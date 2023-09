Die meisten Menschen wohnen inzwischen in dichtbesiedelten Gebieten, in kleinen, mittelgroßen und großen Städten. Das „Überleben“ des Preppers oder auch Bushcrafters findet nicht mehr nur in der Wildnis statt, sondern in Regionen, die auch dicht bebaut sind. Deshalb sollten Sie wissen, wie man Schlafplätze in städtischen Gebieten findet.

Dafür braucht es anderes Wissen als das typische und sonst übliche Survival-Werkzeug. Sie können in solchen Siedlungen nicht mehr wie in Wäldern einfach Höhlen nutzen oder Zelte aufschlagen. Wer in dichtbesiedelten Siedlungen übernachten möchte, benötigt eine Orientierung über verschiedene Möglichkeiten.

Die Checkliste: So finden Sie Schlafplätze in städtischen Gebieten

Sie benötigen sicherlich die Schutzfunktion guter Plätze. Diese Schutzfunktionen ergeben sich sowohl aus dem Sichtschutz, so wie einer ausreichenden Überdachung. Möglicherweise werden Sie auch mit Wänden arbeiten können, die zudem vor Wind schützen.

Welche Räumlichkeiten also bieten sich an?

Rohbauten sind in aller Regel ideal. Es gibt auch andere Baustellen, die ähnliche Räumlichkeiten bieten können. (Beachten Sie, dass dies meist Grundstücke im privaten Besitz sein können.)

Abrisshäuser sind, wenn sie nicht vollkommen vermüllt sind, meist sogar eine noch bessere Gelegenheit. Warum? Die Abrisshäuser stehen kaum unter Beobachtung.

Ruinen bieten ähnliche Möglichkeiten.

Burgen oder kleinere burgähnliche Bauten auf Bergen in der Nähe von Städten sind gleichfalls gute Orte.

Brücken sind klassisch, wobei Brücken oft genug sehr schnell von Fußgängern entdeckt werden, sodass Sie dort keine Ruhe fänden.

Parkanlagen bieten sich an.

Stadien oder ähnliche Eventanlagen haben zahlreiche ecken, in denen Sie campieren könnten.

Gerüste an Baustellen bieten zumindest das Dach.

Wenn Sie Schlafplätze in städtischen Gebieten suchen, benötigen Sie zumindest eine Isomatte und wo möglich Schlafsäcke. Das dürfte zumindest reichen, um spontan in Krisensituationen vergleichsweise gut nächtigen zu können.

Achtung: wenn Sie im Schlafsack übernachten, sollten Sie nicht vollständig bekleidet darin liegen. Die Kälte am kommenden Morgen wäre kaum zu ertragen. Sie sollten umgekehrt auch darauf achten, nicht zu viel Material außerhalb des Schlafsacks zu lagern – dies lockt Diebe an. Sie könnten Bekleidung also beispielsweise im Schlafsack selbst verstauen.