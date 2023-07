Outdoor Rucksack: Worauf müssen Sie achten?

Haben Sie sich schonmal Gedanken darüber gemacht was Sie mitnehmen würden, wenn Sie innerhalb 10 Minuten Ihr haus verlassen müssten? Welche Tasche ist sinnvoll, stabil und bequem zum tragen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil man in solchen Momenten nicht klar und rational denken kann. Daher möchten wir Ihnen heute helfen und Ihnen einige Tipps für Ihren Outdoor Rucksack schonmal mit auf den Weg geben.

Mit dem Outdoor Rucksack fängt nämlich alles an. Sie sollten den perfekt gepackten Rucksack für den Notfall immer griffbereit haben und vor allem sollte er auf Sie abgestimmt sein. Auf den Inhalt und die Packreihenfolge gehen wir in den nächsten Tagen genauer ein.

Viel oder wenig Stauraum in Ihrem Outdoor Rucksack?

Bei einem Outdoor Rucksack gibt es keine richtige Größe. Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Größen von Outdoor Rucksäcken auf längeren Strecken auszuprobieren. Sie werden bei entsprechendem Gewicht schnell feststellen, dass weniger mehr ist – Ihr Outdoor Rucksack sollte auf keinen Fall zu viel Volumen beinhalten (oder nicht zu voll gepackt sein).

Keine zu großen Outdoor Rucksäcke

50-Liter-Rucksäcke reichen für größere Menschen

Oft genug wird auch lange darüber nachgedacht, ob Sie viele oder wenig Taschen am Rucksack haben sollten. Wir meinen: Je weniger, desto besser. Selbst wichtige Ausweisdokumente würden wir im Zweifel nicht im Außenfach halten. Dort vermutet jeder Angreifer, dass Sie möglicherweise Geld darin haben. Es gibt fast nichts, was Sie binnen weniger Sekunden gefunden haben müssen.

Wie Sie die passende Größe des Outdoor Rucksackes herausfinden können, erfahren Sie hier.

Auf diese 4 Dinge sollten Sie außerdem achten:

Gurte

Die Gurte an Ihrem Outdoor Rucksack sollten qualitativ hochwertig und bequem sein. Sie werden diesen Rucksack sehr lange auf den Schultern tragen müssen, und wenn sich die Gurte in Ihre Schultern schneiden haben Sie nach kurzer Zeit bereits unerträgliche Schmerzen. Am besten wählen Sie einen Outdoor Rucksack mit gepolsterten Gurten, um auf Nummer sicher zu gehen.

Reisverschlüsse

Sie werden die Reisverschlüsse in dieser Zeit sehr oft benutzen und damit führt das auch zu einem hohen Verschleiß. Daher sollten die Reisverschlüsse an Ihrem Outdoor Rucksack eine hohe Qualität haben. Es ist sehr ärgerlich, wenn auf der Flucht die Reisverschlüsse kaputt gehen und Ihr Rucksack dauerhaft offen ist. Es wird rein regnen und es könnten auch Sachen unbemerkt herausfallen.

Schnallen

An einigen Outdoor Rucksäcken sind auch zusätzlich noch Schnallen angebracht. Dabei gilt das gleiche wie bei den Reisverschlüssen. Es wäre ärgerlich, wenn diese Kaputt gehen würden und Sie sie nicht reparieren können.

Rucksackmaterial

Die Qualität Ihres Rucksackmaterials sollte sehr hoch sein. Ein Beispiel wäre, dass der Rucksack nicht bei etwas schwereren Gegenständen reißt. Außerdem sollten die einzelnen Fächer in Ihrem Outdoor Rucksack gut vernäht sein, damit die einsortierten Sachen nicht verloren gehen.

Haversack

Haversacks sind kleine Umhängetaschen, die zwischen 30×50 cm oder 60×60 cm groß sind. Sie sind oft aus Leder oder robustem Stoff hergestellt.

Sie können darin die Gegenstände verstauen, die Sie ständig benötigen und nicht in Ihrem Rucksack verstauen wollen. Ein Haversack ist sozusagen Ihre »Brieftasche» für die wichtigsten Dinge in der Wildnis: vom Messer bis zur Ausrüstung zum Feuer machen.

Mein Tipp: Haversacks sollten wasserabweisend und aus gewachster Baumwolle oder selbst gewachstem Segeltuch hergestellt sein. Diese gibt es bereit ab 30 Euro aufwärts.