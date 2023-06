In diesen Zeiten wird auch die Altersvorsorge wieder ein Thema für Sie. In welcher Form sollen Sie Ihr Geld anlegen für die Altersvorsorge? Die Inflationskrise hat bis dato noch nicht einmal eine so große Rolle in der öffentlichen Diskussion eingenommen, wie sie das verdient hätte.

In der Euro-Zone beläuft sich die Inflationsrate inzwischen auf sage und schreibe über 7,3 %. Zudem erleben wir einen Krieg in der Ukraine, der sicherlich auch Einfluss auf Preise von Rohstoffen etc. haben wird. Das Ganze hat mit Ihrer Altersvorsorge zu tun: Sigmar Gabriel, vormals Außenminister Deutschlands, auch Vorsitzender der SPD, spricht davon, dass die Krise durchaus noch zehn Jahre lang andauern könne – in der Wirtschaft.

Damit ist schlicht und ergreifend auch die gesetzliche Rentenversicherung oder die private Rentenversicherung in Gefahr. Denn die Renditen, die diese Institutionen erwirtschaften können, sind vergleichsweise niedrig und werden unter den Rahmenbedingungen in Zukunft noch stärker in Mitleidenschaft gezogen. Sie sollten sich also vorbereiten und Ihr Geld richtig anlegen.

Perfekt ist nichts, aber wie kann man sein Geld anlegen für die Altersvorsorge?

Sie haben keine Glaskugel zur Hand, die Ihnen zeigt, wie Sie Ihr Geld anlegen sollen. Allerdings gibt es Erfahrungen und Wahrscheinlichkeiten, die Ihnen weiterhelfen können Ihr Geld anzulegen.

Dazu zählt die Gewissheit, dass die Inflation stets dazu führt, Sachwerte teurer werden zu lassen. Sachwerte sind all jene Vermögensgegenstände, die irgendeine Art von Nutzen etwa in der Produktion haben können.

So ist es wenig sinnvoll, in reine Geld-Anlagen zu investieren. Dies sind Sparbücher wie auch Lebensversicherungen und so fort: Diese Form Ihr Geld anzulegen funktioniert nur dann, wenn der Geldwert stabil bleibt. Genau das ist in Frage gestellt.

Es ist gleichermaßen wenig sinnvoll, in Sachwerte wie oben genannt in Geld anzulegen, die Dritte in weiter Ferne angeblich anbieten. So sind Holz-Plantagen oder ähnliche Angebote für Asien oder andere Regionen nicht sinnvoll: Sie könnten die Anlage niemals kontrollieren.

Sie können wahrscheinlich nützlich Ihr Geld anlegen – in einer inflationären Phase – in Aktien von Unternehmen, die selbst solide sind und hohe Preise durchsetzen können. Es gibt Spezialisten für solche Aktien – wir meinen nicht jene Unternehmen, die kurzfristig große Erfolge und Chancen versprechen, sondern große, weltumspannende Konzerne wo Sie Ihr Geld sicher anlegen können.

Auch Edelmetalle dürften zumindest den Kaufwert Ihrer Vermögen und Einkommen erhalten.