3 Wege, Wasser zu sparen: So überstehen Sie Dürre

Wasserknappheit wird zu einem globalen Problem. Viele von uns denken zwar nicht darüber nach, woher unser Wasser kommt und wie viel wir verbrauchen, aber Dürre Zeiten können uns etwas darüber lehren, wie wir verantwortungsvoller mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen können.

In diesem Blogbeitrag stellen wir 5 Tipps vor, die Ihnen helfen, in Dürrezeiten Wasser zu sparen. Ganz gleich, ob Sie in einem Gebiet leben, das häufig von Dürre betroffen ist, oder ob Sie einfach nur versuchen, umweltfreundlicher zu leben – diese Tipps werden Ihnen helfen, Ihren Wasserverbrauch zu reduzieren und Geld bei Ihrer Wasserrechnung zu sparen.

1. Ändern Sie Ihre Gewohnheiten

Der erste Schritt zum Wassersparen besteht darin, seine Gewohnheiten zu ändern. In Notfällen wird oft gesagt: „Dies ist keine Übung“, aber wenn es eine Dürre gäbe, hieße die Übung „Wasser sparen“. Bei einer Dürre müssen wir weniger Wasser verbrauchen. Wenn Sie regelmäßig Wasser sparen, sind Sie auf einen Notfall – wie eine Dürre – vorbereitet. Der Schlüssel zur Senkung Ihres Wasserverbrauchs liegt in der Änderung Ihrer Gewohnheiten und Ihres Lebensstils. Hier sind ein paar Tipps, die Ihnen helfen, Ihren Wasserverbrauch zu senken:

Besen statt Schlauchs für Reinigung der Einfahrt oder Gehweg

Duschen Sie kürzer

Reparieren Sie undichte Wasserhähne

Reparieren Sie tropfende Rohre in Ihrem Haus

Installieren Sie Toiletten mit niedrigem Durchfluss

Waschen Sie Ihre Kleidung mit kaltem Wasser

2. Reparieren Sie undichte Wasserhähne und Rohre

Durch undichte Wasserhähne und Rohre werden jedes Jahr Tausende von Litern Wasser verschwendet. Ein undichter Wasserhahn kann zum Beispiel bis zu 2.000 Liter Wasser pro Jahr verschwenden. Die Reparatur von undichten Wasserhähnen und Rohren hat für viele Menschen einfach keine Priorität, sollte es aber sein.

Wenn Sie ein tropfendes Geräusch aus Ihren Rohren hören, ist es wahrscheinlich, dass Sie ein Leck haben. Sie werden auch sehen, dass sich Wasser ansammelt und an den Wänden herunterläuft. Sie können auch ein Lecksuchspray verwenden, um Lecks in Rohren zu finden. Falls Sie die Quelle des Lecks nicht finden können, können Sie ein spezielles Werkzeug, einen Schall-Durchflussmesser, verwenden, um das Leck zu lokalisieren. Der beste Weg, um Lecks zu finden und zu reparieren ist es immer noch, einen Klempner zu rufen. Bevor das Leck außer Kontrolle gerät und erhebliche Schäden an Ihrem Haus verursacht sollten Sie einfach etwas mehr Geld in die Hand nehmen und einen professionellen Klempner anrufen.

3. Wässern Sie Ihren Rasen nicht während einer Dürre

Wenn Sie in einem Gebiet leben, das häufig von Trockenheit betroffen ist, sollten Sie Ihren Rasen nicht mehr wässern. Das mag zwar extrem erscheinen, aber es ist tatsächlich eine gute Idee, den Rasen während einer Dürre absterben zu lassen. Und das nicht nur, weil Sie sich dann die Arbeit des Rasenmähens sparen!

Das Beste, was Sie während einer Trockenheit für Ihren Rasen tun können, ist, ihn absterben zu lassen. Wenn Sie Ihren Rasen während einer Dürre weiter bewässern, verschwenden Sie jeden Monat Tausende von Litern Wasser und tragen zur Wasserknappheit bei. Wenn Sie Ihren Rasen weiter bewässern, kann Ihnen Ihre örtliche Wasserbehörde sogar eine Geldstrafe auferlegen. In vielen Gebieten, in denen Trockenheit herrscht, ist die Bewässerung des Rasens eingeschränkt.

Fazit

Wasserknappheit ist ein globales Problem, und in vielen Gebieten der Welt herrscht Dürre. Zum Glück können wir unseren Wasserverbrauch reduzieren und dazu beitragen, diese wertvolle Ressource zu erhalten, indem wir diese 5 Tipps befolgen. Wenn wir Dürreperioden überleben und nachhaltig leben wollen, müssen wir unsere Gewohnheiten ändern, undichte Rohre reparieren, unseren Rasen nicht mehr bewässern, Regenwasser sammeln und trockenheitsresistente Pflanzen anpflanzen.