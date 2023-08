DIY Kräuterschnaps: So gelingts!

Wollten Sie schon immer Ihren ganz persönlichen Kräuterschnaps selber machen? Vielleicht haben Sie es satt, immer die gleichen alten Marken zu kaufen, oder Sie wollen etwas Geld sparen. In jedem Fall kann die Herstellung eigener Kräuterliköre eine unterhaltsame Aktivität für zu Hause sein.

Sie können Kräuterlikör in kleinem Maßstab zu Hause herstellen oder in größerem Maßstab, wenn Sie über die entsprechenden Mittel verfügen. Egal, ob Sie Ihre selbstgemachten Liköre auf dem nächsten Straßenfest verschertbeln oder einfach nur die Vorteile der eigenen Herstellung genießen wollen, dieser Artikel gibt Ihnen einige gute Tipps, wie Sie mit der Herstellung Ihrer eigenen Liköre beginnen können.

Was ist ein Kräuterschnaps?

Ein Kräuterschnaps ist ein gesüßtes alkoholisches Getränk, das mit Kräutern aromatisiert ist. Wenn Sie Kräuterschnaps selber machen wollen, handelt es sich bei den möglichen Ergebnissen meist um eine Art Likör, der durch Einweichen verschiedener Kräuter in Alkohol und Zucker hergestellt wird.

Da die Kräuter in Alkohol eingelegt werden, geben sie dem Likör nicht den gleichen starken Geschmack, wie wenn sie in Wasser eingelegt wären. Daher ist der Geschmack von Kräuterlikören in der Regel viel subtiler. Es gibt viele verschiedene Kräuterliköre, aber hier sind nur einige Beispiele:

Kräuterschnaps – Hergestellt aus Kräutern, Weinbrand und Zucker, ist Kräuterschnaps leichter als normaler Weinbrand und kann als Getränk nach dem Essen serviert werden.

– Hergestellt aus Kräutern, Weinbrand und Zucker, ist Kräuterschnaps leichter als normaler Weinbrand und kann als Getränk nach dem Essen serviert werden. Kräuterwhiskey – Mit Zucker gesüßt und mit verschiedenen Kräutern aromatisiert, ist Kräuterwhiskey leichter und weniger rauchig als das Original.

– Mit Zucker gesüßt und mit verschiedenen Kräutern aromatisiert, ist Kräuterwhiskey leichter und weniger rauchig als das Original. Kräuter-Rum – Aus fermentiertem Zuckerrohr und verschiedenen Kräutern hergestellt, kann Kräuter-Rum in tropischen Cocktails verwendet werden.

– Aus fermentiertem Zuckerrohr und verschiedenen Kräutern hergestellt, kann Kräuter-Rum in tropischen Cocktails verwendet werden. Kräuterwodka – Aus Getreidealkohol hergestellt und mit einer Vielzahl von Kräutern aromatisiert, ist Kräuterwodka ebenfalls eine gute Basis für Cocktails.

– Aus Getreidealkohol hergestellt und mit einer Vielzahl von Kräutern aromatisiert, ist Kräuterwodka ebenfalls eine gute Basis für Cocktails. Herb-Spiced Whiskey – Eine Mischung aus Gewürzen und Kräutern, eine ungewöhnliche Kombination, die ein süßes und würziges Getränk ergibt.

– Eine Mischung aus Gewürzen und Kräutern, eine ungewöhnliche Kombination, die ein süßes und würziges Getränk ergibt. Hot Toddy – Honig, Zitrone und Kräuter machen ihn zu einem wohltuenden Wintergetränk.

Wie Sie Kräuterschnaps selber machen

Die Herstellung von Kräuterlikören ist denkbar einfach: Man nimmt einige Kräuter, würzt sie mit einigen Gewürzen und fügt sie dann Alkohol und Zucker hinzu. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Verfahren einzuhalten, um sicherzustellen, dass das Endprodukt sicher und köstlich ist. Wie Sie Kräuterschnaps selber machen, haben wir hier für Sie schrittweise festgehalten:

Ausrüstung und Zutaten

Bevor Sie mit der Herstellung Ihrer Kräuterliköre beginnen, müssen Sie die notwendigen Geräte und Zutaten besorgen. Sie können alles, was Sie brauchen, in jedem gut sortierten Küchengeschäft finden. Hier sind die Dinge, die Sie benötigen:

Thermometer – Ein Thermometer ist für die Herstellung von Likören unerlässlich, da Sie die genaue Temperatur des Alkohols beim Erhitzen kennen müssen.

– Ein Thermometer ist für die Herstellung von Likören unerlässlich, da Sie die genaue Temperatur des Alkohols beim Erhitzen kennen müssen. Rührschüssel – Sie brauchen eine Schüssel, in der Sie alle Zutaten miteinander vermischen. Achten Sie darauf, dass sie sauber und trocken ist. Alternativ können Sie hier auch schon ein großes, wiederverschließbares Gefäß benutzen.

– Sie brauchen eine Schüssel, in der Sie alle Zutaten miteinander vermischen. Achten Sie darauf, dass sie sauber und trocken ist. Alternativ können Sie hier auch schon ein großes, wiederverschließbares Gefäß benutzen. Messbecher – Sie brauchen unbedingt einen Messbecher zum Kräuterschnaps selber machen, um den Zucker und den Alkohol abzumessen.

– Sie brauchen unbedingt einen Messbecher zum Kräuterschnaps selber machen, um den Zucker und den Alkohol abzumessen. Sieb – Weiterhin brauchen Sie ein Sieb, um den Likör nach dem Ziehen zu filtern. Hierzu eigenen sich auch handelsübliche Teesiebe.

– Weiterhin brauchen Sie ein Sieb, um den Likör nach dem Ziehen zu filtern. Hierzu eigenen sich auch handelsübliche Teesiebe. Trichter – Ein Trichter hilft beim Umfüllen des Likörs aus der Schüssel in die Flaschen.

– Ein Trichter hilft beim Umfüllen des Likörs aus der Schüssel in die Flaschen. Flaschen – Zuletzt brauchen Sie Flaschen in der richtigen Größe und vom richtigen Typ, je nachdem, welche Menge Sie herstellen wollen. In der Regel eignen sich jedoch Gefäße ab 3 Litern Füllvolumen. Die Flaschen sollten sauber und trocken sein, bevor Sie Ihren Kräuterschnaps einfüllen.

Der richtige Umgang mit Ihren Kräutern

Ernte der Kräuter – Ernten Sie die Kräuter in den frühen Morgenstunden, wenn sie am frischesten sind. Wählen Sie frische, gesund aussehende Pflanzen, die keine Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten aufweisen. Wenn Sie wilde Kräuter ernten, lesen Sie sich hier nochmal durch, worauf es zu achten gilt.

– Ernten Sie die Kräuter in den frühen Morgenstunden, wenn sie am frischesten sind. Wählen Sie frische, gesund aussehende Pflanzen, die keine Anzeichen von Schädlingen oder Krankheiten aufweisen. Wenn Sie wilde Kräuter ernten, lesen Sie sich hier nochmal durch, worauf es zu achten gilt. Auswahl der Kräuter – Die Kräuter, die Sie auswählen, bestimmen den Geschmack des Endprodukts. Am besten wählen Sie nicht mehr als zwei oder drei Kräuter – sonst wird der Geschmack zu stark. Einige Kräuter zur Auswahl sind Rosmarin, Zitronenmelisse, Zimt, Nelken, Ingwer oder Vanilleschoten.

– Die Kräuter, die Sie auswählen, bestimmen den Geschmack des Endprodukts. Am besten wählen Sie nicht mehr als zwei oder drei Kräuter – sonst wird der Geschmack zu stark. Einige Kräuter zur Auswahl sind Rosmarin, Zitronenmelisse, Zimt, Nelken, Ingwer oder Vanilleschoten. Aufbewahrung von Kräutern – Wählen Sie frische Kräuter und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Getrocknete Kräuter können lange aufbewahrt werden, aber frische Kräuter verlieren schnell ihr Aroma.

– Wählen Sie frische Kräuter und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort. Getrocknete Kräuter können lange aufbewahrt werden, aber frische Kräuter verlieren schnell ihr Aroma. Reinigung von Kräutern – Vor der Verwendung sollten Sie die Kräuter reinigen, um Schmutz, Insekten und andere Verunreinigungen zu entfernen. Dazu können Sie die Kräuter in kaltem, sauberem Wasser abspülen oder eine saubere, weiche Bürste verwenden, bevor Sie daraus Ihren Kräuterschnaps machen.

– Vor der Verwendung sollten Sie die Kräuter reinigen, um Schmutz, Insekten und andere Verunreinigungen zu entfernen. Dazu können Sie die Kräuter in kaltem, sauberem Wasser abspülen oder eine saubere, weiche Bürste verwenden, bevor Sie daraus Ihren Kräuterschnaps machen. Kräuter waschen – Nachdem Sie die Kräuter gereinigt haben, sollten Sie sie erneut waschen. Diesmal geschieht dies mit kaltem Wasser und ggf. etwas Spülmittel oder Seife. Achten Sie darauf natürlich zusammengesetzte Seife zu verwenden.

– Nachdem Sie die Kräuter gereinigt haben, sollten Sie sie erneut waschen. Diesmal geschieht dies mit kaltem Wasser und ggf. etwas Spülmittel oder Seife. Achten Sie darauf natürlich zusammengesetzte Seife zu verwenden. Kräuter hacken – Sie sollten die Kräuter mit einem scharfen Messer oder einer Küchenschere in kleine Stücke hacken.

– Sie sollten die Kräuter mit einem scharfen Messer oder einer Küchenschere in kleine Stücke hacken. Kräuter einweichen – Beim Einweichen werden die Kräuter in Alkohol und Zucker eingeweicht. Am besten lässt man die Kräuter in einem dunklen, luftdichten Behälter ziehen.

Letzte Vorbereitungen, bevor es an den Kräuterschnaps geht

Wenn Sie Ihre Kräuter vorbereitet haben, gibt es noch einige letzte Entscheidungen zu treffen, bevor Sie endlich loslegen können. Zunächst sollten Sie sich Gedanken darüber machen, welchen Alkohol Sie für Ihren Kräuterschnaps oder Likör verwenden wollen. Die Art des Alkohols, den Sie verwenden um Ihren Kräuterschnaps selbst zu machen, bestimmt den Geschmack Ihres Likörs. Beliebt sind daher vor allem geschmacksneutrale Alkohole wie Wodka oder Korn.

Im Anschluss können Sie noch ein Mittel zum Süßen Ihres Kräuterlikörs bestimmen. Dazu können Sie ganz einfach weißen oder braunen Zucker verwenden, je nachdem, was Sie bevorzugen. Auch Honig oder Agavendicksaft eignen sich dazu. Doch auch durch die Zugabe Zitronen- oder Orangeschale können Sie den Geschmack Ihres Schnapses verändern.

Wenn Sie Ihre Zutaten vermengt haben, sollten Sie diese in luftdichte Gefäße umfüllen und einige Wochen ziehen lassen. Rühren Sie zwischendurch immer wieder um, sodass sich der Zucker auflösen kann. Nach der Ziehzeit können Sie Ihren Schnaps oder Likör schließlich durch ein Sieb filtern und mithilfe eines Trichters in Glasflaschen umfüllen.

Kräuterschnaps-Rezepte

Nun, da Sie mit der Herstellung von Kräuterlikören vertraut sind, ist es an der Zeit, sie in die Praxis umzusetzen. Hier sind einige Rezepte, die Sie ausprobieren können, wenn Sie Ihren Kräuterschnaps selber machen:

Mit Honig versetzter Bourbon – Sie benötigen: Bourbon Whiskey, Honig, frisch gepressten Zitronensaft, Zimtstangen, ganze Gewürznelken, frisch zerkleinerte Ingwerwurzel, Zitronenschalen und Vanilleschoten.

– Sie benötigen: Bourbon Whiskey, Honig, frisch gepressten Zitronensaft, Zimtstangen, ganze Gewürznelken, frisch zerkleinerte Ingwerwurzel, Zitronenschalen und Vanilleschoten. Zitronen-Eisenkraut-Sirup – Sie benötigen: Weißer Zucker, frischer Zitronensaft, frische Zitronenverbeneblätter und Wasser.

– Sie benötigen: Weißer Zucker, frischer Zitronensaft, frische Zitronenverbeneblätter und Wasser. Würziger Rum mit Zimt-Nelken-Aroma – Sie benötigen: Frischer Bio-Rohrzucker, ganze Bio-Zimtstangen, frische Bio-Nelkenstangen, frische Bio-Muskatnuss, dunkler Bio-Rum und gefiltertes Wasser.

– Sie benötigen: Frischer Bio-Rohrzucker, ganze Bio-Zimtstangen, frische Bio-Nelkenstangen, frische Bio-Muskatnuss, dunkler Bio-Rum und gefiltertes Wasser. Orange-Vanille-Kardamom-Branntwein – Sie benötigen: Bio-Kardamomschoten, Bio-Vanilleschoten, Bio-Orangenschalen, Bio-Honig, destillierter Branntwein und gefiltertes Wasser.

– Sie benötigen: Bio-Kardamomschoten, Bio-Vanilleschoten, Bio-Orangenschalen, Bio-Honig, destillierter Branntwein und gefiltertes Wasser. Hot Buttered Rum – Sie benötigen: Dunkler Bio-Rum, brauner Bio-Zucker, Bio-Zimt, Bio-Muskatnuss, Bio-Vanilleextrakt und Bio-Schlagsahne.

– Sie benötigen: Dunkler Bio-Rum, brauner Bio-Zucker, Bio-Zimt, Bio-Muskatnuss, Bio-Vanilleextrakt und Bio-Schlagsahne. Rosmarinlikör – Sie benötigen: Sechs bis acht frische Rosmarinzweige, Kandiszucker, Wodka oder Korn, Zimtstangen und gefiltertes Wasser. Eine genaue Anleitung finden Sie auch in diesem Video:

Letzte Worte

Kräuterschnaps selber machen kann ein lustiges und anspruchsvolles Heimhandwerk sein. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und Geschenke zu machen, die sowohl lecker als auch originell sind. Bevor Sie mit der Likörherstellung beginnen, sollten Sie alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Mit ein wenig Sorgfalt und Aufmerksamkeit können Sie in Ihrer Küche köstliche, sichere Kräuterschnäpse selber machen.