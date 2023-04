Norwegische Krone – Das müssen Sie wissen

Immer wieder ereilen uns Fragen, welche Währung wohl in einer Krise am sichersten sein wird. Die Krise beispielsweise kann eine einfache Währungsumstellung oder -reform sein. Es kann allerdings auch eine hohe Inflationsrate reichen, um eine Währung fast über Nacht zu destabilisieren. Denkbar ist auch, dass eine Währungszone, die sich im Krieg befindet, die Kapitalausfuhr unterbindet. In Notzeiten haben Regierungen und Behörden weitgehend Zugriff auf das Bankensystem. Mit welcher Währung also könnten Sie frei sein? Die norwegische Krone wird in diesem Zusammenhang jedenfalls oft genannt.

Norwegen: Weitgehend Frei

An sich ist es schon überraschend, dass die norwegische Krone überhaupt existiert. Die meisten Kernländer in Europa versuch(t)en, sich dem Euro-Gebiet anzuschließen. Norwegen lehnt ab. Das Land hat mit der norwegischen Krone eine eigene Währung, deren Wert sich vor allem durch den großen Reichtum des Staates bestimmt. Norwegen verfügt über immense Ölreserven. Aktuell überlegen sie jedoch, vom Öl wegzugehen.

Öl ist, wie Sie in diesen Tagen wissen, praktisch schwarzes Gold. Goldhinterlegte Währungen sind aber in aller Regel sicherer als reine Papiergeldwährungen. Wenn Norwegen sich nicht immens über den Druck neuer Geldscheine (oder elektronischen Geldes) verschulden wird, sollte die norwegische Krone zumindest relativ stabil bleiben. Dass sich Norwegen nicht immens – neu – verschuldet, ist wiederum dem Ölreichtum zu verdanken.

Das Land leitet die Einnahmen aus der Öl- (und Gas-) produktion in einen Staatsfonds, der ungefähr 1 Billion Euro wert sein dürfte. Damit soll vor allem die Vorsorge und auch die Altersvorsorge gesichert werden. Der Fonds investiert das Kapital in Schuldverschreibungen, in Beteiligungen sowie in Aktien.

Die norwegische Krone ist damit nicht nur gut gesichert (wirtschaftlich), sondern auch in den Augen Dritter stabil. Dies ist in einer Krise wichtig: Geld funktioniert nur, wenn Dritte es annehmen. Dies wiederum erfordert eine Zentralbank, die unabhängig ist. In Norwegen ist dies die Norges Bank. Die Zentralbank neigt nicht dazu, die Geldmenge übermäßig auszudehnen. Sie garantiert zudem die Unabhängigkeit gegenüber dem Euro und dem Dollar. Also: Die norwegische Krone ist eine der interessanteren Krisenwährungen.