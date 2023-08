Das Verhalten in der Gegenwart von wilden Tieren

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen ängstlich fühlen, wenn sie wilden Tieren begegnen – vor allem, wenn das Erlebnis unerwartet ist. Obwohl viele Menschen von Wildtieren fasziniert sind und diese Tiere aus nächster Nähe sehen wollen, kann das plötzliche Auftauchen eines Waschbären im Garten, eines Stinktiers unter der Veranda oder eines Bären im Hinterhof beängstigend sein.

Was sollten Sie tun, wenn Sie ein wildes Tier sehen?

Wenn Sie beim Wandern, Zelten oder Spazierengehen in der Nachbarschaft auf Wildtiere treffen, sollten Sie ihnen nicht zu nahe kommen. Beobachten Sie das Tier aus sicherer Entfernung, und lassen Sie ihm Platz, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. Solche Situationen können vor allem beim Wildcampen auftreten, wenn Sie sich abseits der offiziellen Campingplätze bewegen.

Wilde Tiere könnten sich allein durch Ihre Gegenwart in Ihrem Lebensraum bedroht fühlen und Sie schlimmstenfalls angreifen. Natürlich gibt es je nach Tierart unterschiedliche Verhaltenstipps, im Folgenden haben wir einige Grundsätze für Sie gesammelt.

Füttern Sie die wilden Tiere nicht

Füttern Sie keine Wildtiere, auch wenn Sie sie niedlich oder lustig finden. Wenn Sie diese Tiere füttern, verlieren sie ihre natürliche Angst vor Menschen, was zu gefährlichem und unberechenbarem Verhalten führen kann.

Das Füttern von wilden Tieren kann auch zu Nahrungsmangel und Überbevölkerung führen, da die Tiere nicht in andere Gebiete zur Nahrungssuche abwandern. Es kann Krankheiten verbreiten, untergräbt die Bemühungen zum Schutz der Wildtiere und ist illegal.

Wenn Sie Wildtiere fotografieren möchten, verwenden Sie höchstens ein wenig Futter als Köder, um nahe genug heranzukommen, um ein Foto zu machen, aber lassen Sie nichts zurück.

Die Anzeichen von Aggression bei wilden Tieren erkennen

Aggressives Verhalten bei wilden Tieren ist zwar selten, aber es kann vorkommen. Lernen Sie, die Anzeichen von Aggression zu erkennen, um eine Begegnung mit einem aggressiven Tier zu vermeiden. Aggressive Tiere geben laute Geräusche von sich, stellen ihre Haare auf und zeigen ihre Zähne. Wenn Sie auf ein aggressives Tier stoßen, bleiben Sie ruhig, vermeiden Sie Blickkontakt und gehen Sie langsam weg.

Einige Tiere, wie beispielsweise Bären, lassen sich auch durch lautes Singen vertreiben – ist das Tier jedoch schon aggressiv und angriffslustig, sollten Sie es nicht aus den Augen lassen und gegebenenfalls rückwärts gehen.

Seien Sie darauf vorbereitet zu handeln

Wenn ein wildes Tier Anzeichen von Aggression zeigt oder wenn Sie von einem Wildtier gebissen werden, bleiben Sie ruhig und entfernen Sie sich langsam. Versuchen Sie nicht, das Tier zu packen oder es in einen Käfig zu sperren. Gehen Sie stattdessen langsam von dem Tier weg und verlassen Sie das Gelände. Suchen Sie gegebenenfalls jemanden, der Ihnen helfen kann, das Tier sicher zu entfernen.

Es ist auch wichtig, auf die Begegnung mit einem kranken oder verletzten Tier vorbereitet zu sein. Wenn Sie einem verletzten Tier begegnen, halten Sie Abstand und notieren Sie, wo Sie es gesehen haben, damit Sie die Behörden alarmieren können. Wenn Sie gebissen werden, suchen Sie einen Arzt auf.

Bleiben Sie ruhig und sprechen Sie in einem sanften Ton

Wenn Ihnen ein Tier zu nahe kommt, sprechen Sie es in einem sanften und ruhigen Ton an. Nehmen Sie kleine Kinder auf den Arm und entfernen Sie sich langsam. Schreien Sie nicht, laufen Sie nicht weg, machen Sie keine plötzlichen Bewegungen und versuchen Sie nicht, das Tier in einen Käfig zu sperren.

Sie können auch versuchen, kleine Steine in die Nähe des Tieres zu werfen, um es zu vertreiben. Achten Sie darauf, das Tier nicht mit Steinen zu bewerfen, und verwenden Sie nur kleine Steine, damit sie keinen Schaden anrichten. Große Steine könnten Verletzungen verursachen – daher ist es auch im Wald unerlässlich, ein Erste-Hilfe-Set mit sich zu führen.

Trainieren Sie Ihr Haustier mit Futter, damit es sich von wilden Tieren fernhält

Wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem Sie wissen, dass die Gefahr besteht, wilden Tieren zu begegnen, trainieren Sie Ihr Haustier vorab mit Futter, damit es sich von wilden Tieren fernhält. Indem Sie Ihrem Haustier beibringen, sich von Wildtieren fernzuhalten, können Sie aggressives Verhalten verhindern und sowohl Ihr Haustier als auch die Wildtiere schützen. Dies gilt besonders für Hunde.

Laufen Sie nicht weg!

Wenn Sie einem aggressiven Wildtier begegnen, sind Sie vielleicht versucht, wegzulaufen. Wenn Sie weglaufen, ermutigen Sie das aggressive Tier jedoch nur, Sie zu jagen. Gehen Sie stattdessen langsam von dem Tier weg und verlassen Sie das Gelände.

Greifen Sie nicht in die Fütterung von Tieren wie Eichhörnchen, Vögeln oder Nagetieren ein, da dies die Tiere dazu veranlassen könnte, Sie anzugreifen. Dies ist besonders häufig bei schwarzen Eichhörnchen der Fall, die Sie als Bedrohung ansehen könnten, wenn Sie versuchen, die grauen Eichhörnchen zu füttern.

Schützen Sie sich und Ihre Haustiere mit Zäunen und Beleuchtung

Bestimmte Arten von Wildtieren werden von Wohngebieten angezogen, weil sie dort Nahrung, Wasser und Schutz suchen. Um sich selbst und Ihre Haustiere zu schützen, ist es wichtig, Ihren Garten frei von Nahrungsquellen für Wildtiere zu halten.

Halten Sie Ihre Umwelt und Orte wie Grillplätze ordentlich und fettfrei, leere Komposttonnen und Mülleimer werden empfohlen. Sie können Ihr Haus auch vor Wildtieren schützen, indem Sie einen Zaun, z. B. aus Maschendraht oder Vinyl, und bewegungsaktivierte Lichter installieren. Es ist auch wichtig, verschüttetes Futter aufzuwischen und dafür zu sorgen, dass die Vogelfutterstellen regelmäßig gereinigt werden.

Vergessen Sie nicht, dass wilde Tiere unberechenbar sein können. Während viele Wildtiere Angst vor Menschen haben und versuchen, sich von ihnen fernzuhalten, nähern sich manche Tiere, wie Waschbären und Stinktiere, eher dem Menschen und können aggressiv werden, wenn sie sich bedroht fühlen. Um Begegnungen mit Wildtieren zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Grundstück sauber und frei von Nahrungsquellen ist.