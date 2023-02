Udział Testa: Co tu się teraz dzieje?

Akcje Tesli przeżywają w ostatnich tygodniach silny rajd cenowy, przekraczając nawet granicę 200 dolarów. Jest to dowód na to, jak szybko może zmienić się sytuacja na giełdzie, gdyż jeszcze na początku roku istniały obawy, że wartość może spaść do poziomu dwucyfrowego.

Na tak dobre wyniki wpłynęło zarówno umocnienie całego rynku, zwłaszcza w przypadku akcji technologicznych, jak i czynniki fundamentalne. Korekty podatkowe pomogły podnieść ceny Tesli Model Y w Stanach Zjednoczonych, a produkcja w Chinach ponownie wzrosła po ograniczeniu w grudniu.

Co mówi Elon Musk?

Prezes koncernu Elon Musk przewidział, że w bieżącym roku finansowym może zostać sprzedanych nawet 2 mln pojazdów, jeśli wszystko pójdzie gładko, podczas gdy zakomunikowany cel sprzedaży to 1,8 mln sztuk.

Jednakże akcje Tesli odnotowały w piątek realizację zysków, ponieważ wskaźnik siły względnej (RSI) przesunął się na terytorium wykupione, co czyni bardziej prawdopodobnym ruch przeciwny. Byłoby to oznaką siły, gdyby udało się obronić granicę 200 dolarów. Kolejne silne wsparcie horyzontalne istnieje w okolicach 180-dolarów.