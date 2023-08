Der Geruch von frisch gehackten Kräutern und Gewürzen lässt unsere Mahlzeiten besser schmecken, aber es kann schwierig sein, einen Vorrat davon zu Hause zu haben. Sie sind nicht lange haltbar, nachdem sie gehackt oder gemahlen wurden, und müssen daher entweder innerhalb von ein paar Tagen verbraucht oder für eine spätere Verwendung eingefroren werden. Das Trocknen von Kräutern und Gewürzen ist die beste Methode, um sie für eine längere Zeit zu konservieren; die Haltbarkeit von getrockneten Kräutern und Gewürzen ist viel länger als die von frischen. Mit ein paar alltäglichen Küchenutensilien und ein wenig Vorbereitung ist es schnell und einfach, sie zu Hause zu trocknen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Kräuter und Gewürze zu Hause trocknen können.

Warum sollten Sie Kräuter und Gewürze trocknen?

Kräuter und Gewürze sind in vielen Rezepten unverzichtbar, aber sie sind nicht lange genug haltbar, um sie langfristig zu verwenden. Das Trocknen von Kräutern und Gewürzen ist die beste Art, sie zu konservieren, damit sie bei Bedarf verwendet werden können. Zudem ermöglicht es, verschiedene Sorten zu mischen und so einzigartige Gewürzmischungen zu erstellen. Selbst getrocknete Kräuter und Gewürze sind auch viel preiswerter und oftmals gesünder als fertige Gewürzmischungen, so dass sie für den langfristigen Gebrauch die beste Wahl sind. Sie können auch Gewürze mischen, die normalerweise nicht zusammen verwendet werden, und so Ihre eigene Mischung kreieren.

Die besten Methoden zum Trocknen von Kräutern und Gewürzen zu Hause

Es gibt drei verschiedene Methoden, um Kräuter und Gewürze zu Hause zu trocknen: Lufttrocknung, Trocknung im Ofen und Trocknung in der Mikrowelle. Das Trocknen an der Luft ist die billigste und einfachste der drei Methoden, dauert aber auch am längsten. Das Trocknen im Ofen ist die schnellste Methode, verbraucht aber auch mehr Energie als die beiden anderen Möglichkeiten.

Alle drei Methoden eignen sich für die meisten Kräuter und Gewürze, aber es gibt ein paar Ausnahmen. Kräuter mit einem hohen Feuchtigkeitsgehalt, wie Petersilie und Koriander, sollten in der Mikrowelle getrocknet werden, da sie bei Luft- oder Ofentrocknung verrotten. Andere Kräuter, die sich besser zum Trocknen an der Luft oder im Ofen eignen, sind Basilikum, Salbei und Thymian. Welches Verfahren am besten geeignet ist, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und der Menge der Kräuter ab, die Sie auf einmal trocknen möchten.

Im folgenden Video sehen Sie, wie Sie Ihre Gartenkräuter zuhause durch Lufttrocknung trocknen können:

Benötigte Ausrüstung

Luftdichte Gläser: Weithalsige Einmachgläser halten die Kräuter während des Trocknens so frisch wie möglich. Sie sollten luftdicht sein, um zu verhindern, dass die Kräuter staubig werden, was ihren Geschmack beeinträchtigen würde.

Sieb oder Käsetuch: Dieses kann über die Gläser gelegt werden, um zu verhindern, dass die Kräuter im Glas hängen bleiben.

Backofenblech: Ein Backofenblech bietet eine flache, ebene Oberfläche zum Trocknen von Kräutern und Gewürzen. Dies ist besonders nützlich für Kräuter, die empfindlicher sind oder ein größeres Blatt haben, wie Thymian.

Welche Kräuter und Gewürze können getrocknet werden?

Es gibt viele Kräuter und Gewürze, die zu Hause getrocknet werden können. Einige der beliebtesten sind:

Basilikum – Blätter und Stängel. Diese können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Gewürznelken – Diese können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Koriander – Blätter und Samen. Beide können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Dill – Blätter können luftgetrocknet werden; Stängel können luft- oder ofengetrocknet werden.

Bockshornklee – die Samen können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Ingwer – die Wurzel kann an der Luft getrocknet werden.

Oregano – Blätter und Samen können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Petersilie – Blätter sollten in der Mikrowelle getrocknet werden; Stängel können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Rosmarin – Blätter können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Safran – die Staubgefäße können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Salbei – Blätter können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Thymian – Blätter können an der Luft oder im Ofen getrocknet werden.

Kurkuma – die Wurzel kann an der Luft getrocknet werden.

Kräuter richtig trocknen: Trocknungszeiten

Frische Kräuter sollten so bald wie möglich verwendet werden, da sie nicht lange haltbar sind. Sie können nach dem Hacken bis zu zwei Wochen in einem luftdichten Glas getrocknet werden, um zu verhindern, dass sie verderben.

Basilikum – Getrocknetes Basilikum hat einen kräftigeren Geschmack als frisches Basilikum, daher ist es am besten, getrocknetes Basilikum für Gerichte zu verwenden, bei denen frisches Basilikum zu stark sein könnte.

Koriander – Koriandersamen können innerhalb von zwei Tagen getrocknet werden, während die Blätter ein bis zwei Wochen brauchen.

Dill – Die Blätter brauchen ein bis zwei Wochen, um vollständig zu trocknen.

Ingwer – Die Wurzel sollte drei bis fünf Tage lang getrocknet werden.

Lebkuchen – Sie können zwar getrocknete Kräuter für Lebkuchen verwenden, aber am besten sind frische.

Oregano – Die Blätter und Samen brauchen ein bis zwei Wochen zum Trocknen.

Safran – Die Staubgefäße brauchen drei bis fünf Tage zum Trocknen.

Salbei – Die Blätter brauchen ein bis zwei Wochen zum Trocknen.

Vorgemahlene Kräuter – Vorgemahlene Kräuter werden am besten innerhalb von ein bis zwei Monaten nach dem Mahlen verwendet, aber sie können getrocknet werden, um ihre Haltbarkeit zu verlängern.

Basilikum – Basilikum kann in ein bis zwei Wochen getrocknet werden. Dill – Die Blätter brauchen ein bis zwei Wochen, um vollständig zu trocknen.

Bockshornklee – Die Samen brauchen zwei bis drei Tage zum Trocknen.

Ingwer – Die Wurzel sollte drei bis fünf Tage lang getrocknet werden.

Schlussfolgerung

Getrocknete Kräuter und Gewürze haben einen stärkeren Geschmack als frische Kräuter, daher sollten Sie sie nicht übermäßig verwenden. Getrocknete Kräuter und Gewürze können in den meisten Rezepten anstelle von frischen Kräutern und Gewürzen verwendet werden; sie müssen nur während des Kochvorgangs hinzugefügt werden. Wenn Sie ein bestimmtes Kraut oder Gewürz, das in einem Rezept verlangt wird, nicht zur Hand haben, sind getrocknete Kräuter ein guter Ersatz. Auch für die Herstellung von Kräutertee kann ein großer Vorrat Sie gut durch den kalten Winter bringen.

Trocknen Sie Ihre eigenen Kräuter und Gewürze, um Geld zu sparen, und genießen Sie den frischen Geschmack, den sie Ihren Mahlzeiten verleihen. Mit diesen Tipps können Sie im Handumdrehen Kräuter und Gewürze zu Hause trocknen.