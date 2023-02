Insa-Umfrage: Union nach der Berlin-Wahl auch bundesweit im Hoch – höchster Stand seit fast 2 Jahren

Die Union wird immer erfolgreicher in den Umfragen. Sie erreicht in einer INSA-Umfrage nun 29 % – dies sei der höchste Stand der vergangenen annähernd zwei Jahre, heißt es. Die SPD käme auf 21 %, die FDP auf 7 %. Die Grünen sind bei 16 geblieben, wie auch die AfD.

Grüne bei 16 % – zusammen mit der AfD auf Platz 3

„Eine Woche nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin kommt die Union auch in den bundesweiten Umfragen auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, erreichen CDU und CSU 29 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Zuletzt erreichte die Union diesen Wert im April 2021. Auch die SPD kann einen Punkt zulegen, kommt nun auf 21 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 7 Prozent. Die Grünen bleiben bei 16 Prozent, auch die AfD kann ihre 16 Prozent aus der Vorwoche halten. Der Linken würden 5 Prozent (+/-0) ihre Stimme geben. Die sonstigen Parteien könnten 6 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (-1). Für die „Bild am Sonntag“ hatte Insa 1.207 Personen im Zeitraum vom 13. bist zum 17. Februar 2023 befragt. Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Friedrich Merz, über dts Nachrichtenagentur