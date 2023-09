Inhalte Ihrer Dokumentenmappe: Ist sie vollständig?

Diese Zeiten mahnen zahlreiche Menschen daran, dass die Krise näher ist als je gedacht. Nun wird es für Viele allerdings vor allem – auch – Zeit, die Inhalte Ihrer Dokumentenmappe zu checken und rasch eine Strategie dafür zu entwickeln.

Achtung: Immer alle Inhalte Ihrer Dokumentenmappe griffbereit haben

Dokumente sind dabei überlebensnotwendig. Wir sprechen nicht nur vom Personalausweis oder vom Reisepass. Niemand kann derzeit einschätzen, in welche Richtung sich die Kriegssituation bewegen wird. Daher sollten Sie vor allem in Erwägung ziehen, dass alle Inhalte Ihrer Dokumentenmappe in zwei Weisen vollständig ist.

Sie sollten die wichtigsten Dokumente überall und jederzeit parat haben.

Zudem benötigen Sie die Inhalte Ihrer Dokumentenmappe auch an verschiedenen Orten

Alle Bankunterlagen, die möglicherweise Ihr Bankkonto betreffen, aber auch Kreditunterlagen, zusätzliche Vereinbarungen wie Sicherheitsabtretungen (Immobilien) etc. Sie wissen nicht, wie sich die Bankenlage entwickeln wird und daher ist das ein wichtiger Inhalt Ihrer Dokumentenmappe.

Sie benötigen sämtliche Versicherungsunterlagen – überall. Dies betrifft die Lebensversicherung (kapitalbildende Lebensversicherung und den Todesfallschutz), private Rentenversicherungen, Unfallversicherungen, Krankenversicherung (auch und gerade private) etc.

Dazu empfehlen wir als Inhalt Ihrer Dokumentenmappe alles über den Familienstatus und auch Dokumente, die frühere oder spätere Erbschaften betreffen.

Schließlich sind die wichtigsten Zeugnisse bedeutsam. Dies betrifft vor allem im Ausland auch die Serie an Dokumenten, die Sie aus Ihrem Arbeitsleben haben könnten. Wir empfehlen Ihnen, hier besonders sorgfältig auch die Schul-, Ausbildungs- und Hochschulunterlagen zusammenzutragen.

Für alle Inhalte Ihrer Dokumentenmappe gilt, dass die größte Sicherheit darin besteht, beglaubigte Dokumente anfertigen zu lassen. Bei der Polizei oder anderen Behörden können Sie die Dokumente beglaubigen lassen. Zur Sicherheit wäre es ratsam, auch Übersetzungen anfertigen zu lassen (englisch, spanisch) und diese beglaubigen zu lassen.

Die Dokumente sollten Sie inklusive der Beglaubigungen an verschiedenen Orten aufbewahren, damit diese jederzeit greifbar sind und bleiben.