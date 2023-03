Tauschwaren in Kriegs- und Inflationszeiten

Niemand kann derzeit abschätzen, wie weit der Krieg in der Ukraine noch eskalieren wird. Zudem haben wir in den USA schon 7,5 % Inflation erreicht. Die Zeiten werden schlimmer – die Unsicherheit wächst. Wir sind weit davon entfernt, Panik entstehen lassen zu wollen. Doch viele Anfrage zeigen: In Zeiten von Inflation und Krieg wollen die Menschen sich schützen. Daher informieren wir Sie heute über die möglichen Tauschwaren.

Tauschwaren: Was funktioniert?

Es reicht, wenn Banken einfach kein Geld mehr in die Automaten legen und / oder Zahlungssysteme ausfallen. PayPal etwa hat in Russland die Finanzdienstleistungen bereits eingestellt. Wie würden Sie in einer solchen Situation reagieren und Waren / Produkte / Dienstleistungen beschaffen oder Sie das organisieren wollen, was Sie vielleicht für eine Flucht benötigen?

Tauschwaren sind ein gutes Mittel, zumal viele dieser Waren aktuell noch günstiger sind, als diese vermutlich bei steigenden Preisen langfristig sein werden.

Wasser ist immer gefragt in Krisenzeiten, weil jeder Mensch damit rechnen muss, dass Wasser verseucht oder zumindest nicht mehr genießbar ist und somit die wichtigste Tauschware.