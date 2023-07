Fliegenpilze: Alles was Sie darüber wissen müssen

Wenn Sie in einem europäischen Land leben, dann haben Sie wahrscheinlich schon einmal einen orange-roten Haufen giftiger Fliegenpilze gesehen. Egal, ob sie auf dem Waldboden oder in Ihrem Garten wachsen, Sie mussten wahrscheinlich schnell entscheiden, ob es das Risiko wert ist, sie zu essen oder nicht.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, diese potenziell giftigen Leckerbissen zu probieren, dann ist dieser Blogbeitrag genau das Richtige für Sie! Lesen Sie weiter, um alles über die Gefahren von Fliegenpilzen zu erfahren und um herauszufinden, welche Fliegenpilze sicher zu essen sind.

Was sind Fliegenpilze?

Fliegenpilze sind Pilze, die in Europa auf dem Waldboden oder in Hinterhöfen wachsen. Wir nennen sie Fliegenpilze, weil sie den in Europa vorkommenden giftigen Kröten ähnlich sehen. Sie haben einen dicken, fleischigen Körper mit einer abgerundeten Kappe, die je nach Art des Fliegenpilzes in verschiedenen Farben erscheinen kann.

Im Gegensatz zu Speisepilzen, die in einer kontrollierten Umgebung gezüchtet werden, sind Fliegenpilze wild und wachsen oft an Orten, an denen niemand sie ernten kann. Aufgrund der unvorhersehbaren Wachstumsbedingungen lässt sich nicht feststellen, ob ein Fliegenpilz giftig oder zum Verzehr geeignet ist, es sei denn, man ist ein professioneller Mykologe.

Viele Menschen meiden alle Fliegenpilze, weil sie ihnen schaden könnten, aber einige von ihnen kann man tatsächlich essen! Bestimmte Arten von Fliegenpilzen gelten in vielen Teilen der Welt sogar als Delikatesse.

Warum sind Fliegenpilze giftig?

Fliegenpilze sind in der Regel giftig, weil sie nicht in einer kontrollierten Umgebung gezüchtet wurden. Das bedeutet, dass das Myzel (der Körper des Pilzes) nicht mit Chemikalien behandelt wurde, um schädliche Bakterien und Insekten abzutöten.

Da keine Pestizide oder andere Chemikalien für den Anbau dieser Pilze verwendet werden, können schädliche Bakterien und Insekten das Myzel befallen und es verfaulen lassen. Das passiert, wenn das Myzel nicht genug Wasser bekommt, um es vor Fäulnis zu schützen. Da niemand diese Fliegenpilze erntet und isst, gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob sie mit schädlichen Bakterien, Schimmelpilzen und Insekten infiziert sind, die für den Menschen gefährlich sein können.

Welche Fliegenpilze sind essbar?

Um ganz ehrlich zu sein, kennen wir nicht viele Fliegenpilze, die völlig unbedenklich zu essen sind. Allerdings wissen wir, welche Fliegenpilze am wenigsten giftig sind und die geringste Gefahr darstellen, krank zu werden.

Morchelpilze – Morchelpilze sind relativ sicher zu essen, da sie in einer kontrollierten Umgebung gezüchtet werden. Wenn Sie beim Wandern zufällig auf ein Morchelfeld stoßen, achten Sie darauf, dass sie noch frisch sind und nicht zu lange auf dem Waldboden gelegen haben. Frische Morcheln sind leuchtend rot und haben kurze Härchen auf dem Hut.

Morchelpilze sind relativ sicher zu essen, da sie in einer kontrollierten Umgebung gezüchtet werden. Wenn Sie beim Wandern zufällig auf ein Morchelfeld stoßen, achten Sie darauf, dass sie noch frisch sind und nicht zu lange auf dem Waldboden gelegen haben. Frische Morcheln sind leuchtend rot und haben kurze Härchen auf dem Hut. Shiitake-Pilze – Shiitake-Pilze werden gezüchtet, indem man sie auf Stämmen wachsen lässt. Sie sind in der Regel hellbraun oder beige und haben einen glatten, glänzenden Hut. Wenn Sie einen Shiitake-Pilz finden, der in Europa wächst, ist sein Verzehr relativ sicher.

Shiitake-Pilze werden gezüchtet, indem man sie auf Stämmen wachsen lässt. Sie sind in der Regel hellbraun oder beige und haben einen glatten, glänzenden Hut. Wenn Sie einen Shiitake-Pilz finden, der in Europa wächst, ist sein Verzehr relativ sicher. Pfifferlinge – Pfifferlinge sind ebenfalls relativ sicher zu essen, da sie auf Stämmen wachsen. Pfifferlinge sind in der Regel leuchtend gelb oder orangefarben und haben einen glatten Hut. Pfifferlinge müssen vor dem Verzehr gekocht werden, um alle schädlichen Bakterien und Insekten abzutöten.

Welcher Fliegenpilz ist der giftigste?

Wir können nicht sagen, welcher Fliegenpilz der giftigste ist, denn es gibt keinen, der wesentlich gefährlicher ist als die anderen. Stattdessen können wir Ihnen die Symptome einer Vergiftung durch jede Art von Fliegenpilz nennen.

Amanita Muscaria – Die häufigsten Symptome nach dem Verzehr von Amanita Muscaria sind Schwindelgefühl, Erbrechen und Bauchkrämpfe. Wenn Sie eine ausreichend große Menge dieses Fliegenpilzes verzehren, kommt es zu Leber- und Nierenversagen. Amanita muscaria ist in der Regel leuchtend rot oder orange und hat eine dicke Kappe mit weißen Flecken.

Die häufigsten Symptome nach dem Verzehr von Amanita Muscaria sind Schwindelgefühl, Erbrechen und Bauchkrämpfe. Wenn Sie eine ausreichend große Menge dieses Fliegenpilzes verzehren, kommt es zu Leber- und Nierenversagen. Amanita muscaria ist in der Regel leuchtend rot oder orange und hat eine dicke Kappe mit weißen Flecken. Cortinarius – Die häufigsten Symptome nach dem Verzehr eines Cortinarius sind Magenkrämpfe, Erbrechen und Durchfall. Wenn man eine ausreichend große Menge dieses Fliegenpilzes isst, kommt es zu Leber- und Nierenversagen. Cortinarius ist extrem giftig, da er eine Vielzahl verschiedener Giftstoffe enthält, die sich auf verschiedene Körperteile auswirken.

Gibt es Vorteile beim Verzehr von Fliegenpilzen?

Der Verzehr bestimmter Fliegenpilze kann viele Vorteile mit sich bringen. Wenn Sie eine Morchel essen, erhalten Sie viele wichtige Vitamine und Mineralien. Morcheln sind reich an Kalium, Niacin und Eisen. Außerdem enthalten sie wenig Kalorien, Fett und Natrium. Wenn du einen Shiitake-Pilz isst, bekommst du viele Antioxidantien und Ballaststoffe für dein Herz. Shiitake-Pilze sind außerdem natrium-, kalorien- und fettarm. Wenn Sie einen Pfifferling essen, erhalten Sie eine Fülle von Vitamin C, Kalium und Ballaststoffen. Pfifferlinge enthalten ebenfalls wenig Natrium und Kalorien.

Letzte Worte

Wenn Sie jemals mit dem Gedanken gespielt haben, Fliegenpilze zu essen, haben Sie in diesem Blogbeitrag die Informationen erhalten, die Sie brauchen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Sollten Sie Morcheln lieben, achten Sie darauf, dass Sie sie an einem abgelegenen Ort mit wenig Publikumsverkehr ernten. Als Fan von Shiitake-Pilzen sollten Sie darauf achten, dass Sie sie in einer kontrollierten Umgebung ernten und kochen, bevor Sie sie essen. Wenn Sie ein Fan von Pfifferlingen sind, sollten Sie sie an einem abgelegenen Ort ernten, der nur selten betreten wird. Und wenn Sie einen Fliegenpilz essen, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viele essen!