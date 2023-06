Panzertape: 10 Verwendungen für den Notfall

Mit einem Panzerband oder sogenannten Panzertape können Sie zahlreiche Aufgaben bewältigen, die sich im Alltag oder im Kampf um das Überleben im Gelände stellen. Wie Sie Panzertape im Notfall verwenden können und welche Vorteile es Ihnen bietet, erfahren Sie im heutigen Beitrag.

Was ist Panzertape?

Der Begriff des Panzertapes stammt aus der Soldatensprache der Bundeswehr. Es ist auch unter der Bezeichnung Gewebeband zu finden und hat zahlreiche praktische Eigenschaften: Das Band ist sehr reißfest, es klebt enorm (ist also in der Lage, eine stabile Verbindung zwischen A und B herzustellen), hält Hitze aus und dichtet gut ab. Daher gibt es zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten für Sie.

Ein Panzertape können Sie praktisch überall erwerben, wo sich auch ein Hammer kaufen lässt.

Panzertape: Ein Multifunktionales Produkt

Neben den vielen Anwendungsbereichen zum Flicken und Reparieren eignet sich das Panzertape auch zum Basteln und Herstellen.

Panzertape können Sie verwenden, um eine gerissene Wasserflasche zu reparieren . Sprich: Wenn die Wasserflasche oder die Plastikflasche kaputt ist, dann kleben Sie auf die entsprechende Stelle einfach etwas von Ihrem Panzertape. Dabei sollten Sie großzügig sein und das Band komplett um die Flasche wickeln.

. Sprich: Wenn die Wasserflasche oder die Plastikflasche kaputt ist, dann kleben Sie auf die entsprechende Stelle einfach etwas von Ihrem Panzertape. Dabei sollten Sie großzügig sein und das Band komplett um die Flasche wickeln. Außerdem eignet es sich auch, um das – in vielen Gebieten überlebensnotwendige Moskitonetz zu reparieren . Moskitos sind die Krankheits-Überträger schlechthin. Sie sollten sie zumindest beim Schlafen meiden. Dementsprechend können Sie das Netz flicken.

. Moskitos sind die Krankheits-Überträger schlechthin. Sie sollten sie zumindest beim Schlafen meiden. Dementsprechend können Sie das Netz flicken. Sie können Panzertape auch verwenden, wenn Sie verschlossene Gläser öffnen möchten. Wenn die Gläser sich nicht öffnen lassen und herkömmliche Tricks – wie beispielsweise ein Loch in den Deckel drücken – nicht helfen, dann greifen Sie zum Panzertape. Dieses wickeln Sie einfach um den Deckel herum. Es wird sich daran festkleben. Dann haben Sie den richtigen Hebel, um das Ende, das nicht verklebt ist, zum Drehen und ziehen zu verwenden. Die Hebelwirkung wird den Deckel der alten Vorratsgläser lösen.

möchten. Wenn die Gläser sich nicht öffnen lassen und herkömmliche Tricks – wie beispielsweise ein Loch in den Deckel drücken – nicht helfen, dann greifen Sie zum Panzertape. Dieses wickeln Sie einfach um den Deckel herum. Es wird sich daran festkleben. Dann haben Sie den richtigen Hebel, um das Ende, das nicht verklebt ist, zum Drehen und ziehen zu verwenden. Die Hebelwirkung wird den Deckel der alten Vorratsgläser lösen. Panzertape lässt sich – auch im Gelände – sehr gut als Armschlinge verwenden . Wenn Ihr Arm geschont werden muss, dann benötigen Sie im Zweifel keinen Verband. Am besten ist es, wenn Sie etwa einen Gipsarm damit einfach umwickeln und ein langes Ende für den Gurt um den Hals lassen.

. Wenn Ihr Arm geschont werden muss, dann benötigen Sie im Zweifel keinen Verband. Am besten ist es, wenn Sie etwa einen Gipsarm damit einfach umwickeln und ein langes Ende für den Gurt um den Hals lassen. Sie können das Panzertape auch dazu benutzen, um Ihren Reifen provisorisch zu flicken . Einen Fahrradschlauch können Sie auch mit Panzertape flicken.

. Einen können Sie auch mit Panzertape flicken. Auch um Ihren Rucksack sicherer zu machen eignet sich das stabile Klebeband: Dafür müssen Sie lediglich die Nähte Ihres Rucksackes abdichten bzw. mögliche Löcher stopfen.

eignet sich das stabile Klebeband: Dafür müssen Sie lediglich die Nähte Ihres Rucksackes abdichten bzw. mögliche Löcher stopfen. Schließlich können Sie das Panzertape auch für das Basteln einer Trage verwenden. Sie benötigen dafür im lediglich zwei recht dicke Äste, die in etwa gleich lang sein sollten. Dies richten Sie parallel gegeneinander aus. Im ersten Schritt können Sie das Panzertape nutzen, um in etwa 40 cm Abstand die beiden Äste miteinander zu verbinden. Dann kleben Sie einige Querstreben, jeweils im Abstand von 20 oder 30 cm zwischen den Ästen. Das Paketband verkleben Sie nun überkreuz jeweils in kleinerem Abstand wie bei einer Überkreuz-Schnürung von Schuhen. Die Konstruktion sollte nun recht stabil als Trage nutzbar sein.

Kleidung schnell reparieren

Sie können gleichfalls Ihre Kleidung auf diese Weise reparieren. Das betrifft sowohl Ihre normale Kleidung wie Hosen, Mützen, Hemden, Shirts als auch Handschuhe. Handschuhe sind vor allem als Arbeitsmaterial unabdingbar. Das Panzertape hält diese zusammen.

Auch Ihre Schuhe können Sie damit reparieren. Dafür können Sie sowohl abgerissene Sohlen wieder an den Schuhen befestigen wie schließlich auch Löcher in den Schuhen damit verbinden. Wenn Sie das BW-Tape in die Schuhe kleben, werden Sie zugleich Ihre Füße wärmen.

Auch Ihr Schutz vor Nässe bleibt dicht mit Panzertape

Panzertape können Sie auch dafür nutzen, um Ihren Schlafsack abzudichten, Ihr Regenponcho dichter werden zu lassen oder eine Decke damit zu reparieren. Schließlich verwenden Sie Panzertape, um ein Zelt zu versiegeln. Besonders an den Nähten des Zeltes kann es schnell zu Löchern kommen, die Sie auf diese Weise stopfen können.

Besonders wichtig: Sie können mit einem solchen Tape im Wald sowohl eine Spur für andere hinterlassen wie auch den Rückzugsweg für Sie markieren. Insofern ist Panzertape eine großartige Wegemarkierung.

Abschließend

Es ist immer sinnvoll eine Rolle Panzertape bei sich zu tragen. Das Panzertape ist nicht teuer und nimmt nicht viel platz in Ihrer Tasche weg. Es kann Ihnen das Leben retten oder mindestens den Tag. Da mit nassen Schuhen oder einem Wasserdurchlässigen Zelt sinkt die Laune schnell anstatt sie steigt.