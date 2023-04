Natürliche Zahnpasta und Mundspülung herstellen

Wussten Sie, dass die meisten handelsüblichen Zahnpasten künstliche Süßstoffe, Schaumbildner und andere Inhaltsstoffe enthalten, die nicht gerade gut für unsere Zähne sind? Wussten Sie auch, dass es nachhaltigerer hausgemachte Alternativen gibt? Sie können Ihre eigene natürliche Zahnpasta mit Inhaltsstoffen herstellen, die sicher und gut für die Mundgesundheit sind. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Ihre eigene natürliche Zahnpasta bequem zu Hause herstellen können.

Was ist in handelsüblicher Zahnpasta enthalten?

Handelsübliche Zahnpasta ist oft mit Fluorid, künstlichen Süßstoffen, Schaumbildnern und synthetischen Farbstoffen versetzt. Zu den schädlichen Inhaltsstoffen in handelsüblicher Zahnpasta gehören SLS (ein Schaumbildner), Triclosan (ein Desinfektionsmittel), künstliche Süßstoffe (wie Aspartam), künstliche Farbstoffe, Parabene (Konservierungsmittel) und Fluorid. In manchen Fällen kann Fluorid notwendig sein, wenn Sie schwache Zähne haben, aber wenn Ihre Zähne gesund sind, sollten Sie nicht zu viel davon zu sich nehmen.

Allein die Tatsache, dass sich das oftmals enthaltende Fluorid als effektives Reinigungsmittel für Scheinwerfer oder Schuhe einsetzen lässt, wirft Fragen auf. Wollen Sie solche Stoffe wirklich in Ihren Mund lassen?

Warum natürliche Zahnpasta selbst herstellen?

Es hat viele Vorteile, eine natürliche Zahnpasta selbst herzustellen, anstatt ein kommerzielles Produkt zu kaufen. Sie wissen genau, was in Ihrer Zahnpasta enthalten ist, und Sie können sie auf Ihre speziellen Bedürfnisse abstimmen. Sie können Zutaten hinzufügen, die die Mundgesundheit fördern, die Zähne aufhellen und den Atem erfrischen. Außerdem können Sie Inhaltsstoffe weglassen, die unerwünschte Reaktionen hervorrufen können, wie z. B. künstliche Süßstoffe.

Sie können eine große Menge natürlicher Zahnpasta im Voraus herstellen und in einem Glas aufbewahren, so dass Sie sie monatelang verwenden können. Sie ist ganz einfach herzustellen und kostet viel weniger als gekaufte Zahnpasta. Wenn Sie Ihre eigene Zahnpasta herstellen, können Sie sie außerdem so mild oder scharf machen, wie Sie es gerne mögen. Sollten Sie empfindlich auf bestimmte Inhaltsstoffe reagieren, können Sie mit verschiedenen Rezepten experimentieren, bis Sie eines finden, das Ihnen zusagt. Und wenn Sie Kinder haben, können Sie eine Zahnpasta herstellen, die auch für sie sicher ist. Wenn Sie Ihre eigene Zahnpasta herstellen, können Sie unerwünschte Chemikalien vermeiden und Geld sparen.

Zutaten für natürliche Zahnpasta

Kokosnussöl wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es hilft auch, Ihre Zähne aufzuhellen und Karies zu bekämpfen.

Backpulver ist eine beliebte Zutat in vielen natürlichen Zahnpastarezepten. Es hellt die Zähne auf natürliche Weise auf, bekämpft Plaque und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Jedoch kann Backpulver den Zahnschmelz angreifen, daher verwenden viele alternativ Natron.

Sie können nach Belieben auch weitere Zutaten verwenden, um die Wirkung und den Geschmack zu beeinflussen:

Kurkuma ist entzündungshemmend, antibakteriell und pilzhemmend. Es verbessert nicht nur die Mundgesundheit, sondern riecht auch gut und kann gegen Mundgeruch helfen.

Zitronensaft hat antibakterielle und antimykotische Eigenschaften.

Pfefferminzöl wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es hat auch entzündungshemmende Eigenschaften und erfrischt den Atem auf natürliche Weise.

Aloe Vera hat entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften.

Gewürznelken wirken antibakteriell, antimykotisch und entzündungshemmend.

Kardamom wirkt antibakteriell und antimykotisch. Es hat auch entzündungshemmende Eigenschaften und erfrischt den Atem auf natürliche Weise.

Wie macht man selbstgemachte Zahnpasta?

Probieren Sie unser unten stehendes Rezept für selbstgemachte Zahnpasta aus oder experimentieren Sie mit anderen Zutaten, bis Sie das perfekte Rezept für Ihre Zähne gefunden haben. Wir empfehlen Ihnen ein Rezept, das Kokosnussöl, Backpulver und Kurkuma enthält. Andere Zutaten, die gut für Ihre Zähne sind, sind Aktivkohle, Aloe Vera, Nelken, Kardamom, Pfefferminzöl und mehr.

Hier erfahren Sie, wie Sie natürliche Zahnpasta herstellen:

Mischen Sie 2 Esslöffel Kokosnussöl mit 1 Esslöffel Backpulver. Sie können auch 2 Esslöffel Kurkuma wegen seiner entzündungshemmenden Eigenschaften hinzufügen.

Geben Sie 1 Esslöffel Wasser zu der Mischung und rühren Sie, bis eine dicke Paste entsteht.

Füllen Sie die Paste in ein kleines Glas und lassen Sie sie ein paar Stunden stehen oder bis sie ausgetrocknet ist.

Entnehmen Sie eine kleine Menge der Zahnpasta und tragen Sie sie auf Ihre Zahnbürste auf.

Putzen Sie Ihre Zähne wie mit einer normalen Zahnpasta.

Natürliche Mundspülung selbst herstellen

Neben natürlicher Zahnpasta können Sie auch Ihre eigene Mundspülung herstellen. Dazu geben Sie einige Tropfen ätherischer Öle in eine Flasche Wasser. Einige der besten ätherischen Öle für die Mundgesundheit sind Pfefferminzöl, Zimt, Nelke und Oregano. Sie können auch ein paar Tropfen Backpulver hinzufügen, um Ihre Zähne auf natürliche Weise aufzuhellen. Achten Sie darauf, die Flasche zu schütteln, bevor Sie die natürliche Mundspülung verwenden.

Sie können auch Kräutertees verwenden, um Ihre eigene Mundspülung herzustellen. Einige gute Kräuter für die Mundgesundheit sind Rosmarin, Salbei und Thymian. Zur Herstellung einer Kräutermundspülung geben Sie einige Kräuterzweige in eine Flasche mit warmem Wasser und lassen die Mischung ein bis zwei Stunden ziehen. Anschließend sieben Sie die Mischung ab, fügen ein wenig Backpulver hinzu und verwenden sie wie ein normales Mundwasser.

Rezepte für Mundspülung:

Rosmarin-Minz-Mundspülung: Kochen Sie 3 Tassen Wasser und nehmen Sie das Wasser dann vom Herd. Fügen Sie 1 Teelöffel gehackte frische Minzblätter, 1 Teelöffel Anissamen und 1 Teelöffel gehackte frische Rosmarinblätter hinzu. Lassen Sie die Kräuter 20 Minuten lang zugedeckt ziehen. Lassen Sie die Mischung etwa eine Stunde lang abkühlen, seihen Sie sie ab und verwenden Sie sie als Mundwasser nach jedem Zähneputzen.

Kochen Sie 3 Tassen Wasser und nehmen Sie das Wasser dann vom Herd. Fügen Sie 1 Teelöffel gehackte frische Minzblätter, 1 Teelöffel Anissamen und 1 Teelöffel gehackte frische Rosmarinblätter hinzu. Lassen Sie die Kräuter 20 Minuten lang zugedeckt ziehen. Lassen Sie die Mischung etwa eine Stunde lang abkühlen, seihen Sie sie ab und verwenden Sie sie als Mundwasser nach jedem Zähneputzen. Honig-Lavendel-Mundspülung: Geben Sie 1 Teelöffel rohen Honig in 3 Tassen Wasser. Fügen Sie 1 Teelöffel Backpulver hinzu und mischen Sie es gut. Während des Mischens fügen Sie 2 Tropfen ätherisches Lavendelöl und 1 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl hinzu. Verwenden Sie es als Mundspülung nach jedem Zähneputzen und schlucken Sie es nicht.

Geben Sie 1 Teelöffel rohen Honig in 3 Tassen Wasser. Fügen Sie 1 Teelöffel Backpulver hinzu und mischen Sie es gut. Während des Mischens fügen Sie 2 Tropfen ätherisches Lavendelöl und 1 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl hinzu. Verwenden Sie es als Mundspülung nach jedem Zähneputzen und schlucken Sie es nicht. Minz-Nelken-Mundspülung: Bringen Sie eine Tasse Wasser zum Kochen und fügen Sie 1 Teelöffel ganze Nelken und 1 Teelöffel gemahlenen Zimt hinzu und nehmen Sie es vom Herd. Fügen Sie 4 Tropfen Pfefferminzöl hinzu und mischen Sie es gut, decken Sie es ab und lassen Sie die Mischung 20 Minuten lang ziehen. Die Mischung mit einem feinmaschigen Sieb abseihen und etwa eine Stunde lang abkühlen lassen. Verwenden Sie die Mischung jedes Mal, wenn Sie das Bedürfnis verspüren, und nach jedem Zähneputzen.

Ein Hinweis zur Aufbewahrung der Mundspülung: Unabhängig von der verwendeten Rezeptur sollten Sie die Mundspülung in eine Flasche mit dicht schließendem Deckel füllen und im Kühlschrank oder an einem kalten Ort, fern von Sonnenlicht, aufbewahren.

Natürliche Zahnseide selbst gemacht

Wenn Ihnen die natürliche Zahnpasta und Mundspülung noch nicht reicht, können Sie auch Ihre deine eigene Zahnseide herstellen. Dazu schneiden Sie ein Stück natürliche Schnur oder Baumwolle ab, wickeln Sie es um Ihre Daumen und benutzen Sie Ihre Finger, um zwischen Ihren Zähnen zu reinigen. Alternativ mischen Sie 2 Esslöffel Kokosnussöl mit 1/2 Esslöffel Backpulver. Tragen Sie die Mischung mit den Fingern auf die Zähne auf und verwenden Sie dann eine geeignete Zahnseide, um die Zahnzwischenräume zu reinigen.

Tipps, um Ihre Zähne gesund und stark zu halten

Wenn Sie Ihre Zähne gesund erhalten wollen, sollten Sie sie täglich putzen und mindestens einmal pro Woche Zahnseide benutzen. Vergessen Sie nicht, mindestens einmal im Jahr zur Kontrolle zum Zahnarzt zu gehen.

Hier noch ein paar Tipps, wie Sie Ihre Zähne stark halten können:

Trinken Sie nicht zu viel Kaffee und andere säurehaltige Getränke, da sie Ihre Zähne schädigen können.

Kauen Sie nach den Mahlzeiten zuckerfreien Kaugummi, um die Speichelproduktion zu erhöhen und Ihre Zähne zu reinigen.

Vermeiden Sie das Rauchen, da es Zahnfleischerkrankungen und Karies verursacht.

Reinigen Sie Ihre Zähne regelmäßig mit einer Zahnbürste.

Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse.

Gehen Sie regelmäßig zum Zahnarzt und bitten Sie ihn, Ihre Zähne zu reinigen.

Schlussfolgerung

Zahnpasta muss nicht schädlich oder teuer sein. Sie können zu Hause natürliche Zahnpasta mit Zutaten wie Backpulver, Kokosnussöl und Kurkuma herstellen. Sie können auch hausgemachte Mundspülungen und Zahnseide herstellen. Diese natürlichen Produkte sind erschwinglich, einfach herzustellen und können sowohl für die Mundgesundheit als auch für die Schönheit verwendet werden. Außerdem sind sie viel preiswerter als handelsübliche Zahnpasta.

Wenn Sie Ihre Zähne stark, sauber und gesund erhalten wollen, sollten Sie regelmäßig Ihre Zähne putzen und Zahnseide benutzen. Für die Eigenproduktion eignen sich einfache Produkte die Sie vermutlich sogar bereits im Hause haben!