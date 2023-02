Testa share: O que acontece aqui agora?

A ação da Tesla experimentou um forte aumento de preços nas últimas semanas, ultrapassando mesmo a marca de 200 dólares. Isto é a prova de quão rapidamente a situação do mercado acionário pode mudar, pois ainda havia receios no início do ano de que o valor pudesse cair em dois dígitos.

Este forte desempenho foi impulsionado tanto pelo fortalecimento do mercado em geral, especialmente nos estoques de tecnologia, quanto por fatores fundamentais. Os ajustes fiscais ajudaram a aumentar os preços do Modelo Y Tesla nos EUA, e a produção na China aumentou novamente após um corte em dezembro.

O que diz Elon Musk?

O CEO do grupo Elon Musk previu que até 2 milhões de veículos poderiam ser vendidos no atual exercício financeiro se tudo correr bem, enquanto a meta de vendas comunicadas é de 1,8 milhões de unidades.

No entanto, as ações da Tesla viram lucros na sexta-feira, pois o índice de força relativa (RSI) havia se deslocado para território sobre-comprado, tornando mais provável uma contra-movimentação. Seria um sinal de força se a marca de 200 dólares pudesse ser defendida. Outro forte suporte horizontal existe na área da marca de 180 dólares.