Kernseife: Die vielfältige Hilfe

Sauberkeit ist das A und O in der realen Welt, aber auch in der Krisenzeit und -vorbereitung. Dafür benötigst Du nicht das gesamte Set an Waschmitteln und -hilfen, das der Supermarkt anbietet. Es reicht, wenn Du auf Hilfsmittel wie Kernseife zurückgreifst. Die kannst Du überall kaufen.

Die Vielfalt der Kernseife

Zunächst zum wichtigsten Unterscheidungskriterium gegenüber gewöhnlicher Seife. Der Kernseife wird Salz zugefügt. Beim Prozess des Aussalzens wiederum spaltet sich die Gemengelage, die Seife wird von Glycerin abgespalten. Das Endprodukt nennt sich Kernseife. Sie hat damit keine wesentlichen überschüssigen Fette oder andere Zusatzstoffe mehr.

Dabei gibt es am Markt unterschiedliche Herstellungsverfahren und Ingredienzen. Oft wird Palmöl verwendet. U.a. aus ökologischen Gründen verzichten zahlreiche Menschen auf Palmöl. Dann kannst Du etwa Oliven-Seife kaufen.

Grundsätzlich kannst Du die Seife selbstverständlich zur Reinigung verwenden. Dies wiederum beschränkt sich nicht nur auf die Haut.

Es gibt Anwender, die Kernseife auch ohne sie zu verflüssigen für das Reinigen von Kopfhaut und Haaren verwenden- Du kannst es einmal ausprobieren.

Schließlich eignet sich das Produkt allerdings exzellent zur richtigen Reinigung der Haut. Wenn Du Mitesser oder Akne bekämpfen möchtest, ist Kernseife das deutlich bessere Produkt als die normale Seife.

Kernseife lässt sich auch als Waschmittel nutzen. Wenn Du sie in der Waschmaschine verwenden möchtest, solltest Du sie vorher zerkleinern, beispielsweise mit einer Reibe. Du kannst sie in der Natur auch nutzen, in dem Du das Wäschestück kräftig einreibst. Dann kannst Du mit einem einfachen Waschbrett die Wäsche auch – am besten – am Fluß reinigen.

Grundsätzlich lässt sich Kernseife – aus medizinischer Sicht – auch als Zahnpasta verwenden. Das bedeutet, Du benötigst für die Zeit im Gelände nicht so viele verschiedene Materialien wie im Alltag.