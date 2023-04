Wasserkanister: Die guten Freunde

Wir haben in einem anderen Beitrag die Vor- und Nachteile von Wasserflaschen, die verschließbar sind, untersucht. Wasserkanister, so stellten wir als Fazit fest, sind für Prepper eigentlich die bessere Lösung. Wir wollen Dir den Vergleich hier noch einmal verdeutlichen und einige Hinweise für gute Wasserkanister geben. Wasserkanister sind die besseren Speicher- und Transportmöglichkeiten für Wasser in der Not.

Wasserkanister: Die Größe macht’s

Kanister haben gegenüber Wasserflaschen in der richtigen Ausführung einen erheblichen Vorteil. Du kannst in Wasserfalschen lediglich minimalen Mengen mit Dir schleppen, 0,5 bis 1 Liter sind typisch. Wasserkanister gibt es für die unterschiedlichsten Volumina: 2 bis 10 Liter sind typisch.

Wenn Du also in einer Situation bist, in der Du Wasser mit Dir trägst, in der Du auch nicht so schnell an Wasserquellen kommst, sind solche Kanister die bessere Lösung – Du wirst Dich freuen. Die Freude wird nur durch einen Umstand getrübt: 10 Liter Wasser sind für eine Wanderung ein enormes Gewicht.

Daher unser Hinweis: Du solltest für eine Wanderung oder eine längere Flucht Wasserkanister mit etwa 5 Liter Fassungsvermögen wählen. Wenn Du in einer größeren Gruppe unterwegs bist, müssen entsprechend mehrere Leute tragen helfen. Mit 5 Litern pro Person kannst Du zumindest einige Tage lang auskommen. Wasser aus neuen Quellen sollte vorher dann zumindest abgekocht werden.

Vor- und Nachteil vor der Krise

Bevor es so weit ist, dass Du die Kanister tatsächlich benötigst, eröffnen solche Kanister weitere Vor- und Nachteile.