Kanzler Olaf Scholz appelliert an Zusammenhalt in Gesellschaft

Die Gesellschaft müsse zusammenhalten, so Olaf Scholz angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs. Wir würden in Deutschland auch die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine spüren: An der Inflation, an den großen Kosten er Energie.

Scholz: Spüren die Folgen

„Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts des Fortdauerns des Ukraine-Krieges zum weiteren Zusammenhalt in der Gesellschaft aufgerufen. „Auch wir in Deutschland spüren die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine“, sagte Scholz in seiner am Samstag veröffentlichten Video-Botschaft.

„An der Inflation, an den höheren Preisen, an den großen Kosten für die Energie.“ Aber man habe bisher zusammengehalten als Land und sich auf diese Situation vorbereitet. So sei die Eröffnung des ersten deutschen LNG-Terminals ein „gutes Zeichen und ein Zeichen dafür, was Zusammenhalt vermag“. Gut sei auch, dass der Bundestag und der Bundesrat all die notwendigen Gesetze beschlossen hätten, „damit wir uns unterhaken, damit finanzielle Entlastung organisiert wird“, so Scholz.

„Das, was wir Zusammenhalt in diesen Tagen spüren, sollten wir auch weiter so halten“, fügte der Kanzler hinzu.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur