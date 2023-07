Testen Sie Ihre Outdoorkleidung!

Wenn Du Dich auf Krisen vorbereiten möchtest, wirst Du auch auf Outdoorkleidung achten. Dabei musst Du Dich nicht auf das verlassen, was Du einmal erworben hast oder etwa mit einer ungetesteten Kleidung auf Wanderschaft gehen. Wir empfehlen Dir aus guter Erfahrung zweierlei.

Zum einen kannst Du schon auf einer eintägigen Wandertour in der Regel schnell erkennen, was Dein Material noch taugt. Deshalb empfehlen wir Dir durchaus, solche Wandertouren – auch für nur einen Tag – zu unternehmen. Zum zweiten ist es wichtig, dass Du Material kennst. Es bietet sich durchaus an, sich für solche Wandertouren einmal Material von Kollegen, Nachbarn oder Freunden auszuleihen. Dabei solltest Du natürlich glaubhaft versichern können, dass Du keine Gewalttouren unternehmen wirst.

Einfach ausprobieren

Eine solche Wandertour sollte Dich im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein führen. Die Strecke darf daher etwas anspruchsvoller sein. Eine Streckenplanung kannst Du im Internet machen – es gibt zahlreiche Erfahrungsberichte für Kurzstrecken. Wir empfehlen, für eine solche Tagestour durch den Wald und möglichst auch durch Gelände, in dem Du etwas Höhenmeter überwinden musst, 25 bis 30 km Wanderstrecke mindestens einzukalkulieren.

Wichtig ist dabei auch, dass Du Dein Material darauf prüfen kannst, ob es Deinen Körper stresst, ob es Wunden erzeugt und ob es möglicherweise im Laufe des Tages zu schwer wird.

Wunde Punkte auf einer solchen Wanderung sind: