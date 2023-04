Outdoor Hängematte: 5 Verwendungen für eine Hängematte

Wenn Sie eine Überlebenshängematte in Ihrer Tasche haben, können Sie sich die nötige Ruhe verschaffen. Sie ist jedoch mehr als ein Schlafzubehör, und wie Sie in diesem Artikel entdecken werden, sind Outdoor Hängematten vielseitig verwendbar.

Beim camping haben Sie wahrscheinlich auf die harte Tour gelernt, dass eine raue Nacht den nächsten Tag ruinieren kann. Stellen Sie sich vor, mit einem schwachen Geist und Körper in der Wildnis überleben zu müssen, weil es Ihnen nicht gelungen ist etwas Schlaf zu bekommen.

Ich habe unzählige Nächte in meiner Outdoor Hängematte geschlafen. Ich habe nach alternative Verwendungsmöglichkeiten für meine Hängematte gesucht, weil ich mehr aus ihr herausholen wollte. Ihre Outdoor Hängematte wird zu einem wichtigen Teil Ihrer Vorbereitung, wenn Sie nicht nur den offensichtlichsten Zweck sehen.

Der Umgang mit Hängematten

In ihrer grundlegendsten Form ist eine Outdoor Hängematte ein quadratisches oder rechteckiges Stück Stoff oder Netz, das an jedem Ende mit einem Seil, Gurtband oder einem Metallring zusammengehalten wird. Gurte oder Seile helfen Ihnen die gerafften Enden an einem Ankerpaar (meist Bäume) zu befestigen. Es gibt viele Möglichkeiten eine Hängematte zu verwenden, aber für meine Beispiele nehmen wir eine Netzhängematte, da sie am zugänglichsten ist und mehr Möglichkeiten bietet.

Alternative Verwendungsmöglichkeiten für eine Outdoor Hängematte

1. Als Fischernetz verwenden

Eine Netzhängematte ein verherrlichtes Fischernetz, das zu einem Schlafplatz umfunktioniert wurde. Wenn Sie es zum Angeln verwenden wollen, müssen Sie ein Ziel festlegen. Anstatt sie als schlingenförmiges Netz für Barsche oder andere Fische zu verwenden, versuchen Sie es als Wadennetz zu verwenden.

Um es in wenigen Worten auszudrücken: Ein Wadennetz ist ein großes Netz, das über einen Ort geworfen wird an dem sich Fische aufhalten sollen oder an dem sie geködert werden. Menschen aus der ganzen Welt verwenden Wadennetze um einen Fischschwarm an Orten zu fangen. Einige Menschen benutzen sie um Fische zu fangen, die stromaufwärts oder stromabwärts schwimmen. Sie spannen die Outdoor Hängematte über einen Bach und verankern sie an Ort und Stelle. Solange der Fisch groß genug ist um in den Schlaufen Ihrer Hängematte hängen zu bleiben, haben Sie etwas zu essen.iese werden Sie benutzen um das Netz an Ort und Stelle zu halten. Stellen Sie sicher, dass Sie das Netz mit Parakordel oder Reißverschlüssen an den Stöcken befestigen.

Die Unterseite des Netzes sollte sich am unteren Ende der Stöcke befinden um zu verhindern, dass Fische unter Ihrem Netz hindurchgehen. Sie können die Stöcke zwar an jedem Ufer im Grund des Baches befestigen, aber ich empfehle das Netz auszustrecken und in einen Bogen zu schwenken.

2. Verwandeln Sie Ihren SUV in ein Wohnmobil durch eine Outdoor Hängematte

Wenn Sie gerne zelten gehen sollten Sie inzwischen wissen wie schwierig es ist einen Platz zu finden an dem Sie Ihre Outdoor Hängematte aufhängen können. Es dauert eine ganze Weile bis Sie in der Lage sind, zwei Bäume in angemessenem Abstand voneinander zu finden um den richtigen Bogen für Ihre Hängematte zu bilden. Aus diesem Grund haben Menschen ihre Outdoor Hängematte an ihrem Minivan oder Geländewagen aufgehängt.

Damit das funktioniert brauchen Sie ein Auto, das lang genug ist. Beginnen Sie damit, die Enden der Hängematte in der Vordertür auf der Beifahrerseite und in der Ecke der Heckklappe auf der Fahrerseite zu verkeilen. Starten Sie an der Heckklappe und lassen Sie die Hängematte zwischen der linken oberen Ecke der Fahrzeugkarosserie und der offenen Heckklappe fallen. Schließen Sie die Heckklappe um ein Ende der Hängematte zu sichern.

Im nächsten Schritt müssen Sie die Sitze zurück klappen damit Sie bequemer schlafen könne. Beenden Sie die Arbeit indem Sie das andere Ende der Outdoor Hängematte in der Vordertür auf der Beifahrerseite verkeilen. Jetzt haben Sie einen schönen Platz zum Schlafen, ohne sich im Auto zu verkrampfen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Türen verriegelt haben um zu verhindern, dass jemand sie öffnet und Ihnen den Schlaf ruiniert.

3. Benutzen Sie Ihre Outdoor Hängematte als Frachtnetz

Die Maschen der Outdoor Hängematte sind flexibel genug um als Frachtnetz für sperrige Gegenstände verwendet werden zu können. Sie können die Hängematte über alles spannen, was Sie möchten um zu verhindern, dass sich die mitgeführten Gegenstände während der Fahrt im Auto bewegen. Sie können die Enden mit Kordeln oder Reißverschlüssen und sogar mit kleinen Karabinern sichern, wenn Sie diese haben.

Sie können die Outdoor Hängematte auch flach auf den Boden legen und alles was Sie tragen müssen darauf stapeln. Sammeln Sie die Enden der Hängematte zusammen und binden Sie sie mit einer Kordel zusammen. Sie erhalten eine stabile Tragetasche, die Sie über die Schulter schlingen können.

4. Improvisieren Sie einen Hängestuhl

Einige Leute drehen ihre Outdoor Hängematten seitwärts und verschieben sie nach vorne. Ich habe diesen Aufbau schon viele Male gesehen und er trägt dazu bei einen entspannenden und bequemen Stuhl zu schaffen.

Außerdem kann der Hängestuhl zum Angeln verwendet werden. Es ist eine geniale Methode um zu angeln und sich dabei gleichzeitig zu entspannen.

5. Sie können aus Ihrer Outdoor Hängematte einen Ghillie-Umhang machen

Eine Netzhängematte kann mit ein wenig Arbeit in einen Ghillie-Anzug verwandelt werden. Sie müssen einige kleine Äste und Gräser schneiden und diese dann in das Netz der Hängematte einweben. Sie können die Parakordel aus Ihrer Tasche verwenden um die Vegetation an Ort und Stelle zu befestigen, oder Sie können Reißverschlüsse verwenden. Wenn Sie den Ghillie-Umhang fertig haben können Sie ihn zur Tarnung über sich selbst legen. Sie können ihn auch als Jagdrollo verwenden und ihn in verschiedene Positionen bringen.

Ein letztes Wort

Die Vielseitigkeit einer Outdoor Hängematte steht nicht zur Debatte. Sie ist mehr als ein Schlafzubehör, wenn Sie wissen wie man damit umgeht. Wenn Sie die Hängematte richtig aufstellen und die in diesem Artikel aufgeführten Tricks gut anwenden, werden Sie ein besseres Camping-Erlebnis haben. Eine Hängematte ist ein idealer Ausrüstungsgegenstand für Ihren Bug-Out-Beutel. Sie sollten in Erwägung ziehen sich eine zu besorgen, besonders wenn Sie Kinder haben. Kinder lieben Hängematten und sie werden stundenlang in ihnen spielen.