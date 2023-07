Der Mythos sicherer Ort und wo Sie wirklich sicher sind

Die Welt ist ein gefährlicher Ort und da braucht jeder seinen eigenen sicheren Ort. Jeden Tag gibt es neue Bedrohungen, vor denen wir auf der Hut sein müssen: Naturkatastrophen, Hassverbrechen, Terroranschläge. Die Liste geht weiter. Aber das merkt man nicht daran, wie viele Menschen über Sicherheit denken. Es gibt ganze Industrien, die sich darauf spezialisiert haben, dass es Orte gibt, an denen man sicherer ist als an anderen. Ob man nun bestimmte Städte nachts meidet oder nie in ländliche Gebiete geht, der Ratschlag ist praktisch derselbe: Halten Sie sich von Gefahren fern.

Diese Sicherheitsvorstellungen mögen harmlos erscheinen, aber sie haben sehr reale Auswirkungen darauf, wie wir die Welt sehen und mit anderen Menschen umgehen. Wenn Sie glauben, dass bestimmte Orte weniger sicher sind als andere, dann werden Sie Ihr Leben eher so gestalten, dass diese Überzeugung bestätigt wird – vielleicht indem Sie Ihre Reise- oder Wohnungswahl auf der Grundlage von Kriminalitätsstatistiken einschränken, anstatt auf der Grundlage der Kosten oder der Nähe zu Freunden oder Familie.

Auch wenn diese Überzeugungen nicht immer direkt dafür verantwortlich sind, dass wir uns nicht in Gefahr begeben, können sie unser Verhalten auf eine Art und Weise beeinflussen, die uns letztlich oft in Gefahr bringt.

Warum halten wir die Welt für einen gefährlichen Ort?

Es gibt viele Gründe, warum Menschen die Welt als einen gefährlichen statt einen sicheren Ort wahrnehmen können. Je nach Ihrem Alter haben Sie vielleicht schon Geschichten über Gewaltverbrechen gehört, die anderen in der Vergangenheit widerfahren sind, aber nicht Ihnen. Betrachtet man beispielsweise die Daten über die Kriminalitätsrate in den USA im Laufe der Zeit, so zeigt sich, dass die Zahl der Gewalt- und Eigentumsdelikte seit Anfang der 1990er Jahre zurückgegangen ist. Die Menschen scheinen diesen Trend jedoch nicht zu bemerken.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, zurückgegangen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Eigentumsverbrechens zu werden, in den Köpfen vieler Menschen gestiegen. Warum ist das so? Ein großer Teil davon ist die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten: was in unseren Köpfen ankommt, wie wir es kategorisieren und uns daran erinnern, und wie wir es nutzen wollen.

Der Mythos der sicheren Orte

Meistens bemerken wir nicht, welche Orte sicher sind. Und die Orte, die gefährlich sind, scheinen nicht so zu sein. Wir bemerken, was ungewöhnlich ist, wie einen Autounfall oder einen Streit, der gewalttätig wird. Die Orte, an denen es keine Autounfälle oder gewalttätigen Auseinandersetzungen gibt, nehmen wir nicht wahr und denken nicht darüber nach.

Wir neigen auch dazu, das wahrzunehmen, was unser bestehendes Weltbild unterstützt. Wenn Sie eine neue Gegend besuchen und Ihnen auffällt, dass es ein ziemlich sicherer Ort zu sein scheint, werden Sie wahrscheinlich nicht viel darüber nachdenken. Wenn Sie aber beim Spazierengehen einen Schuss hören, nehmen Sie ihn mit größerer Wahrscheinlichkeit wahr, und er kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Wo Sie sich eigentlich nicht sicher sind (und warum)

Wenn Sie die Meldung über eine Statistik wie „die USA sind so sicher wie nie zuvor“ hören, haben Sie vielleicht den Instinkt, dem nicht zuzustimmen. Falls Sie sich unsicher fühlen, möchten Sie vielleicht glauben, dass Sie in der Vergangenheit sicherer waren, so dass Sie sich jetzt sicherer fühlen werden. Wenn Sie glauben, dass die Welt immer gefährlicher wird, machen Sie sich vielleicht Sorgen um Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie.

Diese Gefühle können durch die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, noch verstärkt werden. Wenn Sie sich beispielsweise die allgemeine Kriminalitätsstatistik eines bestimmten Ortes ansehen, erinnern Sie sich vielleicht nicht mehr an alle Einzelheiten der einzelnen Statistiken, wie die Art der Straftaten und das jeweilige relative Risiko. Sie erinnern sich vielleicht nur daran, dass die Gesamtzahl der Verbrechen in der Vergangenheit höher war und schon ist Ihr vermeintlich sicherer Ort das genaue Gegenteil für Sie.

Selbstverständlich gibt es aber gerade für Ausnahmesituationen gewisse Vorkehrungen, die Sie zu Ihrer Sicherheit treffen können. Regeln für Sicherheit in der Wildnis haben wir hier bereits einmal aufgelistet. Weitere Tipps finden Sie auch auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Der Mythos von Vertrauen und Vertrautheit

Eine andere Möglichkeit, Orte weniger sicher erscheinen zu lassen, besteht darin, dass Sie mit ihnen weniger vertraut sind. Das kann daran liegen, dass Sie weniger Erfahrung mit dem Ort haben oder dass Sie weniger Kontakt zu Menschen aus dieser Gegend haben. Wenn wir weniger vertraut sind, haben wir oft auch weniger Vertrauen, was dazu führen kann, dass wir uns in Gegenden, die wir weniger mit Vertrauen in Verbindung bringen, weniger sicher fühlen.

Wo ist also der sichere Ort?

Es gibt keinen vollkommen sicheren Ort, keine Stadt und keine Nachbarschaft, in der alle Menschen gut sind. Es gibt jedoch Orte, an denen die Mehrheit der Menschen gut ist und an denen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man dieses Gute erfährt. Wo Sie sich sicher fühlen, ist also kein fester Ort. Es ist vielmehr eine Kombination aus dem, was Sie fühlen, und dem Verhalten anderer. Wo Sie sich sicher fühlen, kann sich mit der Zeit ändern. Und er kann sich von Person zu Person unterscheiden. Was sich für Sie sicher anfühlt, ist es für jemand anderen vielleicht nicht.

Schlussfolgerung

Die Welt ist sicherlich kein sicherer Ort. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem man sicher sein kann, vor den Gefahren menschlicher Gier und Angst geschützt zu sein. Sie können sich jedoch bewusst machen, auf welche Weise Ihre Sicherheitsvorstellungen dazu führen können, dass Sie sich in Gefahr begeben.

Wenn Sie neuen Menschen und Orten begegnen, können Sie auf Ihre Sicherheitsüberzeugungen achten. Was fällt Ihnen auf? Was ignorieren Sie? Wie entscheiden Sie, ob ein Ort sicher ist? Wie können Sie unvoreingenommen bleiben, auch wenn Ihr Instinkt Ihnen sagt, dass er falsch ist?