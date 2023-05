Innenministerin Nancy Faeser verspricht Ukraine weitere zivile Hilfe

Die Ukraine wird aus Deutschland nach Auskunft der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) weitere zivile Hilfe erhalten. Dabei bringt sie insbesondere das Technische Hilfswerk (THW) ins Spiel.

THW soll helfen – in der Ukraine

„Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat der Ukraine weitere zivile Hilfe zugesagt. „Die Hilfslieferungen an die Ukraine sind der größte Logistikeinsatz in der Geschichte des THW“, sagte sie am Sonntag.

Die ukrainische Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Katastrophenschutz werde man auch weiter unterstützen. Bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen helfe man zudem „mit umfassendem forensischen Material zur Sicherung von Spuren“. Man habe außerdem 660 Generatoren und weitere Technik geliefert – und damit der Ukraine geholfen, „den massiven russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur standzuhalten“. Der Warenwert der bislang von Deutschland angebotenen Hilfsleistungen für den Katastrophenschutz der Ukraine beträgt laut Faeser ca. 206 Millionen Euro.

Bei den Sachmittelhilfen handelt es sich demnach überwiegend um medizinisches Material (58 Prozent), Medikamente, Löschfahrzeuge, Räumfahrzeuge und Baumaschinen, Atemschutzgeräte und weitere Feuerwehr-Ausstattung, Schutzausrüstung für den Fall einer chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Bedrohung und Gütern zur Unterstützung des Energiesektors.

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Nancy Faeser gemeinsam mit ihren Kabinettskollegen Boris Pistorius und Christian Lindner am 14.05.2023 beim Beusch von Wolodymyr Selenskyj in Berlin., über dts Nachrichtenagentur