Infektion sollte nur als letzter Ausweg versucht werden.

Viele entscheiden sich dafür, in Fischantibiotika zu investieren. Ja, antibiotische Pillen, die für die Behandlung von Haustierfischen vermarktet werden. Offiziell kann man in den Staaten keine verschreibungspflichtigen Antibiotika kaufen, aber viele Hersteller von Tierarzneimitteln verpacken Antibiotika in Pillen- und Tablettenform, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, als Fischantibiotika.

Marken wie „Fish Mox“ und „Fish Flox“ sind nur umetikettierte Amoxicillin- und Ciprofloxacin-Pillen. Viele werden sogar mit menschlichen Dosierungen vertrieben – 100mg, 250mg und 500mg Optionen sind typischerweise online verfügbar.

Um das klarzustellen, wir empfehlen nicht, dass Sie eine Flasche mit beliebigen Fisch-Antibiotika-Pillen kaufen und ein paar davon einwerfen, um einen Fall von Halsentzündung zu behandeln. Nichtsdestotrotz können viele dieser Pillen mit Hilfe eines Pillen-Identifizierers wie diesem für den menschlichen Verzehr überprüft werden.

Die Markierungen auf einer Pille, die als Fischantibiotikum gekennzeichnet ist, können in den Pill Identifier eingespeist werden, und das Programm erkennt, ob diese Pille für den menschlichen Verzehr hergestellt wurde und nur umetikettiert wurde, um die Rezeptpflicht zu umgehen.

Diese Fisch-Antibiotika müssen nicht die gleichen Lagerungs- und Herstellungsanforderungen erfüllen wie Human-Antibiotika, daher sollten weitere Nachforschungen angestellt werden, bevor man diese Art von Antibiotika kauft, selbst in einem „SHTF“-Szenario, um sicherzustellen, dass sie sicher zu konsumieren sind. Machen Sie ein wenig graben selbst, und Sie werden viele andere, die aktiv setzen diese Methode für den guten Gebrauch zu finden.