Ein Stift als effektive Verteidigungswaffe

Ob in der Bahn, im Bus, Zuhause, auf dem Heimweg, im Parkhaus oder nachts, wenn Sie mit Ihrem Hund spazieren gehen – überall können Sie in eine gefährliche Situation geraten. Viele haben keine Selbstverteidigungswaffe oder ein Pfefferspray dabei. Doch auch ein Stift kann zur Abwehr genutzt werden.

Sie fühlen sich unbewaffnet, wenn Sie nachts durch die Stadt gehen? Das muss nicht sein, denn schon ein einfacher Kugelschreiber oder ein anderer Stift kann als effektive Abwehrwaffe gegen einen Angreifer eingesetzt werden. Im heutigen Beitrag zeigen wir, wie Sie dies erfolgreich umsetzen können.

Ein Kugelschreiber als Verteidigungswaffe

Einen Stift oder einen Kugelschreiber hat (fast) jeder in der Hand-, Mantel- oder Aktentasche dabei. Doch Vorsicht: Nicht jeder Stift ist auch dafür geeignet, einem Angreifer Schaden zufügen.

Viele Druckkugelschreiber besitzen einen Stiel aus rostfreiem Stahl, der sogar stark genug ist, Sperrholz zu durchdringen! Allerdings sind diese nicht ganz billig: Rund 40 Euro zahlen Sie vielerorts für einen solchen schreibenden Lebensretter. Neben einer provisorischen Verteidigungswaffe besitzen Sie jedoch mit solchen Kugelschreibern zusätzlich auch ein edles Schreibutensil, mit dem Sie sich überall sehen lassen können.

Einen Kugelschreiber können Sie überall mitnehmen, denn er ist leicht zu verstauen und wird überhaupt nicht als Abwehrwaffe wahrgenommen. Allerdings sollten Sie ihn nur im absoluten Notfall, wenn es um Ihr Leben geht,

als Waffe einsetzen.

Der taktische 3-in-1 Stift

Eine sehr gute Variante ist auch ein taktischer Stift, der nicht nur ein hochwirksames Werkzeug ist, sondern selbst Glasscheiben zerstören oder Angreifer abwehren kann. Am besten sind jene Modelle aus Flugzeug-Aluminium, denn sie sind leicht und hochstabil.

Eine Alternative dazu kann ein Schwerlast-Karabiner mit Stahlmesser, Stahlsäge, Dosenöffner, Kreuz- und Schlitzschraubendreher sein. Mit dem integrierten Stahlmesser können Sie ebenfalls Gegner abwehren. Er kann zudem unauffällig an Ihrer Kleidung befestigt werden. Gute Modelle kosten rund 15 Euro.

So verteidigen Sie sich mit einem Stift

Halten Sie im Verteidigungsfall den Stift fest in Ihrer Faust. Benutzen Sie den Obergriff, wenn Sie auf den Oberkörper des Angreifers oder den Untergriff, wenn Sie aus kurzer Distanz einstechen wollen.

Gehen Sie, wenn Sie angegriffen, werden blitzschnell in die Hocke und stechen Sie mit der Spitze des Stifts in das Knie des Angreifers. Das macht ihn kampfunfähig. Rufen Sie um Hilfe, damit der Angreifer am Boden fixiert werden kann, und verständigen Sie dann die Polizei. Halten Sie Zeugen die aussagen können, dass es sich um Notwehr gehandelt hat und sie sich wehren mussten, unbedingt fest. So können Sie eine Diskussion mit den Beamten umgehen.

Achtung: Handeln Sie nur in absoluten Notsituationen mit einem Gegenangriff. Wenn Sie in Notwehr handeln, werden Sie strafrechtlich nicht belangt werden, solange Ihre Handlung erforderlich ist, um den Angriff abzuwenden – Vgl. §32 StGB.