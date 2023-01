Wegen der CO2-Speicherung in Norwegen: Umweltpolitischer Sprecher der Grünen kritisiert Habeck

In Norwegen soll CO 2 aus Deutschland unter dem Meeresboden gespeichert werden, nachdem Robert Habeck nun in Norwegen zu Besuch war. Darauf reagierte der umweltpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Jan-Niclas Gesenhues, mit Kritik. Die Bodenspeicherung, CCS, sei mit hohem Energie- und Chemikalienbedarf assoziiert. Dabei würde auch ein Restrisiko für Natur und Umwelt bestehen.

Habeck-Vereinbarung mit Norwegen: CO 2 soll unter Meeresboden gespeichert werden

„Der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jan-Niclas Gesenhues, hat sich kritisch zur von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) befürworteten CO2-Speicherung im Boden geäußert. „CCS ist mit hohem Energie- und Chemikalienbedarf verbunden. Zudem besteht in der CO2-Lagerung immer ein Restrisiko für Natur- und Umwelt“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Montagausgabe).

„Der Fokus sollte daher auf der Stärkung von natürlichen Kohlenstoffsenken – also intakte Wälder, Meere und Moore – liegen, die große Mengen CO2 auf natürliche Weise binden.“ Grünen-Politiker Gesenhues hält andere Klima-Maßnahmen wie den Ausbau der Erneuerbaren Energien für zentraler. „Den allergrößten Teil der CO2-Minderung müssen wir durch eine erfolgreiche Energiewende, Einsparungen und Wiederherstellung unserer Natur schaffen“, betonte er. „CCS kann nur für absolut nicht vermeidbare Restemissionen eine Lösung sein. Der Fokus muss bei CO2-Vermeidung und Umstieg auf saubere Technologien liegen.“

Bericht mit Material der dts Nachrichtenagentur

Foto: Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur